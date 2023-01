Politiet sendte sjarkskipperen i seng

Det var i 08-tiden mandag at politiet fikk meldingen på den internasjonale nød- og kallekanalen Kanal 16:

En mørklagt sjark var på vei sørover under Tromsøbrua – og tipset gikk ut på at sjarken hadde kollidert med et brokar på broen som forbinder Tromsø med fastlandet.

Fikk ikke kontakt

Det var ikke mulig å oppnå kontakt med skipperen, og båten var ikke synlig på sporings- og antikollisjonssystemet AIS (automatisk identifikasjonssystem).

Kystvaktskipet «KV Farm» lå tilfeldigvis til kai i Tromsø. En lettbåt ble satt ut, og det ble rigget til slep for å holde den 12 meter lange fiskebåten unna land, broen og andre fartøy, og få den trygt til land.

Ifølge skipssjef Bård Alexander Raunlid på KV «Farm» var det krevende forhold, med sterk strøm og mye vind i tillegg.

– Da driver et fartøy veldig fort, og et slep kan være utfordrende. Men vi jobbet raskt og fikk sjarken til kai, sier Raunlid til TV 2.

Brann og beruselse

Sjarkskipperen skal ha framstått som synlig beruset, og ble tatt med til politistasjonen for prøvetaking etter at båten kom til kai.

Men mens skipperen var hos politiet, ble det meldt om røykutvikling fra sjarken. Brannvesenet rykket ut, og slokket en ulmebrann i et oppbevaringsrom om bord.

TOK KONTROLL: Mannskap fra både Kystvakten, politiet og brannvesenet tro til da en sjark måtte taues til land i Tromsø mandag. Foto: KV «Farm»

Det skal ikke være snakk om personskader – men skipperen fikk beskjed om å gå og legge seg, og helst ikke legge ut på båttur med det første, ifølge iTromsø. Politiet opplyser at det er opprettet en anmeldelse på hendelsen.