Politiet om kokain-beslag: – Utelukker ikke nye pågripelser

Saken oppdateres

100 kilo kokain ble 13. april beslaglagt av Tollvesenet, Kystvakten og politiet i Husnes i Vestland fylket. Stoffet var fra et lastefartøy fra Sør-Amerika.

Seks personer med utenlandsk statsborgerskap ble pågrepet etter hendelsen.­

– Vi utelukker ikke nye pågripelser, sier politiadvokat Jørgen Henriksen.

Beslaget ble gjort etter at tollerne under en vanlig kontroll «kjente moduser og indikasjoner på nær forstående smugleraktivitet». Nærmere undersøkelser viste ifølge Tollvesenet stedet og objekter av «høy interesse» og politiet og Kystvakten ble koblet på.

KOKAINBESLAG: Dykkere fra Kystvakten bistod Tolletaten og Politiet natt til torsdag da de avdekket et parti på i overkant av 100kilo kokain som hadde vært gjemt under vannlinjen på en lastebåt fra Sør - Amerika. Kokainen ble senere funnet i bagasjerommet på en bil. Foto: Kystvakten / NTB Foto: Kystvakten

Fra lasteskip til bil

Kokainen var festet under vannlinjen på skipet, noe som er en kjent smuglermetode for politiet.

Henriksen forteller at politiet beslagla kokainen i en personbil.

– Ut fra informasjonen vi sitter på nå mener vi det stoffet har blitt innført på et lasteskip med opprinnelse fra Sør-Amerika og at det stoffet har vært festet på utsiden av båten, og at stoffet ble fjernet i løpet av natten.

– Her ser vi hvordan store fartøy benyttes til å frakte narkotika under vannlinjen, ofte uten at mannskapet er kjent med dette, sier områdeleder Bård Ynnesdal.

Ynnesdal forteller at de i mange år har fulgt trafikken som kommer fra Sør-Amerika.

– Vi har antatt at de bruker fartøy fra Sør-Amerika til å smugle narkotika til Norge. Dette er en modus vi har gjennomført kontroller mot over mange år, men det er første gang vi har hatt treff på denne modus.

Ynnesdal utelukker ikke at det kan ha skjedd før.

– I løpet av et år har vi 70-80 ankomster fra Sør-Amerika til ulike havner. Vi har ikke kapasitet til å kontrollere alle fartøyene. Muligheten er til stedet for at det har kommet tidligere.



To tonn kokain

Kokainbeslaget i Vestland føyer seg inn i rekken av kokainbeslag i Norge den siste tiden. For drøyt to uker siden fant politiet rundt 800 kilo kokain hos Bama, som var det største beslaget i norgeshistorien.

Så ble det funnet enda mer. Søndag ble det funnet det som anslås å være mellom 800-900 kilo kokain, også denne gangen hos Bama. Begge gangene var kokainen en del av en legal last med bananer.

Oslo-politiet er orientert om kokain-beslaget på Vestlandet, men sier de ikke har noen indikasjoner på at det er en sammenheng mellom sakene.

– Det er ingen indikasjoner på at det er en sammenheng, men vi er orientert om saken. Fellestrekket er at det er store kvantum med kokain, men hverken smuglemetode eller annen informasjon peker på at der noen sammenheng, sier seksjonsleder for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Arvid Utby til TV 2.

SMUGLING: Bildet viser én av banankassene som inneholdt kokain da det sist ble gjort rekordfunn hos Bama Foto: Oslo Politidistrikt

I alt har politiet de siste ukene beslaglagt over 1600 kilo kokain fra Bama-esker. Gitt en brukerdose på 40 milligram, har politiet dermed konfiskert drøyt 40 millioner brukerdoser.

Seks varetektsfengslet

Under den væpnede aksjonen i Husnes i forrige uke ble seks personer pågrepet, og alle ble varetektsfengslet i fire uker.

Samtlige er utenlandske statsborgere, og politiet mener de har vært deltakere i en organisert kriminell gruppe. Alle er siktet for grov narkotikakriminalitet.

Politiadvokat Henriksen sier noen av de pågrepne har latt seg avhøre, men vil ikke gå inn på hva de har forklart.

– Ingen av dem har erkjent straffskyld.

Politiet har derimot ikke pågrepet noen etter at nesten to tonn kokain ble beslaglagt i Oslo. De har heller ingen mistenkte. En av politiets hovedteorier er at kassene kan være helt helt delvis feilsendt.

INGEN PÅGREPET: Grete Lien Metlid opplyste til TV 2 søndag kveld at ingen var pågrepet etter at det på nytt ble funnet store mengder kokain hos Bama. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det er ingen tvil om at dette er alvorlig og organisert kriminalitet. Det er større aktører som står bak dette. Men om det var ment for det norske markedet, det kan vi ikke si for sikkert, sa leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid tidligere.