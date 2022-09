Politiet rykket ut etter melding om vold med øks

Nødetatene rykket ut etter å ha mottatt melding om vold ved bruk av øks, melder Vest politidistrikt via Twitter.

Politiet har kontroll på det man antar er de involverte partene.

– Vi fikk melding klokken 16.10 fra fornærmede, som sa at han hadde blitt utsatt for vold, slått med en øks og at han blør. Han befant seg da på på gateplan, utenfor en adresse, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt.

Like etter ringer også vedkommende som politiet omtaler som mistenkte.

– Han sier at han har vært involvert i en voldsepisode, forteller Brakstad.

Mistenkte er samarbeidsvillig.

Fornærmede får tilsyn av helse og blir sannsynligvis fraktet videre til sykehus. Han skal ikke være livstruende skadet.

Brakstad forteller at de to kjenner hverandre.

– Ja, de har en relasjon fra før, men hva det er, vites ikke, sier Brakstad til TV 2.