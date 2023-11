– Politiet skjøt mot beina

En mann ble skutt av politiet på et jorde i Askim. Mannen er fraktet til sykehus med det politiet antar er alvorlige skader. Foto: Per Haugen / TV 2

Én av de to tjenestepersonene fra politiet har status som mistenkt etter at det onsdag ble løsnet skudd på et jorde i Askim.

Spesialenheten sier det er gjort avhør av de to tjenestepersonene som var direkte involvert i hendelsen hvor en person onsdag ble skutt av politiet på et jorde i Askim.

Først truet mannen til seg en bil. Deretter kjørte han inn på et jorde hvor det skal ha oppstått en trusselsituasjon hvor politiet løsnet skudd.

Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Fikk kontroll

Spesialenheten sier tjenestepersonene utgjorde to separate patruljer. De kom til stedet etter at bilen hadde kjørt ut på jordet.

– Pågripelsen skjedde et stykke unna bilen. I forbindelse med pågripelsen løsnet en av tjenestepersonene varselskudd og rettet skudd mot bena til mannen. Han ble truffet og skadet av skudd. De to tjenestepersonene fikk etter dette kontroll på mannen og iverksatte førstehjelp, skriver Marit Oliver Storeng, påtalefaglig etterforskingsleder.

Hun bekrefter overfor TV 2 at det kun var politiet som løsnet skudd under hendelsen.

Én av tjenestepersonene har status som mistenkt, den andre som vitne.

– Mistenktstatus er i tråd med praksis, idet det er vedkommendes tjenestehandling som har utløst Spesialenhetens etterforskingsplikt og som Spesialenheten senere skal ta stilling til om var lovlig eller kan danne grunnlag for straffansvar, skriver Storeng.

Ordknapp om hendelsen

Onsdag opplyste politiet at mannen som ble skutt er siktet for grovt ran. Til NRK sier politiet at siktelsen er utvidet til brudd på dyrevelferdsloven, brudd på veitrafikkloven og trusler mot politiet.

SPOR: Det var bilspor på jordet hvor siktedes bil ble funnet. Foto: Per Haugen / TV 2

Spesialenheten har ikke besvart spørsmål om mannen som ble skutt, selv har løsnet skudd eller forsøkt å skade noen.

– Av hensyn til den videre etterforskingen er det også for tidlig å gi nærmere informasjon om hendelsesforløpet, hva som utløste politiets bruk av våpen, antall avfyrte skudd mv. Dette begrunnes i at vi er i en tidlig fase av etterforskingen, og at fornærmede enda ikke er avhørt, skriver Storeng.