Politiet selger klokker for flere millioner kroner

Stadig oftere inndrar politiet dyre luksusgjenstander som eierne har skaffet seg gjennom kriminell virksomhet.



– Det kan være alt fra biler til dyre klokker, gull, smykker og kryptovaluta, sier Silje Semb ved Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.

Straffelovens § 67 sier at et utbytte fra en straffbar handling skal inndras.

Men hvor blir det av alle de i utgangspunktet lovlige gjenstandene som politiet tar fra de kriminelle?

– Vi kan selge det på for eksempel Finn.no, men vi kan også bruke andre kanaler dersom det er mer hensiktsmessig, sier Silje Semb.

EKSEMPLER: I mars viste Kripos frem disse klokkene, som er beslaglagt gjennom en større nasjonal aksjon mot flere kriminelle nettverk. Foto: Politiet

Som seniorjurist hos namsmannen har hun ansvar for å selge unna politiets verdibeslag, etter at det foreligger en rettskraftig dom i de aktuelle sakene.

Stadig flere luksusklokker



Senest i mars i år kalte Kripos inn til en pressekonferanse for å informere om en nasjonal aksjon mot flere kriminelle miljøer.

I forbindelse med «Operasjon Jason», viste Kripos frem en rekke bilder av både luksusklokker, kunst og kontanter de har beslaglagt.

– De siste årene har det vært en stadig større overvekt av dyre klokker, sier Silje Semb hos Namsfogden til TV 2.



I desember i fjor ble en 44 år gammel Oslo-mann dømt til 18 års fengsel etter den såkalte mafiaparagrafen.

BESLAGLAGT: Politiet beslagla denne klokkekofferten da 44-åringen som ble dømt i desember ble pågrepet i 2020. Foto: Politiet

I forbindelse med saken har politiet inndratt en rekke luksusklokker fra 44-åringen. Politiet mener han har kjøpt klokkene ved å bruke penger fra narkotikasalg.

En av 44-åringens Rolex-klokker var modifisert hos en eksklusiv forretning i Sveits, og er verdsatt til drøyt en million norske kroner.

SOLGT: Blomqvist Nettauksjoner satte rekord da de solgte denne klokken for politiet i fjor. Foto: Politiet

I de tilfellene hvor det beslaglegges kontanter, blir pengene ofte satt i banken og til slutt overført til statskassen.

Satte prisrekord

De siste to årene har Oslo politidistrikt alene solgt unna nærmere 30 klokker som stammer fra straffbare forhold.



Totalsummen utgjør om lag 3,5 millioner norske kroner.

– Det er mange Rolex-klokker, men du har hele prissjiktet. Den dyreste klokken vi har solgt gikk for 780.000 kroner, sier Semb.

Et annet eksempel, som ble solgt i fjor, er en Audemars Piquet Royal Oak, som ble solgt for 580.000 norske kroner.

Semb forteller til TV 2 at politiet ofte bruker Blomqvist Nettauksjoner til å selge klokkene som blir inndratt.

– Det er et profilert og anerkjent auksjonshus. De er flinke til å få gode priser for klokkene, har god ekspertise og tar verdivurderinger for oss.

– Vil nullstille de kriminelle

Dersom det viser seg at en klokke er falsk, blir den destruert av politiet.

At namsmannen forsøker å få en så høy pris som mulig, legger de likevel ikke skjul på.



580.000: Denne klokken ble solgt av Oslo-politiet i fjor. Foto: Politiet

– Det er positivt når gjenstandene selges for høye summer, men det viktigste er at de kriminelle faktisk blir fratatt verdiene, sier Semb og fortsetter:

– Målet med politiets inndragning er å nullstille de kriminelle, sier hun.

Semb mener politiet er mer opptatt av inndragning nå enn de har vært tidligere.

– Vi som administrerer salgene ser at det har vært en økning i antall henvendelser og oppdrag knyttet til gjenstandsinndragninger de siste årene.

Har opplysningsplikt

Enten politiet skal selge klokker, biler, kunst eller smykker, så er de pliktige til å opplyse om hvor gjenstandene kommer fra.

– Vi er pålagt å opplyse om at det er et salg i forbindelse med en straffesak, og at gjenstanden er inndratt til fordel for statskassa. Det vil fremgå av hver annonsering vi gjør, sier Semb.

Som kjøper vil du likevel ikke få opplyst hvem som har eid gjenstanden før deg.

MODIFISERT: Denne klokken, en Rolex La Montaya, ble beslaglagt av Kripos i 2020. Foto: Politiet

I løpet av det siste året har Oslo-politiet også solgt ti biler.

I likhet med klokkene er solgt biler i hele prissjiktet, opplyser Semb.

– Det er både Mercedes, Tesla, Volvo og Porsche. Vi har solgt biler fra kroner 20.000 og opp til en halv million det siste året, sier hun og legger til:

– Det har vært en del Porscher i det siste.

I nesten alle tilfeller går pengene fra salgene til statskassen, men i noen tilfeller kan pengene bli brukt til å betale erstatning til fornærmede i straffesaken som beslaget stammer fra.

– Det viktigste er at vi synliggjør for samfunnet at kriminelle blir fratatt verdiene sine og at de havner hos staten, der de skal være, sier Silje Semb.