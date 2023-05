Politiet visste at det var moren som hadde drept sønnene - likevel opprettholdt de siktelsen mot faren i månedsvis. Nå krever tobarnspappaen Juma Iraki (36) 300.000 kroner i erstatning for behandlingen han har fått av politiet.

Samtidig som Juma Iraki har strevd med en tung sorgprosess etter at han mistet begge sønnene på dramatisk vis, har han opplevd at politiet har motarbeidet ham.

Nå - snart tre år etter tapet av Mikael (7) og Gabriel (1) - har han endelig krefter til å ta et oppgjør med politiet,

– For meg har det blitt veldig viktig at ingen andre noensinne får oppleve det jeg har gjort, sier Iraki.



ERSTATNING: Juma Iraki har hatt opplevelsen av å bli motarbeidet av politiet. Nå krever han erstatning for politiets behandling av ham. Foto: Erik Edland / TV 2

Iraki ble arrestert og feilaktig anklaget for drapet på sine to sønner.

Men allerede samme dag ble det klart for politiet at det var guttenes mor, Irakis ekskone, som stod bak ugjerningen.

Likevel opprettholdt politiet den urettmessige siktelsen mot han i ni måneder, uten noen forklaring.

MISTET SØNNENE: Juma Iraki måtte begrave begge sine sønner. Mikal og Gabriel ble bare 7 og 1 år. Foto: Privat

– Det er ufattelig tungt å miste begge barna sine ved drap, men å få dette som en tilleggsbelastning har gjort det mye verre enn det hadde behøvd å være.

Skulle på ferie

Søndag 19. juli i 2020 skulle Iraki hente sine to sønner Gabriel (1) og Mikael (7) hos ekskona før de skulle på ferie til Geilo sammen med resten av familien.

Da han kom til blokken i Lørenskog sentrum der ekskona bodde, ble han i stedet møtt av politiet. Han ble pågrepet, påsatt håndjern og plassert inn i en politibil.

En kvinnelig politibetjent ser på han og sier:

«Barna dine er drept. Og du er siktet for dobbeltdrap.»

Naboene og presseoppbudet kunne høre Jumas Iraki fortvilte skrik fra politibilen før han ble kjørt bort.

På politistasjonen måtte han gjennomgå lange avhør.

Etter hvert skjønte imidlertid politiet at de hadde gjort en feil.

MIKAEL OG PAPPA: Juma Iraki var sønnens fotballtrener. Mohamed Salah var sønnens favorittspiller. Foto: Privat

Guttenes mor dømt

Det var Irakis ekskone som hadde drept barna.

I dokumentarprogrammet «Vårt lille land» har Juma Iraki tidligere fortalt om opplevelsen og hvordan han etter tapet av barna startet en stiftelse for å hedre og minnes guttene sine.

Jeanette Dørmænen ble senere dømt til 21 års fengsel for drapet på de to sønnene.

På en pressekonferanse allerede dagen etter drapene opplyste politiet at Juma var utenfor mistanke. Likevel opprettholdt de siktelsen mot ham i ni måneder - uten at politiet noen gang har kommet med en forklaring på dette, ifølge Iraki.

Se uttalelse fra Øst politidistrikt lenger ned i saken.

– Grovt

John Christian Elden er Juma Irakis bistandsadvokat.

Elden er rystet over måten klienten er blitt behandlet på av politiet etter drapene.

UMENNESKELIG: John Christian Elden er Juma Irakis advokat. Han mener hans klient er har blitt utsatt for en umenneskelig behandling. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Han ble utsatt for en helt umenneskelig behandling av politiet innledningsvis. Først ble han utsatt for en arrestasjon hvor han fikk beskjed om at han hadde drept sine to mindreårige barn. Han ble siktet for dette i en situasjon der han var et offer, sier Elden.

Det at det etter dette tok ni måneder før siktelsen ble frafalt, er helt uholdbart, mener Elden.

TV 2 sitter på dokumentasjon som viser at siktelsen først ble frafalt 9. april 2021 - selv om politiet altså allerede på en pressekonferanse 20. juli 2020 sa at siktelsen mot Iraki var frafalt.

– Det er svært grovt at man ikke tok tak i dette tidligere, at man lot en så alvorlig siktelse for drap på sine egne barn henge over ham. Dette burde man naturligvis ha tatt tak i med en gang, i stedet for å behandle han som en mistenkt, sier Elden.

I erstatningskravet skriver advokaten:

Politiet meddelte under en pressekonferanse den 20. juli 2020 at siktelsen mot Iraki var frafalt, etter at de hadde siktet mor til barna for drapene. Realiteten er at siktelsen ikke formelt ble frafalt før 9. april 2021. Ni måneder etter at Iraki først ble siktet. Siktelsen har vært en enorm belastning for Iraki. Han fikk nyheten om at barna hans var drept, samtidig som han ble siktet for drapene. Situasjonen var naturligvis svært traumatiserende.

På denne bakgrunn krever Iraki oppreisningserstatning.

Kravet fra Elden på vegne av Iraki er 300.000 kroner.

Psykiater: ­­– Har vanskeliggjort sorgarbeidet

I tiden etter drapene har Juma Iraki gått i behandling hos psykiater Lars Weisæth.

BEHANDLING: Psykiater Lars Weisæth har behandlet Juma Iraki i en lengre periode. Han mener politiets behandling har vanskeliggjort sorgarbeidet. Foto: Erik Edland / TV 2

Weisæth er en av landets mest anerkjente krisepsykiatere.

Iraki har fritatt Weisæth fra taushetsplikten, slik at psykiateren kan uttale seg til TV 2.

Weisæth mener politiets behandling av Juma Iraki har forverret det som allerede var en svært vanskelig situasjon.

– Det har åpenbart vanskeliggjort sorgarbeidet, sier psykiateren.

Han syns det er vanskelig å forstå hvorfor politiet ikke har kommet Iraki mer i møte - og hvorfor de ikke har tatt selvkritikk.

– Det vitner om mangel på empati for den som er hardest rammet. Og særlig etter en så forferdelig start, sier Weisæth og viser til at Iraki ble feilaktig arrestert for drapene på sine egne barn.

– Etter en så katastrofal profesjonell feil, så skulle man tro at de gjorde alt de kunne for å minske den krisen som de hadde skapt. I stedet ser det ut til at de har forverret krisen, vil jeg si, sier Weisæth.

– Har du noen gang opplevd noe lignende?

– Nei, aldri.

STØTTESKRIV: Lars Weisæth har skrevet en uttalelse til støtte for Irakis erstatningskrav. Foto: Erik Edland / TV 2

I en uttalelse som er vedlagt erstatningskravet skriver Weisæth:

«I denne saken er det spesielt den feilaktige siktelsen mot faren og de mange forhold som har vanskeliggjort sorgbearbeidelse (....)

For Iraki fortoner den langvarige siktelsen av ham seg som hovedforklaringen på mange av de hindringer han opplevde, som tilgang til viktig informasjon, til dødsstedet og til barnas eiendeler. Derved ble han berøvet viktige mestringsfaktorer som sannsynligvis ville redusert følgene av de psykiske skadene han var påført.»

– Det er helt ubegripelig, sier psykiater Lars Weisæth om at politiet opprettholdt siktelsen mot Iraki i månedsvis etter at de hadde sagt offentlig at mistanken mot han var borte.

– For han som etterlevende far førte jo dette til mye grubling. «Hva er det de er ute etter?» Da blir det vanskeligere å legge dette bak seg, sier psykiateren.

Weisæth peker på at Iraki i tiden etter drapene har brukt mye tid på å minnes guttene sine gjennom Stiftelsen Erkeengler. Han tror dette prosjektet har vært en svært viktig grunn til at Iraki tross alt har klart seg så bra som han har.

STIFTELSE: Juma Iraki opprettet kort tid etter sønnenes død en stiftelse til deres minne. Stiftelsen har blant annet bygd en stor lekeplass. Foto: Frank Melhus

Kritikk av politiet

I erstatningskravet redegjør også advokat Elden og Iraki om en rekke andre forhold der de mener Øst politidistrikt har opptrådt kritikkverdig:

*Iraki ba etter han ble pågrepet om at politiet måtte informere hans foreldre om at barnebarna deres var drept. Han ba dem også om å sende et kriseteam til foreldrenes hjem for å ivareta dem. Dette ble ikke gjort.

*Iraki ba på et tidlig tidspunkt om at politiet tok beslag i de avdøde sønnenes favorittleker på åstedet slik at han kunne få dem på et senere tidspunkt. Lekene hadde stor affeksjonsverdi for faren. Dette ønsket ble ikke etterkommet fra politiet – og lekene ble borte.

TATOO: Juma Iraki har tatovert barnas favorittleker som han ikke fikk på armene Foto: Frank Melhus

*Iraki ba også om at politiet måtte ta inn noen av barnas leker som stod på balkongen til ekskonas leilighet så de ikke ble ødelagt av snøen. Politiet ønsket ikke å gjøre dette med den begrunnelsen at de ikke ville forstyrre naboene.

*Iraki ble nektet i flere måneder innsyn i politidokumenter som kunne si ham noe om hva som hadde skjedd med barna hans. Først da advokaten hans gikk til retten, fikk han tilgang til disse dokumentene som pårørende.

*Iraki ble gjenstand for flere etterforskningsskritt lenge etter at politiet offentlig hadde uttalt at siktelsen mot han var frafalt. Blant annet ble flere av kundene til hans private firma kontaktet og bedt om å komme til avhør. Hvorfor de gjorde dette, har Iraki ikke fått noen forklaring på. Iraki hevder han mistet flere kunder etter at de ble kontaktet av politiet.

Forståelse

Juma Iraki gir utrykk for at han forstår at han ble pågrepet av politiet den kaotiske dagen etter at ekskona hadde pekt han ut som drapsmann. Men han har store problemer med å akseptere måten pågripelsen foregikk på og hvordan han har blitt behandlet på av politiet i ettertid.

PENGER IKKE VIKTIG: For Juma Iraki handler ikke erstatningskravet om pengene - men at ingen andre skal oppleve det samme som han. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg har aldri fått noen forklaring. Politiet har gitt meg en opplevelse av at jeg bare er plagsom, sier Iraki.

For Iraki handler ikke erstatningskravet om pengene, men om et prinsipp.

– Det som er viktig for meg er at ingen andre skal oppleve noe sånt.

SAVN; Mikael og Gabriel er dypt savnet av faren Juma Iraki. Foto: Frank Melhus

TV 2 har vært i kontakt med Øst politidistrikt som ikke ønsker å stille til intervju.

De ber om at politiadvokat Marie Falchenberg siteres på følgende:

«Politiet har forståelse for at Iraki har opplevd både statusen som siktet og andre beslutninger som ble truffet av politiet under etterforskningen som krevende. I lys av at erstatningssaken er til behandling hos Statens sivilrettsforvaltning, ønsker ikke politiet å kommentere de nærmere detaljene i saken på nåværende tidspunkt.»