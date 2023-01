Politiet skjøt mann på Kiwi: – Ble skutt bakfra

To dager før julaften, rundt klokken 21 om kvelden, får politiet inn melding om en mann utøver skadeverk med en kniv på Hillevåg i Stavanger

Det oppsto en trusselsituasjon da politiet kom frem til stedet, skriver politiet i en pressemelding senere samme kveld.

På vei inn i en Kiwi-butikk like ved blir en mann skutt kort tid etter.

– Han ble skutt bakfra, inn i knehasen. Etter det jeg har fått opplyst gikk skuddet gjennom kneregionen hans før han falt sammen på bakken, sier Odd Rune Torstrup, mannens bistandsadvokat til TV 2.

ADVOKAT: Odd Rune Torstrup er både mannens bistandsadvokat og forsvarer. Han følger spent med på Spesialenhetens etterforskning. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den 34 år gamle mannen stiller seg uforstående til politiets maktbruk.

– Hans opplevelse er at han ikke skjønte hva som skjedde. Han oppfattet ikke at politiet var ute etter han, og han oppfattet ikke at politiet hadde skutt han før etter at skuddene hadde falt, sier Torstrup.

– Ble han ikke advart om at politiet kom til å skyte?

– Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner, men han opplevde ikke å bli advart, sier bistandsadvokaten.

Sakene er nå under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker, og politibetjenten som avfyrte skudd har status som mistenkt.

Foreløpig ønsker ikke Spesialenheten å kommentere mannens versjon, og om han ble advart i forkant av skuddene.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Thomas Artnsen er påtalefaglig etterforskningsleder hos Spesialenheten for politisaker.

– Jeg har ikke lyst å kommentere det enda. Vi har en formening om det, men jeg ønsker at vi får samlet de løse trådene før vi sier noe konkret om forløpet, sier Thomas Arntsen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker.

Mannen er ikke enig med politiet i at det oppstod en trusselsituasjon utenfor Kiwi-butikken i Stavanger.

– Min klient er ikke enig i dette, han bestrider den saksfremstillingen. Selv var jeg ikke på stedet, og jeg imøteser at dette også etterforskes grundig, sier Torstrup.

Videre opplyser bistandsadvokaten at 34-åringen nå er sengeliggende etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset, og får pleie hjemme.

Bekrefter bruk av elektrosjokkvåpen

Dagen etter hendelsen erfarte Aftenbladet at mannen var en kjenning av politiet, og først var blitt skutt med elektrosjokkvåpen.

Etterforskningsleder Arntsen bekrefter at 34-åringen ble forsøkt skutt med et elektrosjokkvåpen før han ble skutt av politibetjentens tjenestevåpen.

– Det ble først brukt elektrosjokkvåpen før det ble løsnet skudd, og det var samme politibetjent som gjorde begge deler, sier Arntsen.

Spesialenheten ønsker ikke kommentere hvorvidt politiets eller den fornærmede mannens versjon av hendelsene er korrekte, før de har bedre oversikt over situasjonen, opplyser Arntsen.

– Det er noen nyanser i hvordan ting har vært oppfattet og ikke. Det er dette vi må få oversikt over, sier etterforskningslederen.

PÅ VEI INN: Her, like innenfor dørene til Kiwi-butikken ble den 34 år gamle mannen skutt, på vei inn i butikken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Spesialenheten jakter fremdeles tips i saken, og ønsker at folk som var vitne til hendelsen tar kontakt.

– Vi er i den fasen hvor det er snakk om å samle trådene, få oversikt, og prøve å stake ut en kurs videre, sier han.

Usikkert om 34-åringen var han som gjorde hærverk

– Personen som ble skutt, det er samme person som var opphav til meldingen om hærverk?

– Det er i hvert fall det som er foranledningen for politiet sin del. Det er han de ser etter når dette skjer.

– Vet man eller vet man ikke om det var han?

– Jeg har ikke en helt sikker oversikt på om det har vært tilfelle eller ikke, men de som er på stedet oppfatter i hvert fall at det er han, sier Arntsen.

HÆRVERK: I dette området skal det ha blitt begått hærverk med kniv like før politiet kom til stedet og skjøt 34-åringen i kneet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hvis det er tilfellet, er det vanlig å skyte folk bakfra?

– Det enkle svaret er nei. Dette er også en type opplysning vi må få oversikt over. Først må vi ha helseopplysningene i saken. og ta videre etterforskningsskritt ut fra det, sier Arntsen.

Vil vurdere erstatningskrav

– Basert på det han har fortalt meg er det helt åpenbart at en trusselsituasjon ikke var tilfellet. Han var ingen trussel, sier Torstrup, og legger til:

– Men vi må også snu på spørsmålet, hva var det politiet la til grunn da de ankom stedet? Det må etterforskes grundig.

ERSTATNING: Bistandsadvokat og forsvarer Odd Rune Torstrup avventer Spesialenhetens innstilling før han reiser et eventuelt erstatningskrav på vegne av sin klient. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nå venter han spent på Spesialenhetens konklusjon.

– Deretter vil vi vurdere et erstatningskrav i forhold til den urett min klient har lidd, sier bistandsadvokaten.