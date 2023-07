Politiet nektes å sikre verdiene til Johny Vassbakk

HAR ANKET: Johny Vassbakk er dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs. Han nekter for drapet og har anket dommen. Foto: Privat

Politiet krevde pant i eiendommen til drapsdømte Johny Vassbakk for å sikre at han var i stand til å betale erstatning.

Men politiet har nå i to rettsinstanser fått avslag på kravet om å sikre verdiene til Johny Vassbakk.

– Vi er fornøyd med avgjørelsen til Gulating lagmannsrett som viser til at avgjørelsen i tingretten er helt korrekt, sier Vassbakk sin forsvarer Stian Kristensen til TV 2.



TILFREDS: Stian Kristensen er forsvareren til Johny Vassbakk. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Johny Vassbakk ble i februar dømt til fengsel i 17 år for drapet på Birgitte Tengs. Her ble han også dømt til å betale oppreisningserstatning på 1,2 millioner kroner til Birgittes foreldre. Denne dommen er anket.

Påtalemyndigheten gikk etter domsavsigelsen til retten med begjæring om heftelse på 1,2 millioner kroner i eiendommen til Vassbakk. Dette sa Haugaland og Sunnhordland tingrett nei til.

Denne avgjørelsen ble anket til lagmannsretten.

– Det avgjørende for sikringsgrunnen må derfor være siktedes nåværende situasjon og hans motivasjon til å vanskeliggjøre betaling av erstatningssummen dersom han domfelles i lagmannsretten, heter det i begrunnelsen til påtalemyndigheten.



Vassbakk har hele tiden hevdet at det ikke er grunnlag for å opprettholde heftelse i hans boligeiendom. Dette er fordi han nekter straffskyld i en dom som ikke er rettskraftig og at han ikke har planer om å selge eller gi bort eiendommen.



I lagmannsretten får Vassbakk medhold.

– Lagmannsretten kan i likhet med tingretten ikke se at det er konkrete og objektive holdepunkter for at siktede vil unndra sin formue fra å betale oppreisningserstatning, heter det i avgjørelsen.



Rettsdokumentene viser til at eiendommen til Vassbakk har en verdi på mellom 4,6 og 6 millioner kroner, samt at han har en beskjeden boliggjeld.



FIKK NEI: Politiet fikk nei til å ta pant i denne boligen som tilhører Johny Vassbakk. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Gulating lagmannsrett anfører at dersom tingrettens dom opprettholdes, vil Vassbak ha et motiv for å ivareta sin formue frem til den dagen han løslates.

– Løpende morarente for et erstatningskrav vil gi siktede et motiv til å gjøre opp for seg, mener retten.

Dersom Vassbakk likevel tar skritt for å realisere eller gi bort sin formue, skriver lagmannsretten at det vil kunne være grunnlag for påtalemyndigheten på nytt å fremme en begjæring om heftelse i siktede sin formue.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt skriver i en SMS til TV 2 at de er kjent med avgjørelsen, og registrerer at de ikke fikk medhold i anken.



Anken i drapssaken starter i Gulating lagmannsrett 4. september.