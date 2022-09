Politiet venter flere anmeldelser mot suspendert lege

Saken i den trønderske kommunen fortsetter å vokse. Over femti kvinner til sammen har enten anmeldt eller vil anmelde legen for misbruk av sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Saken i den lille trønderske kommunen sprakk i media 24. august i år etter at Statens helsetilsyn hadde suspendert en kommuneoverlege. Da kom nye anklager fra kvinnelige pasienter, i så stort antall at kommunen så seg nødt til å opprette en direkte linje for å ta imot alle.

80 har snakket med politiet

– Vi har hatt samtaler med 80 personer, stort sett kvinner, men også noen menn som vil fortelle på vegne av kvinnelige pårørende, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim, ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet lokalt ble nødt til å oppbemanne for å klare å ta unna alt.

– Så langt har 34 kvinner status som fornærmet, det vil si at de har anmeldt legen sin, og de har enten vært i avhør hos oss eller har en konkret avtale om det.

VAR POPULÆR BLANT MANGE: Den siktede legen var en populær og avholdt mann, forteller mange. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Kommuneoverlegen er siktet for misbruk av sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

– 15 kvinner til har varslet oss at de vil anmelde ham for det samme, og at de ønsker å la seg avhøre av oss, sier Burheim til TV 2 mandag ettermiddag.

51 kvinner i den vesle kommunen i Trøndelag har altså enten anmeldt kommuneoverlegen eller sier til politiet at de kommer til å gjøre det.

– En belastning

Flere kvinner intervjuet i Adresseavisen og TrønderAvisa forteller at de har kommet til legen sin med ulike symptomer, for så urovekkende ofte ha blitt bedt om å kle av seg, og blitt gjenstand for svært intime undersøkelser. Han skal ha både massert og fotografert underlivet.

Forsvareren til legen, Erlend Hjulstad Nilsen, sier på vegne av sin klient at siden denne saken har hatt en enorm offentlig interesse, har legen et ønske om å få imøtegå anklagene som har kommet imot ham.

Advokaten understreker at de nye anklagene er en belastning for hans klient.

KLIENTEN HAR FORKLARINGER: Forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen sier hans klient gjerne vil avhøres for å kunne forklare seg medisinsk-faglig. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Ytterligere anklager og anmeldelser gjør at han har et behov for å kunne svare for seg hos politiet, og fortelle om sin oppfatning av det hele. I et avhør kunne han ha gitt de riktige medisinsk-faglige forklaringene på behandlingene av de tidligere pasientene.

Politietterforsker Burheim sier at det tidligst blir aktuelt å avhøre legen i slutten av oktober. Og at det ikke er noe poeng i å ta dette bolkvis siden pågangen av nye pasienthistorier er såpass stor.

Forsvareren er av den mening at hvis klientens pasienter fritar ham for taushetsplikten, synes han det er best å få bidra med sin stemme inn i saken allerede nå.

Stilte opp for folk

Det kom varsler om mannen i 2006 og i 2017. Den gang fikk han en advarsel fra Helsetilsynet, uten at det skjedde noe mer. Da det i 2021 og tidligere i år dukket opp nye varsler, valgte Statens helsetilsyn å suspendere ham.

NRK omtalte for få dager siden at det allerede på 90-tallet hadde kommet fram varsler om den nå overgrepssiktede legen.

VG krev tidlig i september at Helsetilsynet vurderer om det skal opprettes tilsynssak mot kommunen.

«Vi har fortsatt til vurdering om det skal bli et eget tilsyn med kommunen» skriver kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet mandag ettermiddag.

Kommuneoverlegen, som fremdeles ikke erkjenner straffskyld, har hatt godt ord på seg i den vesle kommunen. På Legelisten.no har en lang rekke mennesker skrevet svært gode attester. Dette var skrevet før saken ble kjent i de ulike mediene.

«Veldig flink lege, som er der for deg, og er en god lytter, han vil det beste for sine pasienter».

«Tar tak i alt, er på pasientens side og er tydelig, kunnskapsrik og ordentlig».

«Ærlig og direkte i sine uttalelser, noe jeg ser på som positivt. Humoristisk og får deg til å slappe av. Har lagt ned en stor innsats for bygda».