Politiet tar grep etter mange alvorlige hendelser

Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder i Oslo der spesielt ungdommer har dratt fram en kniv eller andre typer våpen.

En rekke slåsskamper, knivstikkinger og skuddvekslinger gjør at mange lurer på om det nå er trygt i Oslo.

Nå svarer politiet med tiltak.

De skriver på Facebook at de har stor forståelse for at mange føler byen er utrygg, og dette er noe de tar alvorlig.

Flere politipatruljer ute

Politiet skriver at Oslo er å anse som en trygg by, men i perioder kan det være større uro i enkelte miljøer.

– Politiet har satt inn ekstra patruljer som skal jobbe trygghetsskapende rundt om i byen. Per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at dette er angrep på tilfeldige personer, men interne konflikter, skriver de.

Bare siden juni har Oslo-politiet tvitret om knivepisoder 28 ganger. Flere av de siste ukens hendelser har endt med alvorlige skader.

I tillegg til alle episodene med knivstikking, har det også vært flere tilfeller hvor det er blitt avfyrt skudd i Oslo.

– Vi blir bekymret

Selv om politiet ikke mener de ulike voldshendelsene de siste ukene har noen sammenheng, er Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, bekymret for det høye konfliktnivået.

– Vi blir bekymret av flere alvorlige saker på kort tid, sier Metlid til TV 2.

BEKYMRET: Grete Lien Metlid er bekymret etter det høye antallet voldshendelser i Oslo de siste ukene Foto: Foto: Alf Simensen/ TV 2

Hun sier videre at de har forståelse for at dette er skremmende for folk i byen.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi er nok nå inne i en mer urolig periode når det gjelder konfliktlinjer i politidistriktet. Det har høyeste prioritet, og vi jobber forebyggende for unngå at dette ikke eskalerer, sier Metlid.