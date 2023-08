Politiet om TV 2-funn: – Kan forstå at det blir reaksjoner

POLITITOPP: Håkon Moan, leder for voldsseksjonen i Kripos, ser med bekymring på økningen i antall saker med psykisk syke gjerningspersoner. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er nok veldig avhengig av hvordan sakene fremstilles, og det er vanskelig for meg å svare på bruken av denne henleggelseskoden, men vi kan jo forstå at det blir reaksjoner på dette, sier Håkon Moan, leder i voldsseksjonen i Kripos.

Han snakker om den lite kjente henleggelseskoden 065.

Koden brukes når politiet har klare holdepunkter for at gjerningspersonen er utilregnelig, og lovbruddet ikke er alvorlig nok eller gjentakelsesfaren stor nok til at vedkommende kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Voldsmann begikk drap

TV 2 har denne helgen fortalt at 19 drapsdømte i årene 2011–2020 hadde begått lovbrudd før drapet som ble henlagt med kode 065.

En av dem er mannen som drepte Anni Godager (34) på et NAV-kontor i Oslo i 2013. Han hadde flere ganger vært voldelig før drapet, men politiet henla sakene fordi de mente han var utilregnelig.

LYKKE: Anni og Are Godager giftet seg i 2004. Foto: Privat

Enkemann Are Godager sier at han ikke var kjent med omfanget av gjerningsmannens voldshistorikk og henleggelsene før TV 2 kontaktet ham.

– Man kan ikke ha personer som er livsfarlige gående ute blant vanlige folk, sier Are.

Stadig flere henleggelser

I 2002 ble 2288 saker i Norge henlagt med denne koden. I fjor var antallet saker 3460.

Når en sak er ferdig etterforsket, er det påtalemyndigheten som avgjør om den skal henlegges.



Landets øverste påtalemyndighet, Riksadvokaten, har ikke villet stille til intervju med TV 2, til tross for gjentatte henvendelser over mange måneder.

DRAPSÅSTED: Anni Godager ble angrepet da hun var på jobb på et NAV-kontor i Oslo i 2013. Foto: Politiet

I en epost skriver de at de ikke har undersøkt årsakene til den økte bruken av 065-henleggelser.

De viser imidlertid til en Kripos-rapport fra 2022, som konkluderer med at politiet har sett «en økning i vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser».

Samtidig viser de til at antall dommer på overføring til tvungent psykisk helsevern har steget fra 18 dommer i 2011 til 64 dommer i 2022.

– Ikke alltid så lett

Både Håkon Moan i Kripos og Bjørn Vandvik, som leder politifagavdelingen i Politidirektoratet, viser til Riksadvokaten på spørsmål om hvorfor bruken av koden har økt så mye.

Samtidig erkjenner de at sakene TV 2 forteller om, der personer får 065-henleggelser og senere begår drap i psykotisk tilstand, kan gjøre folk urolige.

– Det er vanskelig for oss å mene noe om det er tatt gale beslutninger i noen av enkeltsakene TV 2 løfter frem, men jeg mener det er viktig å se på om handlinger kunne vært avverget om man gjorde noen andre grep, sier Vandvik.



– Jeg tror nok det kan dannes en form for utrygghet hvis man ser eksempler på at noen har vært vurdert feil og kunne ha vært fanget opp hvis, og så ville hendelsen presumptivt vært unngått, sier han.



SER VEKST: Økningen i antall psykisk syke lovbrytere er i ferd med å bli en stor utfordring for norsk politi. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Vandvik mener at økningen i antall saker med psykisk syk gjerningsperson er en utfordring for politiet å håndtere.

– Det er ikke alltid så lett å vurdere disse sakene riktig.

Strenge vilkår

Også Håkon Moan i Kripos' voldsseksjon påpeker at det har vært en markant økning for politiet i antall oppdrag som involverer psykisk syke.

Han viser til en lovendring i psykisk helsevernloven som har gjort det vanskeligere å holde personer på psykiatrisk avdeling mot deres vilje.

Blant annet handler det om samtykkekompetanse, altså pasientens evne til å forstå hva hun faktisk sier ja eller nei til.

– Etter kort tids behandling er man kanskje mye bedre at man er samtykkekompetent. Da kan man selv bestemme om man skal fortsette å være der og dermed velge å slippe ut av institusjon selv om man burde hatt lengre behandling.

BETENKT: Håkon Moan i Kripos sier han kan forstå at det overordnede bildet TV 2 presenterer, bekymrer folk. Foto: Simen Askjer / TV 2

I likhet med Riksadvokaten påpeker Moan at vilkårene for å få noen dømt til tvungent psykisk helsevern er strenge. Det holder ikke at gjerningspersonen har begått alvorlig kriminalitet og er utilregnelig.



– Det skal også være en umiddelbar fare for at vedkommende begår nye alvorlige lovbrudd. Det strenge kravet til bruken medfører kanskje at flere kommer ut og havner i en uheldig situasjon, sier Moan.