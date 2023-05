Politiet mener mann i 20-årene ble bortført 20. april

Natt til lørdag pågrep politiet i Østfold tre menn og siktet dem for frihetsberøvelse, vold og trusler. Politiet mener den fornærmede mannen har vært bortført siden 20. april.

SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT: Tre menn i 30- og 40-årene er varetektsfengslet, siktet for bortføring, vold og trusler. Foto: Frode Sunde / TV 2

Siktelsen mot de tre mennene i 30- og 40-årene gjelder frihetsberøvelse av en mann i 20-årene fra 20. april og frem til fredag 26. mai.

Politiet mener at den fornærmede mannen også ble utsatt for vold og trusler i den samme perioden.

Ifølge politiet er alle de involverte kjent for dem fra tidligere.

Pågrepet i bil lørdag

De tre siktede ble varetektsfengslet i Søndre Østfold tingrett tirsdag. To av dem er fengslet i to uker, mens den tredje mannen er varetektsfengslet i en uke.



FREDRIKSTAD: De tre siktede ble fremstilt for varetektsfengsling i Fredrikstad tirsdag formiddag. Foto: Frode Sunde / TV 2

To av dem ble pågrepet etter at politiet stoppet en bil i Østfold natt til lørdag. Den tredje mannen ble pågrepet senere samme natt.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet tatt ut en egen siktelse for frihetsberøvelse også lørdag 27. mai.

Den andre posten i siktelsen skal gjelde perioden fornærmede og to av de siktede oppholdt seg i den aktuelle bilen.

Politiadvokat Christian Finnanger ønsker ikke å kommentere datoene spesielt, men bekrefter overfor TV 2 at det er snakk om en lengre periode.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på hva fornærmede har sagt i avhør, men tidsperioden har kommet frem under hans forklaring, sier politiadvokaten.

Nabo tipset

Det skal være en nabo til adressen de involverte har oppholdt seg på, som har tipset politiet, ifølge TV 2s opplysninger.

Årsaken til at de siktede og den fornærmede mannen var i bevegelse fra den aktuelle adressen, er ikke kjent for TV 2.

– Det var meldinger fra publikum natt til lørdag 27. mai som gikk på det de mente så ut som en person som ble holdt mot sin vilje, sier politiadvokat Christian Finnanger og fortsetter:

– På bakgrunn av det aksjonerte politiet ved en bil som resulterte i tre siktede personer som nå sitter i varetekt og en fornærmet.

De tre siktede mennene har fått oppnevnt hver sin forsvarer.

Advokat Hilde Marie Ims vil ikke overfor TV 2 kommentere hvordan hennes klient stiller seg til anklagene mot ham.

Advokat Henrik Bliksrud ønsker heller ikke å kommentere saken, utover at hans klient nekter straffskyld.



– Han stiller seg uforstående til disse anklagene og erkjenner ikke straffskyld, sier Bliksrud.

– Et sjokk

Torgeir Røinås Pedersen forsvarer den tredje siktede i saken, som er varetektsfengslet i en uke.

Hans klient bestrider å ha gjort noe som helst straffbart.

– For han kom pågripelsen som et sjokk. Han var totalt uforberedt på å havne i en sånn situasjon som dette her, sier Pedersen til TV 2.

– Hva forklarer han om tidsperioden politiet mener fornærmede har blitt holdt imot sin vilje?

– Han sier han ikke aner hva som har foregått med fornærmede.

– Hvordan forklarer han pågripelsesnatten?

– Det mest dekkende uttrykket man kan finne er vel at han var på feil sted til feil tid, sier Pedersen.

– Svært preget

Den fornærmedes bistandsadvokat Kenneth Hansen forteller til TV 2 at hans klient er svært preget og har det vanskelig.

BISTÅR: Advokat Kenneth Hansen forsvarer den fornærmede mannen i 20-årene. Foto: Privat

– Han er veldig redd, og det går på at han er fysisk og psykisk preget. Han får nå hjelp i tråd med det han selv ønsker.

Hansen vil ikke kommentere fornærmedes relasjon til de siktede, men bekrefter, i likhet med politiet, at hendelsen ikke fremstår tilfeldig.

– Fremover vil jeg være hans forlengede arm inn mot politiets etterforskning og ivareta behovene hans fremover. Etterforskningen er i tidlig fase og man kan ikke utelukke utviklinger, sier Hansen.



– Det jeg vil si om fornærmede er at han har virket preget gjennom kontakten vi har hatt med ham. Han fremstår likevel ikke fysisk skadet, sier politiadvokaten.