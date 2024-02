Politiet mener bestefaren tok sitt eget liv under nødsamtalen

TRIPPELDRAPSSIKTET: Steinar Korslund (65) er siktet for å ha drept sine to døtre Victoria Nordli Korslund (24) og Katrine Nordli Korslund (30), samt barnebarnet Emily Nordli Andresen på 10 måneder. Foto: Privat / Erik Monrad Hansen / TV 2

Politiet legger frem nye opplysninger fra samtalen mellom den siktede bestefaren og politiet. De sier at det ikke er sikkert at de vil finne et klart motiv for handlingen.

Det var tirsdag 23. januar at nødetatene rykket ut til en røykfullt bolig i Skogbygda i Nes, hvor det ble funnet fire døde personer.

Steinar Korslund (65) er siktet for å ha drept døtrene Victoria Nordli Korslund (24) og Katrine Nordli Korslund (30), samt barnebarnet Emily Nordli Andresen på 10 måneder.

Han ringte selv til politiet og erkjente drapene, og fortalte at han skulle ta sitt eget liv.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede Denne saken er av et slikt alvor og omfang at TV 2 mener offentligheten har et berettiget informasjonsbehov til å vite hvem den siktede mannen er. Siktede er død, men før han tok sitt eget liv, erkjente han de faktiske forhold overfor politiet. TV 2 har også vurdert argumentene mot identifisering, som merbelastning og ettermæle, men mener disse ikke veier tyngre enn argumentene for.

Alle døde av skuddskader. Også en hund ble funnet skutt og drept i boligen.

Hørte lyden av brannvarsler

Det var på formiddagen klokken 11.15 at operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt mottok nødsamtalen.

Da oppgir siktede sitt eget navn og adresse, sier at han har drept døtrene og barnebarnet sitt, og at han har tent på huset.

Det opplyser politiadvokat Anne Marie Hustad på en pressekonferanse tirsdag.

– Ut fra det man hører, fremstår siktede med normal stemme. Mens siktede snakker, høres lyden av en brannvarsler, sier hun.



Etter 40 sekunder forlater siktede samtalen, men legger ikke på.

Under ett minutt senere – ett minutt og 20 sekunder ut i samtalen – høres en høy lyd på opptaket.

– Lyden av det som med all sannsynlighet er et skudd, sier Hustad.



Neste gang man hører stemmer på opptaket, er det fra personell fra nødetatene som ankommer 24 minutter etter at nødsamtalen startet.

Anropet avsluttes etter 27 minutter og 36 sekunder.

– Lydanalysen styrker politiets hovedhypotese om at siktede har drept ofrene før han drepte seg selv, sier politiadvokaten.



Funn av flere våpen

Det er funnet fire våpen på åstedet.

– Det er funnet to rifler og to hagler. Riflene var lovlig registrert. Haglene er etter politiet mening ikke registreringspliktige, sier Hustad.



Politiet mener at drapsvåpenet er blant de våpnene som er funnet, men avventer svar fra de kriminaltekniske undersøkelsene før de kan si det med sikkerhet.



Undersøker motiv

Politiet jobber fortsatt for å avklare hendelsesforløpet og hva som kan ha vært utløsende for den siktedes handlinger.

– Vi avhører personer rundt familien og siktede, og gjennomgår elektroniske økonomiske spor for å prøve å avklare hva som har vært utløsende og kartlegge de involvertes bevegelser, sier Hustad.



Politiet er også i dialog med helsevesenet for å innhente opplysninger om siktedes helsehistorikk.

– Dette arbeidet tar tid. Vi gjør det vi kan for å finne ut hvorfor det skjedde. Men det er for tidlig å si noe om et eventuelt motiv, og det er heller ikke sikkert at vi vil finne et klart motiv.