Politiet om drone på Kårstø: – Større enn en hobbydrone

Forsvaret observerte en drone i nærheten av et prosessanlegg nord i Rogaland torsdag kveld.

POLITIAKSJON: Politiet søker etter gjerningsperson etter en drone ble observert over gassprosessanlegget Kårstø. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Dronen skal ha fløyet hele veien fra Rennesøy, som ligger over en time unna anlegget, i kjøreavstand.

– Hvis det viser seg å stemme at flygemønsteret er den avstanden, tyder det på at det ikke er en hobbypilot. Det å fly over den strekningen der krever en mer avansert drone, sier fungerende stabssjef i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Lussand til TV 2.

Politiet har en visuell observasjon av dronen som har estimert størrelsen på dronen.

– Den er nok større enn en vanlig hobbydrone. Større enn det som er lettere kommersielt tilgjengelig for privatpersoner.

Til nå er ingen personer pågrepet, og heller ingen er mistenkt.

Politiet etterforsker saken bredt, og ber om tips fra publikum for å komme videre i saken.

– Politiet samarbeider videre med de aktørene det er naturlig å samhandle med, og prioriterer naturligvis dette høyt. Vi opprettholder vaktholdet og beredskapet rundt prosessanlegget som før, skriver politiet i en pressemelding.

– Ikke kontroll

Fredag morgen bekreftet politiet til Stavanger Aftenblad at det var en drone som ble observert på Kårstø.

– Vi fikk ikke kontroll over drone eller dronepilot, sier politiet til Stavanger Aftenblad.

Til TV 2 vil ikke politiet bekrefte at det var en drone, men sier at de antar at det var en drone.

– Vi ikke konkret beslag å gå ut i fra, og det blir derfor vanskelig å bekrefte, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim til TV 2.

GASS OG LETTOLJE: Kårstø er et stort prosessanlegg utenfor Stavanger. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Det var Forsvarets personell på Kårstø-anlegget i Tysvær kommune, i nærheten av Haugesund, som gjorde observasjonen torsdag kveld.

Politiet ønsker ikke å gå inn på hvilke tiltak de har iverksatt, men forteller at de har hatt store ressurser på stedet, at de har vært bevæpnet, og at de blant annet jobber med kontroll av personer og kjøretøy.

Det er ikke blitt gjort beslag av drone, og ingen personer er pågrepet i saken.

– Vi har samlet inn informasjon, og konklusjonen er at observasjonen er styrket sett opp i mot at dette faktisk var en drone, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til TV 2.

Politiet ønsker ikke å si noe om hva denne informasjonen innebærer.

– Kan være psykologisk krigføring, se video:

Stort prosessanlegg

Kårstø er et prosessanlegg nord for Stavanger, og har en stor rolle i transport og behandling av gass og lettolje fra sentrale deler av norsk sokkel.

– Når vi får meldinger som dette, tar vi det på alvor, sier operasjonslederen.

PÅ STEDET: Politiet utenfor prosessanlegget natt til fredag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Flere hypoteser

– Vi er fortsatt på aktuelt område med en del ressurser for å prøve å verifisere den observasjonen. Vi har hatt politi på begge sider av Boknafjorden, sier operasjonslederen like før midnatt torsdag.

Fenne-Jensen forklarer at det er en kjent sak at droner er et spesielt objekt, og at de derfor tar dette på alvor.

Politiet jobber nå med flere hypoteser rundt hvem som kan ha styrt den eventuelle dronen.

– Det kan være alt i fra fremmede makter til private dronepiloter. Mellom disse ytterpunktene har man andre aktører som kan ha flydd med en drone, sier Fenne-Jensen.

VAKTHOLD: Heimevernet har den siste tiden bistått politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. Foto: Carina Johansen / NTB

Klokken 01.30 natt til fredag opplyser innsatssteder Fritz Arne Lilleskog at politiet nå har avsluttet den operative innsatsen, men at de fortsetter i etterforskning- og etterretningssporet.

– Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sør-Vest vil overta etterforskningsansvaret, opplyser innsatslederen.

Denne avdelingen har hatt ansvar for å etterforske droner som har blitt observert den siste tiden. De vil ifølge politiet jobbe videre med saken fredag.

Operasjonslederen opplyser at saken vil etterforskes og anmeldes.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.30.

Se TV2s reporter på Kårstø-anlegget her: