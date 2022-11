Politiet skjenket alkohol til drapssiktet mann

Nå kan TV 2 avsløre helt ukjente detaljer om hvordan politiet har gått frem for å sikre beviser mot de fire mennene som nå er siktet for drapet på Bård Lanes (33).

Han ble skutt på Kilen i Tønsberg den 20. april i fjor. Lanes ringte selv til politiet og varslet om om hva som hadde skjedd.

Få timer senere døde han på sykehuset.

Et stykke fra åstedet fant politiet en utbrent bil som de raskt satte i sammenheng med drapet.

DØD: Bård Lanes (t.v.) ble drept i Tønsberg. Her er han avbildet sammen med sin bror. Foto: Privat

Møtte mann i politibil

En av de som tidlig ble siktet for bilbrannen er en 23-åring som i mange år har bodd i Norge, men som opprinnelig kommer fra Brasil.

Samtidig mistenkte politiet at han kunne være skyldig i mer enn bilbrannen.

Den 1. desember i fjor ble han anholdt av politiet i forbindelse med et trafikklovbrudd. I forbindelse med anholdelsen havnet han i baksetet på en politibil.

ÅSTEDET: Drapet skjedde på Kilen i Tønsberg i april i 2020. Foto: Frode Sunde / TV 2

Der satt en mann som snakket portugisisk, et språk 23-åringen selv behersker. Den ukjente mannen i baksetet fremsto som kriminell, og de to etablerte kontakt.

Fløy inn agenter

Det 23-åringen ikke visste var at den portugisisk-talende mannen ikke var kriminell, men en politiagent som hadde ett mål for øye: Å skaffe informasjon om drapet på Bård Lanes.

Allerede dagen etter at 23-åringen ble introdusert for agenten, møttes de igjen. Under dette møtet ble han påstandert to øl og to drinker av typen gin og tonic, ifølge TV 2s opplysninger.

Slik TV 2 forstår det, ble den drapssiktede brasilianeren lurt til å tro at han skulle få være med på et kriminelt opplegg.

Han ble etter hvert introdusert for flere agenter som fremsto som kriminelle. Minst to av disse skal være portugisisktalende menn som ble fløyet inn til Norge for å delta i infiltrasjonen.

TV 2 kjenner ikke til agentenes bakgrunn.

Politiet spanderte rødvin

8. februar i år ble den drapssiktede mannen tatt med på tur sammen med sine nye kriminelle «venner».

Ferden gikk til Tromsø der han skulle få møte en gjengleder inne på et hotell. Også han var politiagent.

MØTTES I NORD: Politiagentene møtte den siktede mannen på et hotell i Tromsø. Foto: Marianne Løvland / NTB

Klokken 12.30 gikk agentene og 23-åringen inn på det avlyttede rommet. Bare få minutter inn i samtalen ble den siktede mannen tilbudt alkohol av «gjenglederen», ifølge TV 2s opplysninger.

I løpet av de to timene inne på rommet ble han stilt en hel rekke spørsmål om kjennskapen sin til Bård Lanes og de tre mennene som på det tidspunktet var pågrepet og varetektsfengslet i drapssaken.

TV 2 er kjent med at politiet har en hypotese om at Lanes ble drept fordi han av enkelte har blitt stemplet som «tyster» eller politiinformant.

Politiagenten som spilte gjengleder var i samtalen tydelig på at han ikke har noe til overs for tystere, ifølge TV 2s opplysninger.

I løpet av de to timene møtet varte ble den siktede mannen servert tre glass rødvin, ifølge politiets egne rapporter. Selv mener han å ha fått servert fem glass.

Opprørt over politiet

Ifølge forsvarer Øystein Storrvik fremstår samtalen på hotellrommet som et avhør.

IKKE IMPONERT: Advokat Øystein Storrvik har vansker med å forstå hvorfor politiet ikke bare kunne kalle inn klienten hans til et vanlig avhør. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg synes at dette er prinsipielt svært betenkelig. Vi har klare regler for hvordan et politiavhør skal gjennomføres. Da har du krav på å få vite om rettighetene dine, for eksempel at du ikke trenger å avgi forklaring, og du har krav på en advokat.

– Møtet på hotellrommet er i realiteten et alternativt politiavhør. Man stiller spørsmål som er typiske for et avhør, men det skjer under et slags rollespill og under alkoholpåvirkning. Det er veldig uheldig, sier Storrvik.

Bare noen uker etter samtalen på hotellrommet ble 23-åringen pågrepet og siktet for medvirkning til drapet på Lanes. Da fikk han også etter hvert vite at han hadde blitt lurt av politiagenter.

Vil avskjære beviset

Advokat Storrvik mener at bevisene, altså det 23-åringen sa i samtalene med agentene, er ulovlige.

– Hva tenker du om mengden alkohol som ble servert av politiet?

– Det er veldig betenkelig, særlig når situasjonen minner om et politiavhør. Hvorfor skal man lage i stand en slik situasjon på et hotellrom med utenlandske agenter der man serverer alkohol og for øvrig bryter alle regler for hvordan er avhør skal være, spør Storrvik.

SORG: Flere la ned lys og blomster til minne om den avdøde 33-åringen. Siden drapet skjedde har politiet tatt i bruk alle tilgjengelige midler i jakten på de som står bak. Foto: Frode Sunde / TV 2

Advokaten påpeker at klienten hans risikerer lovens strengeste straff og at politiet bør være redelige i måten de går frem for å sikre beviser i en slik sak.

Storrvik ber nå om at bevisene ikke brukes av påtalemyndigheten. Dersom de likevel vil bruke dem, vil Storrvik gå til retten og få de avskjært slik at de ikke kan legges frem.

Slik svarer politiet

TV 2 har stilt flere spørsmål til etterforskningsledelsen i Sør-Øst politidistrikt.

De handler om politiets metoder og hvorfor de skjenket alkohol til en drapssiktet mann i en situasjon der de var ute etter informasjon.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen skriver i en e-post at han ikke vil gå inn på omstendighetene rundt politiets infiltrasjon av 23-åringen, ei heller hvilke vurderinger de har gjort.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Fredrik Borg Johannessen er politiadvokat og leder etterforskningen etter drapet på Bård Lanes. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Bakgrunnen er at saken verken er påtaleavgjort eller rettskraftig avgjort ved dom. Det blir da feil å gå inn på detaljer som vil kunne være relevante under en rettsprosess tilknyttet bevisavskjæring og en eventuell hovedforhandling, sier han.

Johannessen vil heller ikke gå inn i vurderingene som lå til grunn for å iverksette infiltrasjon, men påpeker at dette er en lovlig etterforskningsmetode.

GPS-tabbe og kredittkort

I tillegg til den unge brasilianske mannen er tre andre menn siktet i saken, én i midten av 20-årene og to i 30-årene.

Politiet mener at Lanes ble spanet på av de siktede i tiden før drapet. Blant annet mener de at en sporingsenhet ble montert på bilen hans. Dette gjorde det mulig å følge med på bevegelsene hans via en app.

TV 2 er kjent med at det er funnet fingeravtrykk fra en av de siktede på enheten.

Ifølge TV 2s opplysninger ble enheten bestilt av en av de andre siktede. Han kjøpte denne med sitt eget kredittkort og fikk den levert hjem.

I bilen som ble påtent etter drapet har politiet også funnet gjenstander, blant annet klær, som de mener å kunne knytte til de siktede.

Ingen av de pågrepne har erkjent straffskyld.

Rettssaken er allerede forhåndsberammet til mars 2023.