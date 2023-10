Politiet vil ha nye rutiner for mobilsporing

Forslaget kommer etter at Øst politidistrikt har gjennomgått savnetsaken til Mille og Mina Hjalmarsen.

– I gjennomgangen har det kommet fram flere læringspunkter. Blant annet er det behov for å etablere en form for strukturert risikovurdering av hendelser der ungdommer savnes gjentatte ganger, opplyser politiinspektør Kristin Aga til TV 2.

Hun er leder for Felles operative tjenester i Øst politidistrikt.



Ikke sporet



Tvillingene ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg 8. januar etter at de ikke kom tilbake fra permisjonen de hadde fått innvilget fra barnevernsinstitusjonen Fossum Ung.



TV 2 fortalte tirsdag at det ikke ble igangsatt nødsporing av mobiltelefonene. Dette skjedde ikke til tross for at institusjonen mente det var fare for jentenes liv og helse.

– Jentene hadde blitt reddet om mobiltelefonene hadde blitt sporet, sier daglig leder Mona Spakmo i Fossumkollektivet.

BA OM SPORING: Mona Spakmo er daglig leder for Fossumkollektivet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De ba politiet flere ganger om at mobilsporing ble iverksatt.

– De hadde vært rusfrie og fine i en lang periode hos oss. Da har de et lavt toleransenivå for narkotika og det gjør at risikoen for overdose øker dramatisk, forteller Spakmo.



Politiet har beklaget overfor foreldrene til tvillingene og tatt selvkritikk på at det ikke ble iverksatt sporing.

– Vi skjønner godt foreldrenes fortvilelse over å ha mistet jentene sine. Sett i lys av det tragiske utfallet i denne saken er det fullt ut forståelig og naturlig at det stilles spørsmål ved politiets håndtering av saken, sier politiinspektør Kristin Aga.



Politiet har også fått kritikk fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som har engasjert seg i historien til Hjalmarsen-søstrene.

RYSTET: Sylvi Listahaug ser på reportasje om Mille og Mina Hjalmarsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Politiet gjorde en fatal feilvurdering, mener Listhaug.



Sylvi Listhaug mener det må være noe feil med rutiner og regelverk for bruk av nødsporing hvis politiet ikke trykker på den store røde knappen når to 16-åringer er på rømmen, og man frykter overdosedødsfall.



Risikogruppe

– Etter kritikken som har blitt fremsatt, er det naturlig at politiet ser på sine rutiner for når ungdom forsvinner fra institusjon gjentatte ganger, sier politiinspektør Aga.

Politiet vurderer blant annet om det ved gjentatte forsvinninger bør det nedsettes en gruppe bestående av institusjon, politi, barnevern og eventuelt andre, hvor man sammen vurderer risiko.

– Det vil etter vår mening kunne bidra til å gi et bedre grunnlag for beslutninger som må tas ved forsvinninger, sier Aga.

Moren til tvillingene, Kirsti Skogsholm, mener at Spesialenheten bør undersøke saken og vurdere om det skjedde tjenesteforsømmelser i politiet dagen før de ble funnet døde.