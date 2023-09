Politiet skjøt 22-åring: Ba ikke retten om lov til å ransake

Natt til søndag 9. juli ble en 22 år gammel mann skutt i brystet av politiet under en væpnet aksjon. Nå bekrefter politiet at de ikke tok spørsmålet om ransaking til retten.

– Jeg kan bekrefte at det ble pågrepet og ransaket på såkalt hastekompetanse, sier politiadvokat Johannes Hafsahl til TV 2.

Når politiet benytter seg av hastekompetansen, betyr det at de mener det foreligger «fare ved opphold».

Altså vurderte politiet at de ikke hadde tid til å vente på en beslutning fra retten, slik de etter hovedregelen skal gjøre.

Hvorfor de ikke kunne vente, vil ikke politiet svare på.

Var ikke bevæpnet

I dag er den 22 år gamle mannen som ble skutt i brystet, lam.

Politimannen fra Beredskapstroppen, politiets spesialstyrke, har forklart at skuddet gikk av etter at skjoldet hans kom borti avtrekkeren på tjenestevåpenet hans.



Spesialenheten mener forklaringen er sannsynlig. Siden hendelsen har politiet tatt skjoldtypen ut av bruk i tjenesten.

Etter aksjonen ble 22-åringen og to andre menn siktet for medvirkning til narkotikasalg. De ble imidlertid løslatt kort tid senere, fordi politiet mente det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle dem.

Politiet har ikke sagt noe om hvor mye eller hva slags narkotika de skal ha bidratt til å selge.

Det har heller ikke kommet frem informasjon om at de siktede var bevæpnet da 22-åringen ble skutt.

På en pressekonferanse dagen etter hendelsen uttalte konstituert politimester Jan Erik Thomassen at bakgrunnen for aksjonen var økt innsats mot kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland.

PRESSEKONFERANSE: Søndag 9. juli kalte Jan Eirik Thomassen, konstituert politimester i Oslo politidistrikt, inn til pressekonferanse på politihuset. Foto: Terje Bendiksby

– Etter våre opplysninger så er omfang av dette med salg noe som har tiltatt på Grønland. Det er ikke så lenge siden vi hadde skyting på åpen gate. Det er skremmende og alvorlig, så derfor må vi ta tak i dette her. Mye tyder på at det har blitt verre på Grønland, sa den konstituerte politimesteren.

– Ikke akseptabelt

Thomassen fortalte også at det på forhånd var besluttet pågripelse av flere personer, og at den nå skadde 22-åringen var en av dem. 22-åringen befant seg på hotellrommet sammen med en annen mann.

– Når det gjelder disse to så er de godt kjent for politiet fra før. De kom inn i en etterforskning knyttet til narkotikaomsetning her på Grønland.



Den skadde 22-åringen er ikke tidligere straffedømt. De to andre som er siktet i saken, har begge flere dommer på seg, blant annet for vold og narkotikalovbrudd.

Forsvareren til en av de siktede, advokat Arild Humlen, synes ikke politiet har gitt gode nok svar på hvorfor de mente det var nødvendig å aksjonere på den måten de gjorde.

– Hvis beslutningene er basert på en generell vurdering av området, så er ikke det akseptabelt. Det virker som politiet er såpass klare for væpnede konflikter at de går inn med våpenet hevet, sier Humlen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Aril Humlen forsvarer en av mennene som nå er siktet for narkotikalovbrudd. Foto: Berit Roald / NTB

På pressekonferansen 9. juli viet den konstituerte politimesteren mye tid til å snakke om at det tidligere i sommer ble løsnet skudd på åpen gate på Grønland.

Humlen mener politiet ikke kan begrunne en væpnet aksjon med en generell frykt for at våpen kan forekomme.

– Det er ikke tilstrekkelig i forbindelse med en ransakelse, sier han.

Vil ikke si hva de fant

TV 2 har siden begynnelsen av forrige uke forsøkt å få informasjon fra politiet om straffesaken mot de tre som er siktet etter aksjonen.

Spørsmålene vi har stilt, dreier seg i hovedsak om hva politiet fant under ransakelsen, samt hvor mye og hvilken type narkotika de tre skal ha hatt befatning med.

De tre forsvarerne i saken har heller ikke fått vite hva politiet mener at de siktede har gjort, utover at det dreier seg om narkotikalovbrudd.

Politiadvokat Johannes Hafsahl sier til TV 2 at politiet kan si mer om siktelsens innhold etter at de har fått avklart om de siktede ønsker å la seg avhøre.

BISTÅR: Advokat Brynjar Meling er 22-åringens bistandsadvokat i saken mot politimannen, men har rollen som forsvarer i narkotikasaken. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Advokat Brynjar Meling bistår den skadde 22-åringen, både i Spesialenhetens etterforskning der han har status som fornærmet, og i narkotikasaken der han er siktet.

Meling har tidligere sagt til TV 2 at hans klient er glad for at Spesialenhetens etterforskning viser at skuddet var et uhell.

I narkotikasaken nekter 22-åringen straffskyld, i likhet med de to medsiktede.

– Et stort problem

Jan Erik Thomassen fikk også flere spørsmål om den konkrete narkotikasaken under pressekonferansen på politihuset søndag 9. juli.

– Kan du si noe om omfanget i narkotikasaken? spurte TV 2s journalist.

– Altså, det er jo et stort ... eller, det er mange som oppfatter det som et stort problem med med narkotikasalg i området på Grønland. Det er som ledd i den bekjempelsen at vi har hatt denne aksjonen i natt.

GRØNLAND: Politiet har de siste månedene hatt et økt fokus mot narkotikaomsetning i bydel Grønland sentralt i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva konkret kan du si om denne saken?

– De er mistenkt for dette med narkotikasalg på Grønland. Det er bakgrunnen for aksjonen, svarte Thomassen.

I dag, over to måneder etter aksjonen, kan ikke politiet utdype svarene sine på noen av spørsmålene ovenfor.

TV 2 har vært i kontakt med advokatene Brynjar Meling og Daniel Storrvik. De har ingen ytterligere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt.