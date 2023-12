Politiets tre teorier etter dødsfallet i Lørenskog

ETTERFORSKER: Det er iverksatt en stor etterforskning etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil i Lørenskog natt til fredag, Foto: TV 2-tipser

LØRENSKOG (TV 2): Politiet har siktet fire menn for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet med skuddskader i en bil i Lørenskog. De utelukker imidlertid ikke at det kan være snakk om et selvdrap eller en ulykke.

– Vi jobber bredt med ulike teorier og hypoteser, sier politiadvokat Marit Aurdal til TV 2.

Lørdag har hun begjært fire menn i 20- og 30-årene varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Marit Aurdal i fengslingsmøtet lørdag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

De var til stede da en mann i 30-årene ble truffet av et skudd i en bil på en parkeringsplass i Lørenskog kommune natt til fredag.

De er også siktet for å være i besittelse av et skytevåpen og for ikke å ha hjulpet en person i livsfare.

Alle nekter straffskyld for anklagen om drap.

Etterforsker teorier

Slik TV 2 forstår det, jobber politiet ut fra minst tre teorier:

At avdøde ble drept.

At skuddet gikk av som følge av en ulykke.

At skuddet ble løsnet som følge av en villet handling fra avdøde selv.

Ifølge TV 2s opplysninger har minst én av de siktede forklart at avdøde selv holdt i våpenet da skuddet gikk av.

Politiadvokat Aurdal sier at politiet nå vil gjøre en rekke undersøkelser for å undersøke om dette kan stemme, blant annet analyse av kruttslam og skuddvinkel.

Dette gjør de nå

Politiet vet at avdøde var et annet sted på Lørenskog tidligere på kvelden og at han var sammen med flere av de siktede.

– Vi er interessert i å kartlegge det konkrete hendelsesforløpet denne kvelden, sier Aurdal.

Ettersom siktede hadde skuddskader, er det ventet at politiet gjør en rekke undersøkelser.

De har kontroll på våpenet, som vil bli undersøkt. Analyse av fingeravtrykk, kruttslam og skuddvinkel vil også stå sentralt i etterforskningen.

Ole Kristian Ringnes, som forsvarer en av de siktede, sier til TV 2 at han anser det som «et særlig relevant etterforskningsskritt» å undersøke om skuddet kan ha gått av som følge av en ulykke eller en villet handling.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljer om hva hans klient har forklart.

FORSVARER: Advokat Annette Myrhaug etter fengslingsmøtet lørdag.

Det gjør heller ikke en av de andre siktedes forsvarer, advokat Annette Myrhaug.

– Min klient har gitt en detaljert forklaring til politiet, og han hevder seg uskyldig hva gjelder siktelsen, sier hun.

– Tragisk ulykke

Den tredje advokaten, Geir Lippestad, betegner hendelsen som «en tragisk ulykke».

TRAGEDIE: Geir Lippestad avbildet i tingretten i Lillestrøm. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger tok det noe tid før politiet ble kontaktet av de nå som er siktet. Ifølge politiadvokat Aurdal er det relevant for etterforskningen å finne ut om de siktede kan ha samkjørt forklaringene sine.

Politiet undersøker også om det er finnes opplysninger om konflikter mellom de siktede og avdøde. De er også interessert i å komme i kontakt med vitner.



– Det kan være vitner vi enda ikke har kontroll på, sier hun.

Bistandsadvokat Erling Mehus representerer avdødes etterlatte. Han sier at de har tillit til at politiet kommer til å få klarhet i hendelsesforløpet.

Har kriget i Ukraina

Ifølge TV 2s opplysninger har avdøde vært tilknyttet en MC-klubb.

– Selv om han hadde en fortid, så var mitt klare inntrykk at han hadde lagt det aller meste bak seg. Han var i ferd med å etablere et liv i Nord-Norge, forteller bistandsadvokaten.

Ifølge Mehus har avdøde også reist flere turer til Ukraina for å delta i krigen mot Russland.

– Han dro dit for å kjempe for det han opplevde som en viktig sak, nemlig Ukrainas frihet, sier Mehus.

Han sier at familien er i sjokk etter å ha fått dødsbudskapet.