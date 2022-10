Politiet med uvanlig boligsalg: – Vil ikke kalle det en bolig

Huset på bygda i Elverum har en kriminell fortid. Nå kan det bli ditt, om du har lyst på et ordentlig restaureringsprosjekt.

Det noe nedslitte huset i Sørskogbygda i Elverum, med en tomt på over seks mål, selges med en prisantydning på 250.000 kroner.

En eiendom med «flere bruksmuligheter, flott beliggenhet og gode solforhold», ifølge salgsannonsen.

– Folk skjønner ut fra prisen og hvordan det ser ut, at det kanskje ikke er en helt ordinær eiendom. Da spør de ofte hva som er «caset», og da svarer jeg ærlig på det, sier eiendomsmegler Thomas Skogli Rusten i Eiendomsmegler 1 til TV 2.

Det er politiet som selger eiendommen, som har blitt brukt til omfattende marihuana-produksjon.

Salget ble først omtalt av lokalavisa Østlendingen.

– Vil ikke kalle det en bolig

Til tross for eiendommens fortid som «narkoreir», forteller Rusten om god interesse.

– Når en eiendom blir billig nok, så vekker det alltids interesse hos flere, sier han.

ROTETE: Eiendommen selges som den er, og kjøper må rydde selv. Foto: Christian Chul Aas / Inviso

Han opplever ikke at husets fortid er frastøtende for de interesserte.

– Det som skremmer folk her er nok omfanget av jobben som må gjøres, sier Rusten.

Eiendommen selges som den står, og det er tydelig at en stor rydde- og oppussingsjobb venter for en eventuell kjøper.

– Jeg vil ikke kalle det en bolig, for å si det rett ut. Det er en garasje eller et lager som er bygd til med oppholdsrom, sier Rusten.

Penger til statskassa

Cannabis-plantasjen på eiendommen ble avslørt av politiet for to år siden, og eiendommen ble inndratt.

Det er vanlig at eiendommer som brukes til straffbare handlinger inndras, men det er relativt sjelden noen verdi å hente i det for politiet.

– Veldig ofte er det andre kreditorer som har pant, som ved boliglån, eller den som har bedrevet kriminalitet har leid av en intetanende huseier, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til TV 2.

– Men i denne saken var det en av de som er dømt for dyrking av cannabis som eide eiendommen, og det lå da til rette for at staten muligens kan få noen penger inn i statskassa.

CANNABIS-PLANTASJE: Tre polske statsborgere ble dømt for å dyrke cannabis i huset. Foto: Christian Chul Aas / Inviso

Ifølge NRK fant politiet 27 kilo ferdig marihuana og 316 cannabisplanter. Tre polske statsborgere ble tiltalt og dømt.

Mennene tjuvkoblet seg også på strømnettet for å slippe å betale strøm til dyrkingen.

Ifølge Klauseie er de domfelte mer eller mindre ferdigsonet, og utvist fra Norge.

– Typisk for den type virksomhet

Politiet har fjernet alt tilhørende cannabisplantasjen på eiendommen, men resten av rotet ligger igjen.

Klauseie forteller at det er et spredt bebygd strøk med et godt stykke til nærmeste nabo.

– Ingen naboer har direkte innsyn. Det er ganske typisk for den type virksomhet, sier han.

LANDLIG: Eiendommen har lite innsyn. Foto: Christian Chul Aas / Inviso

– Er dere redd for at noen i samme «bransje» skal ta over eiendommen?

– Den selges ikke som et ferdig opplegg for en cannabisplantasje. Vi forventer jo at folk ikke gjør noe ulovlig, og de færreste som eier bolig i Norge dyrker cannabis.

