Politiet presenterer sin trusselvurdering: Økt fare for dødelig gjengvold

I sin trusselvurdering for 2023 skriver politiet at det er grunn til å vente gjengkonflikter med mulig dødelig utfall i året som kommer.

Politidirektoratets vurdering ble lagt fram av politidirektør Benedicte Bjørnland tirsdag ettermiddag.

Her slo politiet fast at både gjenåpning etter koronapandemien og økt mobilitet i verden – i tillegg til krigen i Ukraina – er fremtredende faktorer som påvirker kriminalitetsutviklingen.

– Ulike faktorer virker sammen på tvers av ulike former for kriminalitet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er en slik faktor. Internasjonale trender og forsterket digitalisering av samfunnet er andre faktorer. Eksempelvis ser politiet at krigen i Ukraina ytterligere har forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Mens kriminalitetsbildet i Norge foreløpig er lite preget av krigen i Ukraina, påvirkes Norge av faktorer og kriminalitet utenfor landets grenser. Dette illustreres av en profesjonalisering av kriminalitetsbildet, med mer organisert kriminalitet og flere kriminelle gjenger.

– Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023, skriver direktoratet i sin vurdering.

Svenske aktører synlig

Gjenger og gjengrelaterte nettverk er mest synlige i og rundt storbyene, med det sentrale Østlandet som den viktigste arenaen.

Gjengene har til felles at de driver narkotika-, trussel og voldskriminalitet i det offentlige rom, skriver politiet. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser som er koblet til gjengmiljøene i Oslo-området.

I trusselvurderingen går det også fram at det siste året har vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge har blitt synlig i forbindelse med voldsoppdrag.

Internasjonalt samarbeid

At kriminelle blir mer profesjonelle er en gjennomgående trend, forteller Kripos.

– Disse tendensene ser vi at går igjen i nesten alle kriminalitetstruslene. Markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester øker i omfang. Vi har sett i de senere årene at de organiserte kriminelle i større grad bruker legale forretninger til å begå og skjule annen form for kriminalitet, og at de bruker profesjonelle tilsynelatende legale aktører for å utøve dette, sier sjef for Kripos, Kristin Kvigne og legger til:

– Et annet gjennomgående trekk er utstrakt internasjonalt samarbeid mellom kriminelle. Særlig når det gjelder innførsel og omsetning av narkotika.

TRUSSELVURDERING: Økokrim-sjef Pål Lønseth, politidirektør Benedicte Bjørnland og Kripos-sjef Kristin Kvigne. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I rapporten nevnes det også at kriminelle nettverk i større grad enn tidligere styres fra utlandet og vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Land som Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater og da særlig Dubai, nevne som særlig attraktive tilholdssteder for kriminelle.

Trusler mot datasikkerhet

Av andre trusler trekker politiet blant annet frem dataangrep, da i form av løsepengevirus, som den største trusselen mo IKT-sikkerhet og digital infrastruktur.

– Det er sannsynlig at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus, og at kriminalitet mot datasystemer motivert av Russlands krig mot Ukraina vil fortsette, skriver politiet. De påpeker at denne typen forbrytelser har mulighet for høy profitt og liten fare for identifisering og straffeforfølgelse, noe som gjør det attraktivt for mulige gjerningspersoner.

Alvorlige psykiske lidelser

De siste årene har det blitt begått flere voldelige forbrytelser, deriblant drap, av personer med psykiske lidelser. Politiet opplyser at vold fra denne gruppen mennesker fremdeles oppfattes som en vedvarende, alvorlig kriminalitetstrussel i de fleste politidistrikt.

– Det er meget sannsynlig at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel, hvor enkelte hendelser vil medføre tap av liv, heter det i rapporten.

Ifølge Kripos-sjef Kvigne er dette typisk menn i alderen 20 til 50 år, ofte med symptomer på psykose og problematisk rusmiddelbruk.

– Politiet har observert en økning av slik vold de siste fem årene, som overgår økningen i voldsforhold av gjerningspersoner uten alvorlige psykiske lidelser, sier Kvigne.