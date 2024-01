Politiet med nye detaljer om Stavern-mysteriet

Politiet i Stavern mener de har søkt alle naturlige steder etter drapssiktet kvinne. Slik skal de jobbe videre for å finne henne.

I over en hel uke har politiet lett etter den drapssiktede kvinnen i Stavern, etter at samboeren hennes ble funnet død i deres felles bolig.

Parallelt med siktelsen ble hun internasjonalt etterlyst. Mannskap bestående av Røde Kors og frivillige har lett iherdig siden.

– Søkt alle naturlige steder

Onsdag bekrefter politiadvokat Ole Jacob Garder at søket til fots settes på pause til helgen.

– De frivillige mannskapene har holdt på i mange dager i strekk sammen med hundene, de trenger å hvile litt.

Politiet mener nå de har søkt alle naturlige steder å gjennomgå, hovedsakelig i nærheten av boligen.

Samtidig igangsetter de søk i vannkanten i Stavern ved hjelp av dykkere.

– Det handler rett og slett om at dette er det neste naturlige stedet å se. Vi trenger å forsikre oss om at hun ikke kan være der.

HELIKOPTER: Politiet har brukt helikopter i søket. Foto: Trond Reidar Teigen

Familien er frustrerte

– Det høres ut som søket er dårlig koordinert, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs og legger til:

– Det viktigste er å finne henne, og ikke å trappe ned og gi opp når ikke alle muligheter er prøvd enda.



Helt siden kvinnen ble meldt savnet har familien bedt om å få være med å lete, men fikk nei fra politiet. Etter hvert snudde de, beklaget og lot familien og andre frivillige bistå likevel.



– De pårørende er veldig kritiske til politiets håndtering av søket. De føler det er de som står ansvarlige for å skaffe folk, sier Holager Andenæs.

Hun peker blant annet på at politiet ikke har bedt studenter fra politihøgskolen i Stavern om å bistå, slik de selv har sagt at de ønsker.

Politiet har dog ikke beordringsmulighet til å kalle ut studentene til tjeneste, forklarer innsatsleder Marius Dale.

– De har heller ingen spesialisert erfaring med søk og redning. Men hvis de på selvstendig initiativ vil søke kan de melde seg, sier Dale.

Han presiserer at de ikke avslutter søket, men tar en pause på cirka to dager for å samle trådene og planlegge videre søk.

– Vi mener siste livstegn er fra bopel og har prioritert å søke derfra og utover. Nå må vi planlegge for søk i neste fase, sier Dale.

Sikret overvåking

Parallelt med det operative søket driver politiet teknisk og taktisk etterforskning.

ENDRET: Politiet har svekket mistanken om at kvinnen har drept sin samboer, og åpner for ta hun selv kan ha blitt drept først. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det jobbes med analyse av elektroniske spor. I tillegg til etterforskning i form av vitner og utsjekking av tips, sier politiadvokaten.

Garder bekrefter at politiet blant annet har hentet inn store mengder videoovervåking fra områder i Stavern, som kan være av interesse.

– Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid som pågår for fult nå.

Spor kan være tapt

Ifølge flere medier skal det siste sikre livstegnet fra kvinnen være datert 30. desember. De påfølgende dagene kom det store mengder nedbør på Sør- og Østlandet.

Politiet frykter derfor at spor kan ha gått tapt.

– Det er klart at den nedbøren som har kommet i form av snø, anslagsvis kanskje en meter snø, er med på å vanskeliggjøre søksforholdene i betydelige grad, sier Garder og legger til:

– Det gjør i prinsippet at man kan gå rett forbi uten å nødvendigvis få med seg at noen ligger under snøen.

VANSKELIG: Garder forklarer at værforholdene har gjort politiets i Stavern vanskeligere. Foto: Tom Rune Orset

Ikke aktuelt å trekke siktelse

Mistankegrunnlaget mot den drapssiktede kvinnen har lenge vært svekket. Politiet mener det ikke lenger er sannsynlighetsovervekt for at hun kan ha drept mannen.

– Selv om man mener det er under 50 prosent sannsynlig, er ikke sannsynligheten null. Fortsatt er alle muligheter åpne, forklarer Garder.

Dermed står siktelsen mot kvinnen.

– Vi er midt i en etterforskning og det er ikke naturlig å henlegge siktelsen på nåværende tidspunkt, all den tid vi ikke vet hvor hun er.

Bistandsadvokaten har på sin side bedt politiet om å trekke siktelsen.

– Det er en tilleggsbelastning for de pårørende. Det fremstår fryktelig byråkratisk at politiet ikke kan gjøre noe med det.