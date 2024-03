Politiet: Svært farlig narkotisk stoff påvist hos et barn i Tromsø

HAR PÅVIST STOFF: UNN Tromsø har nylig påvist det høypotente narkotiske stoffet etonitazen i en pasientprøve fra et barn under 15 år. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Et farlig narkotisk stoff er påvist hos et barn i Tromsø. Politiet og UNN advarer nå foreldre i Nord-Norge.

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) har nylig påvist det høypotente narkotiske stoffet etonitazen i en pasientprøve fra et barn under 15 år.



Barnet fikk behandling på sykehus og overlevde.



– Vi påviste stoffet i barnet på fredag, sier overlege Lena Aronsen ved UNN til TV 2.

Hun forklarer at stoffet det dreier seg om aldri har vært påvist i Nord-Norge før, men at de klarte å redde barnet fordi de ga riktig behandling basert på symptomene.

– Selve stoffet gir ikke utslag på testene som tas under akuttbehandlingen, så behandlingen ble gitt utelukkende basert på symptomer.

Opptrer i ulike former

Aronsen advarer om at stoffet kan blandes inn i kokain og heroin og ber alle være forsiktige nå som stoffet er i omløp i Norge.

– Det er veldig lite som skal til for å få hjertestans som følge av stoffet.

Etonitazen er et kunstig opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin, ifølge politiet.

Ved inntak er det stor fare for livstruende forgiftning, respirasjonsstans og død.

Stoffet kan opptre i ulike former som blant annet pulver, tabletter, nesespray. Hvilken form barnet har inntatt stoffet er ikke kjent.

– Per nå vet vi ikke hvordan dette skjedde, sier seksjonsleder Lars Lindén ved Tromsø politistasjonsdistrikt sier til TV 2.



Politiet: – Bekymret

Politiet og UNN opplyser at det er viktig at både helsepersonell, rusmiljø og øvrig befolkning er klar over at stoffet nå er i omløp.



– Vi undersøker saken og går ut bredt fordi vi tilfellet er på et barn under 15 år.



Han sier at politiet er bekymret og gjør det de kan nå for å forhindre at det skal skje nye hendelser.

– Vi er bekymret for at barn og unge kommer i kontakt med stoffet, og ber foreldre og andre være spesielt oppmerksomme.

Politiet ønsker per nå ikke kommentere om de ønsker å komme i kontakt med spesifikke personer eller i hvilken sammenheng inntaket av det narkotiske stoffet har skjedd.

Nitazener Nitazener er syntetiske opioider som antas å være svært potente selv ved lave doser, ha stort misbrukspotensiale og være dødelige selv ved lave doser. Rusmiddelet er et syntetisk opioid. Syntetiske opioider har de seneste årene overtatt en stor del av det illegale opioidmarkedet og fortrengt heroin i mange land.

Opioider blir brukt både som smertestillendeog til avslapning.

Kilde: Statens legemiddelverk/Rusopplysningen/UiO

Ingen former for etonitazen er lovlig i bruk i Norge. Det selges illegalt og kan være blandet med andre narkotiske substanser uten at brukeren er klar over det.



Politiet og UNN oppfordrer de som har opplysninger om dette stoffet om å tipse politiet på 02800.