Politiet om motivet: – Ikke sikkert vi får tydelige svar

– Vi foretar en bred etterforskning og samler inn ulik type informasjon som gjennomgås. Så oppfordrer vi virkelig til at man tar hensyn til de etterlatte og unngår spekulasjoner, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til TV 2.

Hun har mandag tatt over som ansvarlig politiadvokat på saken der en 65-åring er siktet for å ha drept sine to døtre, et barnebarn og en hund.

Mannen ringte tirsdag 23. januar til politiet og sa hva han akkurat hadde gjort. Deretter tok han sitt eget liv.

– Har noe å jobbe med

Hvorfor han hadde drept tre mennesker, sa mannen ingenting om i nødsamtalen.

Nes-ordfører Tove Nyhus sa søndag at «det hadde vært fint om det kom mer fra politiet snart», fordi hun frykter ryktespredning.

TV 2 har spurt politiadvokat Hustad om det er et hensyn politiet tar når de vurderer hvilken informasjon de skal gå ut med.

– Det er for tidlig å si noe sikkert om motivet. Vi etterforsker først og fremst for å gi de etterlatte et svar, og vi ønsker å undersøke grundig før vi går ut med et eventuelt svar. Vi forsikrer at politiet gjør det vi kan for å komme frem til et hendelsesforløp og motivet bak handlingen, sier hun.

– Har dere en formening om motivet basert på informasjonen dere har samlet inn til nå, eller er dere på bar bakke?

– Politiet har samlet inn mye informasjon, så vi har noe å jobbe med. Men det er for tidlig å si noe om et konkret motiv. Vi jobber ut fra ulike hypoteser som jeg ikke kam gå inn på. Det er heller ikke sikkert at vi kommer til å få noe tydelig svar på hvorfor dette skjedde.

Høy prioritet

Saken vil trolig bli henlagt ettersom gjerningsmannen er død.

Hustad forsikrer at det ikke skal ha noen betydning for hvilke ressurser som brukes på etterforskningen.

– Vi trenger alle svar i denne saken, så den har høy prioritet, sier hun.

UNDERSØKELSER: Politiet hadde mange krimteknikere på stedet tirsdag 23. januar. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Søndag fortalte politiinspektør Grete Lien Metlid at brannskadene på åstedet er store. Politiet mener at den antatte gjerningsmannen satte fyr på huset på flere steder.

Politiet har også gått ut med at 65-åringen var registrert med våpen. Politiet beslagla flere våpen på åstedet.

I helgen var bygda samlet til gudstjeneste i Ingeborgrud kirke.