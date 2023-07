Politiets nye verktøy skal ta fleire ruskøyrarar

– Eg håpar dei tar endå fleire, for det er veldig mykje av det.

Det seier Runar Sørlie. Han har nettopp blåst grønt i Utrykkingspolitiet sin kontroll langs riksveg 36 i Porsgrunn.

Men sjølv om dei fleste sjåførane som politiet kontrollerer er edru, er det fleire enn før som blir tatt.

Stor auke

Tal TV 2 har fått frå Utrykkingspolitiet viser at 6151 personar blei tatt for ruskøyring første halvår i år, som er ein auke på 441 personar frå same periode i fjor.

Slik er tala for dei siste fem åra: 2023: 6151 personar 2022: 5710 personar 2021: 4998 personar 2020: 5315 personar 2019: 5104 personar Statistikken viser tal personar som har blitt mistenkt, sikta eller domfelt for ruspåverka køyring i første halvår dei siste fem åra. Kjelde: Utrykkingspolitiet.

Sjå kor mange som blei tatt i ditt distrikt lenger ned i saka.

– Det fortel meg at det er viktig for politiet og UP å halde eit vake auge til dette. Vi har det som eit prioritert område i vårt trafikk- og tryggleiksarbeid, seier Morten Isaksen, som er fungerande distriktsleiar for UP Sør.



PRIORITERT: Ruskontrollar blir prioritert av UP, fortel Morten Isaksen, fungerande distriktsleiar i UP Sør. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Men årsaka til at auken er ikkje politiet sikre på.

– Det er vanskeleg å seie om det er fleire som køyrer i ruspåverka tilstand, sjølv om vi avdekker fleire. Mørketala er så store, seier fungerande UP-sjef Olav Markussen.

Han viser til eit anslag som viser at 140.000 køyreturar blir gjort i rus kvar dag.

– Vi avdekker 30 av dei, så vi har mykje å ta av, seier Markussen.

MØRKETAL: Ifølge fungerande UP-sjef Olav Markussen blir 140.000 køyreturar tatt kvar dag i rus. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Ein del av forklaringa kan ligge i at fleire patruljar har fått tilgang til nytt kontrollutstyr, som avdekker påverknad av til dømes narkotiske stoff.

– Vi har det siste året fått fleire spyttestarar som vi har fordelt til politiet og Utrykkingspolitiet. Det gjer at vi har betre og fleire verktøy til å avdekke ruspåverka køyring, seier Markussen.

Vil ha tiltak

Høgre reagerer sterkt på tala, og viser til den yngste aldersgruppa med sjåførar, der auken er større enn totalt sett.

Tal sjåførar mellom 18 og 24 år som blei tatt i ruskontrollar auka med 14 prosent frå første halvår i fjor til i år.

– Du set ikkje berre deg sjølv i fare når du køyrer i ruspåverka tilstand. Du set også alle andre rundt deg i fare. Så dette er eit personleg ansvar du har som sjåfør, og det må vi vere tydelegare på, seier stortingsrepresentant Anna Molberg (H).

VIL STILLE SPØRSMÅL: Høgre etterlyser tiltak for å førebygge ruskøyring. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Partiet vil stille spørsmål til samferdselsministeren når Stortinget opnar igjen til hausten for å høyre korleis han og regjeringa vil møte utviklinga.

– Kva bør dei gjere?

– Han bør først og fremst sette seg inn i tala. Og så må han kome med heilt konkrete tiltak om korleis vi skal møte denne utviklinga. Vi må informere ungdom i større grad om kva som kan bli konsekvensane, både juridisk, men også helsemessig, seier Molberg.



Kommunikasjonsrådgjevar i Ung i trafikken, Simen Murud Gundersen, er også skuffa over tala.



NEDSLÅANDE: Anna Molberg (H), Simen Murud Gundersen i Ung i trafikken og Ola Svenneby, leiar i Unge Høgre er uroa over tala. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det er veldig nedslåande tal. Vi jobbar med det her kvar dag, heile året, og eg trur ikkje ungdom er klar over kva for ein risiko dei tar når dei køyrer bil i fylla, seier Gundersen.

Han seier det er uforståeleg at så mange tar risikoen det er å køyre i ruspåverka tilstand.

– Du har mange hundre gonger større sannsyn for å døy i trafikkulukke med 0,5 i promille.



– Prioritert oppgåve

TV 2 har vore i kontakt med Samferdselsdepartementet. Dei viser til Justis- og beredskapsdepartementet, som seier at Norge har ein nullvisjon når det gjeld trafikantar som blir drepne i trafikken.

– Det er cirka fem gonger meir ruskøyring med legemiddel og narkotika enn alkohol. Derfor er det ei prioritert oppgåve å avdekke køyring i ruspåverka tilstand som ligg over straffbarheitsgrensa. Det er dessverre ein kriminalitetsform som ofte rammar uskyldige andre trafikantar som ønsker å følgje regelverket.



SVARER: Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen (Sp), meiner ei haldningsendring må til. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det seier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp). Han viser til at politiet har intensivert sin kontrollaktivitet på vegane.

– Politiet har fått middel til anskaffing av og har fleire apparat som avdekker mistanke om ruspåvirkning, og desse er no tatt i bruk i alle politidistrikt. Det er viktig at slike førarar umiddelbart blir tatt ut av trafikken ved at sakene blir effektivt handtert i politiet, påtale og domstolane, seier Aasen.

Han viser også til dei pårekna mørketala og meiner ei haldningsendring må til.

– I den samanheng er det også viktig at politiet nyttar moglegheitene til å inndra køyretøy der det er tale om gjentekne eller særdeles grove brot. Dette rett og slett for å førebyggje slike hendingar og for å bidra til politiets hovudstrategi om å førebyggje kriminalitet.

Aasen peiker på at målretta kontrollaktivitet og informasjon er med på å supplere kriminalitetsførebyggjande verksemd.

– I den samanheng er det også viktig at politiets kontrollverksemd ikkje blir spolert av ulike former for private elektroniske varslingstenester om politikontrollar som kan misbrukast av dei som vel å ikkje følgje regelverket om ruspåvirkning i trafikken, seier han.