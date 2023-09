Politiet reagerer: – Det har flyttet seg til barneskolen

Ungdommer tømmer kontoen før de drar til sentrum, i frykt for ran. – Vi er redde når vi stikker til byen.

Ungdommer ned i 14-års alderen blir utsatt for knivran, trusler og vold på åpen gate i Drammen.



Frykten er nå så stor at ungdommer tømmer kontoen sin, før de setter kursen mot sentrum.

– Etter vi ble forsøkt ranet, er jeg konstant redd for at det skal skje igjen, sier en 15 år gammel gutt til TV 2.



Han og kameraten ønsker å være anonyme, i frykt for represalier.

ANONYME: 15-åringene er redd for å bli banket opp, dersom forteller åpent om frykten. Foto: Henrik Røyne / TV 2

Vipset alt til moren

Kameratgjengen var i Drammen for noen uker siden for å se en fotballkamp. De gikk mot togstasjonen, da de skjønte at noen var ute etter dem.



– En gjeng på 8 til 10 ungdommer kom mot oss. Jeg visste at jeg hadde en del penger på kortet, så jeg stakk inn på doen og vipset alt jeg hadde på kortet til mamma, sier 15-åringen.

Da han kom ut igjen skjedde nettopp det han fryktet. Ungdomsgjengen truet dem og én av guttene ble forsøkt ranet.

INGEN GREP INN: 15-åringene forteller at flere voksne så ransforsøket på togstasjonen, men ingen grep inn. – De voksne skal jo liksom være forbilder, sier de. Foto: Henrik Røyne / TV 2

– Jeg forsøkte å forsvare kompisen min med ord. Men da ble de bare enda mer provosert. De sa de skulle banke meg og ta meg, sier han.

I tiden etter ransforsøket har de alltid kikket seg over skuldrene når de er i Drammen sentrum.

– Vi er rett og slett redd for å bli angrepet med kniv, sier den ene 15-åringen.



– Veldig alvorlig

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i politiet i Drammen, bekrefter problemet.



– Vi har utfordringer i Drammen med ungdommer mellom 14 og 16 år, som raner andre ungdommer, sier Oustorp.

ALVORLIG: Leder Geir Oustorp for politiets forebyggende enhet synes det er alvorlig at folk ikke kan gå trygt i egen by. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han mener problemet var aller størst i sommer, men det har også vært tilfeller i det siste.

Senest onsdag forrige uke ble fire tenåringsgutter, på mellom 15 og 16 år fra Drammen, pågrepet i Kongsberg mistenkt for ran av jevnaldrende gutter.

– Vi syns dette er kjempealvorlig. Det er ikke greit at folk ikke kan gå trygt i byen sin, sier Oustorp.



I tillegg til at de unge ofrene blir truet til å vipse penger, blir de også fraranet alt de har på seg av verdi – alt fra jakker til sko.



Ungdommene i Kongsberg ble frastjålet klokke, bag, belte og caps. I følge vitner skal det ha blitt brukt kniv under ranet.

FØLGES OPP: Oustorp sier at de er i løpende dialog med kommunen, barnevern og foreldre, om de unge kriminelle. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Guttene ble pågrepet med tyvegodset like ved. Vi beslagla også en batong, men fant ingen kniv på eller ved dem, sier lederen for politiets forebyggende avdeling.

– Mer trusler og våpen

I tillegg til i Drammen er det også blitt meldt om Vipps-ran i blant annet Oslo, Stavanger, og Trondheim, de siste årene.



Oustorp har jobbet med ungdommer i Drammen i veldig mange år. Han mener ungdomskulturen er mye hardere nå enn tidligere.

ÅSTED: Flere av ranene har skjedd ved togstasjonen på Strømsø i Drammen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Det er mer vold og ran blant ungdommer nå enn det har vært tidligere, og alvorlighetsgraden er større enn før. I tillegg er det mer trusler og bruk av våpen, sier Oustorp.

Politibetjenten sier at hendelser som før skjedde på ungdomsskolen, nå skjer på barneskolen.

– Ungdommene som står for denne type kriminalitet blir egentlig bare yngre og yngre, sier Oustorp.



Politiet i Drammen har til nå registrert fem ungdomsran, men de vet at det reelle tallet er mye høyere.

– Her er det store mørketall, fordi ungdommene ikke tør å anmelde i frykt for represalier, sier politibetjenten.

Veldig unge

Oustorp har en klar oppfordring til både ungdommer som blir utsatt for ran, og foreldre som vet noe.

– Vi etterforsker disse sakene så godt vi kan. Men for å gjøre en best mulig jobb, er vi nødt til å bli informert om alle tilfeller.

Politiet mener de har rimelig bra kontroll på hvem som står bak mange av ranene, og mener de har en høy oppklaringsprosent på de ranene som er anmeldt.

ÅRVÅKEN: Politibetjent Singh er ute i bybildet og holder øye med hva som foregår. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– De som står bak denne kriminaliteten er en liten gruppe, veldig unge personer. Vi samarbeider derfor tett med barnevern, foreldre og kommunen, sier Oustorp.

Ungdommene som TV 2 snakker med kjenner flere som er blitt ranet i Drammen i det siste.

De mener at det ikke gjøres nok for å stanse den unge ransgjengen.

– Det er mange av de samme ungdommene som står bak flere av ranene. De blir tatt med til politistasjonen, før de blir sluppet fri igjen. Jeg blir provosert og forbannet over at det ikke blir tatt mer tak i, mens vi andre blir fratatt tryggheten vår, sier den ene 15-åringen.

Vil ha flere virkemidler

Kjell Arne Hermansen (H) ligger an til å bli Drammens neste ordfører. Han er tydelig på at noe må gjøres med den eskalerende ungdomskriminaliteten i byen.

– Vi har en håndfull ungdom som har utviklet atferd som ikke er forenelig med et trygt Drammen, sier han til TV 2.

ØKENDE PROBLEM: Kjell Arne Hermansen mener noe må gjøres med den eskalerende ungdomskriminaliteten i Drammen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Lokalpolitikeren mener problematikken bør være et «fokusområde», og legger til at han ønsker et tett samarbeid mellom skolen, politiet og barnevernet i kommunen dersom han blir ordfører.

– Politiet og barnevernet trenger mer og sterkere virkemidler enn de har i dag, sier Hermansen.

– Hva legger du i det?

– Stortinget og regjeringen må se på hva slags handlingsrom man kan ha. I dag er det få muligheter til å bryte opp miljøene, blant annet ved å holde enkelte vekk fra Drammen, sier han.

Er uenig

Sittende ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) sier at hun har fulgt utviklingen nøye, og at hun tar saken på høyeste alvor.

– Likevel er det viktig å si: det er ikke farlig å bevege seg i Drammen by og sentrum, legger hun til.

UENIG: Ordfører Monica Myrvold Berg ser alvorlig på ungdomskriminaliteten, men er ikke enig i at det er farlig å bevege seg i Drammen. Foto: Simen Askjer/ TV 2

Ordføreren forklarer at de har et tett samarbeid mellom kommunen, barnevernet og politiet. I tillegg har de satt i gang flere tiltak for å redusere ungdomskriminalitet.

Et av tiltakene ordføreren trekker fram, er å få ungdom i jobb.

– Under pandemien opplevde vi at det hadde veldig god effekt å tilby sommerjobb til ungdommene, så det er noe vi har fortsatt med og forsterket, sier hun.