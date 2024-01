Politiet slår drapsalarm: Fire personer funnet døde

UTRYKNING: Et stort politioppbud rykket ut til stedet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

NES (TV 2): Politiet har startet drapsetterforskning etter at fire personer ble funnet døde i en bolig på Romerike.

Det opplyser politiets innsatsleder, Magnus Hovelsrud Andresen. Han sier det er en relasjon mellom de avdøde.

– Da nødetatene ankom stedet, var boligen røykfylt. Fra den boligen ble det henta ut fire personer som er bekreftet døde. På bakgrunn av skadene på de avdøde, opplysninger til politiet og funn på stedet så har politiet startet drapsetterforskning, sier innsatslederen til TV 2.



– Ingen andre involvert

Han understreker at situasjonen er avklart, og at det er trygt for andre å ferdes i området.

– Det er ikke grunn til å tro at det er andre involverte, sier han.

INNSATSLEDER: Politiets innsatsleder Magnus Andresen møter pressen etter at fire personer er funnet døde i Nes kommune på Romerike. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Politiets operasjonsleder Joakim Ormaasen bekrefter overfor TV 2 at de er helt sikre på at det ikke er andre involvert.

Foreløpig ønsker ikke politiet å svare på hvem som varslet politiet. Meldingen kom klokken 11.16.

Kriseteam koblet på

Politiet jobber med å varsle de pårørende. Brannvesenet, ambulanse og politi har alle rykket ut til den aktuelle adressen.

Klokken 14.25 henger det fremdeles et politihelikopter i luften.

– Vi ønsker ikke folk tett opp mot adressen, sa operasjonsleder Ormaasen til TV 2 tidligere.



BRANNVESENET: Boligen var røykfylt da nødetatene kom til stedet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen i Nes kommune sier til TV 2 at dett er en dypt tragisk sak.

– Vi er litt i vantro her og må rett og slett bare konstatere at det har skjedd noe dypt tragisk i kommunen, sier kommunedirektør Jon Sverre Bråthen i Nes kommune.

Han sier psykososialt kriseteam er koblet på saken.

– Jeg vil anbefale de som er direkte berørt av saken om å kontakte Nes legevakt. Ingeborgrud kirke er åpen for dem som trenger noen å snakke med. Der er også psykososialt kriseteam på plass, sier Bråthen.