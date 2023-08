Politiet mener å vite hvordan Jonas (30) ble drept

Det forteller politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport som ikke etterlater noen tvil om at han ble drept, sier Henriksen, som også bekrefter at politiet har en klar formening om hvordan drapet ble begått.

Omfattende etterforskning

Foreløpig ønsker politiet ikke å si noe mer om hva som kommer frem i obduksjonsrapporten.

– Vi har stor forståelse for det store informasjonsbehovet som offentligheten har i denne saken. Foreløpig mener vi det kan være til skade for etterforskningen å gå ut med detaljer, og derfor må vi likevel være tilbakeholdne med hva vi bekrefter og avkrefter, sier Henriksen.

I SPISSEN: Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt leder etterforskningen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun betegner den pågående etterforskningen som «svært omfattende» og forteller at mer enn 40 vitner er avhørt.

Politiet har også fått en stor mengde tips, uten at Henriksen kan tallfeste det.

Fornærmet i flere saker

Seks dager har gått siden Henriksen ble funnet drept i en bil ved en hytte i Nes i Ådal. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og det er iverksatt omfattende etterforskning.

En hovedhypotese er at drapet kan settes i sammenheng med at avdøde var fornærmet i flere saker som politiet aldri rakk å etterforske ferdig.

I OMRÅDET: Eieren av denne hytta, som ligger rett ved der Jonas Henriksen ble funnet drept, har overfor TV 2 opplyst at hen ikke har noen kjennskap til 30-åringen. Foto: Frode Sunde / TV 2

De undersøker også tagging med påskriften «Tyster Jonas» flere steder i Hønefoss.

Henriksen drev eget firma og hadde over 50.000 følgere på TikTok. Der har han gjentatte ganger fortalt at han har blitt utsatt for hærverk, brannstiftelse, vold og overfall, og at dette har pågått siden sommeren 2021.