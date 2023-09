Politiet ringes av folk som hører skudd

Hver høst går startskuddet for tusenvis av norske jegere rundt om i landet, og forrige helg åpnet jakten på blant annet småvilt og rype i de fleste kommuner.

Starten på jaktsesongen kommer likevel overraskende på enkelte.

– Vi har fått en del telefoner fra folk som har hørt skudd ute i skogen, sier ordenssjef Arne Norevik ved Kongsvinger politistasjon i Innlandet.

Saken ble først omtalt i Glåmdalen.



Norevik legger til at det er det ikke er snakk om et stort volum, men at politiet merker en økning i antall henvendelser i de områdene der det foregår jakt.

– Folk må gjerne ringe politiet om de er i tvil, men det er greit å være klar over at jakten er i gang, sier Norevik.



– Det er ikke noe dramatikk knyttet til dette, og det ordner seg alltid. Men det er litt symptomatisk med årstiden, legger han til.

Datoer for jaktsesongen 2023: 20. august – Villrein

1. september – Hjort

10. september – Hare, rype, samt flere typer fugler og småvilt

25. september – Elg OBS: Jakttidene varierer litt i ulike kommuner.

(Kilde: Lovdata)



– Fjernhet til natur

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF), sier at han er kjent med at enkelte reagerer på skudd i forbindelse med jaktstarten på høsten.

– I et samfunn der fjernhet til natur og naturbruk sprer seg, så er det kanskje mer fremmed for folk dette med jakt og høsting, sier han til TV 2.

I prinsippet er det lov å jakte stort sett overalt i Norge, så lenge man har grunneiers tillatelse. Jakt i tettbygde strøk er derimot forbudt, understreker Farstad.

JAKTGLAD: Espen Farstad i NJFF er selv en aktiv jeger. Foto: NJFF

– Det jaktes stort sett overalt i norsk utmark, men jegerne er veldig bevisst på hva slags ansvar som følger med. Det er ingen store konflikter knyttet til dette, sier han.



– Det er ingen i Finnmark som reagerer på at det smeller litt i september, men det er typisk i litt mer urbane områder, legger han til.



Bevæpnet uttrykning i 2018

Fenomenet skjer heller ikke eksklusivt i Innlandet fylke.

I 2018 rykket politiet i Stavanger bevæpnet ut etter flere meldinger om skudd. Det viste seg å være to duejegere, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet i Asker og Bærum, som nå går inn under Oslo politidistrikt, har tidligere opplyst at de får mange henvendelser fra bekymrede folk som hører skudd i begynnelsen av jaktsesongen.

Kamilla Karlsholmen Hauge, kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt, sier til TV 2 at de blir kontaktet i lignende sammenhenger «fra tid til annen».

– Det er dessverre ikke noe vi har statistikk eller tall på, sier hun.

Trygt å ferdes ute

Jegerne er knapt de eneste som liker å ta i bruk naturen. I år har det for eksempel vært enormt stor interesse for å plukke sopp.

Det skal likevel være trygt for alle å ferdes ute, til tross for at det foregår jakt, understreker Espen Farstad.

– Du trenger ikke å gå med rød lue eller noe slikt, fleiper han.

– Folk er grunnleggende positive til jakt i Norge. Vi får lov til å gå med våpen og å ta liv, og det gjøres nærmest konfliktfritt overalt, sier han.