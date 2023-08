Politiet: – Omfanget er overraskende

– Dette er den første store hendelsen der vi tar det i bruk, så noe feil må vi påregne, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Torgeir Haugen.

Men så store feil, var ikke planen.

– Omfanget er kanskje litt overraskende, så vi får prøve å finne ut hvordan vi skal forbedre det, sier Haugen til TV 2.

Ikke meningen

Politiet og Samfunnsdirektoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) skal nå gjennomgå varslingssystemet, etter at mange nordmenn har meldt om flere varsler til feil tid, på feil sted.

– Nå er det folk som har fått dette varslet gjentatte ganger også om natten og det er ikke meningen, sier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

En av dem er Line Berg Korsmo fra Jessheim. Hun mottok ti nødvarsler mandag kveld og én midt på natten.

– Det holder med én, spesielt når det står det samme i alle meldingene, sier Korsmo.



Når du får et nødvarsel, vil telefonen vibrere og spille en høy lyd – uavhengig av om du er i en samtale eller har skrudd av lyden.



Sluttet å lese

Korsmo er redd feilen kan føre til motsatt effekt av det nødvarslene faktisk skal ha.

Da den niende og tiende meldingen kom ga hun opp.

– Det endte med at jeg ikke gadd å lese de siste meldingene jeg mottok. Det skaper unødvendig frykt, sier hun.

FIKK NOK: Line Berg Korsmo ble skremt, men også forbanna, da nødvarslet tikket inn gjentatte ganger. Foto: Mathias Moen / TV 2

TV 2 har også snakket med Cecilie Jørgensen Amlie som bor på Gjerdrum. Hun ble vekket natt til tirsdag av den høye varslingen.

– Jeg forstår ikke hvorfor det skal bli sendt klokken to på natta. Det var akkurat det samme som stod i meldingene som kom på dagen, sier Amlie.

– Ulv-ulv

Hun opplevde varslingen som mer skremmende, enn beroligende.

– Jeg trodde jeg måtte evakuere. Det var som en knyttneve rett i magen. Så fikk jeg lest ganske raskt at det ikke var kritisk.

– Det må ikke bli for mye, da blir det ulv-ulv-følelse. Da slutter man å ta hensyn til det, sier Amlie.

– Hvor alvorlig er det at det blir så mye styr rundt varslingen?

– Jeg vil si at jeg har stor tillit til systemet og det syntes jeg folk også skal ha, sier seksjonssjefen i Politidirektoratet.

– Bedre til neste gang

Haugen påpeker at systemet ikke har helt eksakte grenser for fylker, kommuner og distrikt. Dermed må man regne med noe overslag.

– Samtidig funker systemet slik at de som har dekning, oppdatert telefon og nett i form av 4G eller 5G, har stort sett fått meldingene. Og det er viktig, soer Haugen.

SKAL GJENNOMGÅ: Politiet og DSB skal finne ut hva som har skjedd med nødvarselet. Her er seksjonssjef i Politidirektoratet, Torgeir Haugen, avbildet. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Er dere bekymret for at dette fører til at folk ikke tar varslene på alvor?

– Jeg tror ikke det. Basert på at dette er den første store hendelsen, tror jeg folk skjønner at dette er noe vi må få litt erfaring med, sier han og legger til:

– Jeg er sikker på at det vil bli bedre til neste hendelse.