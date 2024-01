Politiet leter etter drapssiktet kvinne

STAVERN (TV 2): Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død tirsdag. En kvinne er siktet i saken, men onsdag morgen er hun fortsatt ikke pågrepet.

Politiet fikk klokken 18.11 tirsdag kveld en melding fra familiemedlemmer som var bekymret for en slektning de ikke hadde fått kontakt med.

– På bakgrunn av denne meldingen dro politiet til en adresse i Stavern utenfor Larvik. På adressen fant patruljen en død mann, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt.

Avdøde er ikke identifisert, men politiet har en formening om hvem det kan være. De pårørende til mannen politiet tror det er snakk om, er varslet.

LETER: Politiet er på jakt etter en kvinne som er siktet for drap. De har tirsdag kveld ikke kontroll på hvor hun er. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Garder sier til TV 2 at de ikke vet hvor lenge mannen har ligget død, men sier at de ikke har grunn til å tro at han har ligget der lenge.

Leter etter kvinne

Det er funn på stedet som gjør at politiet etterforsker hendelsen som drap.

– En kvinne med relasjon til den døde mannen er siktet for drap, men politiet har tirsdag kveld ikke kontroll på denne personen, sier Garder.

– Vi leter etter henne nå, sier han til TV 2.

Klokken kvart over fem onsdag morgen opplyser operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt at de fortsatt ikke har pågrepet noen i saken.

Garder opplyser at begge de involverte er norske borgere, og at de er rundt 50 år gamle. De er ikke kjent for politiet fra før.

FLERE ETATER: Tirsdag kveld var det både politi og helsepersonell til stede i leiligheten der mannen ble funnet død. Foto: Geir Eriksen

Garder ønsker ikke å utdype hvilken relasjon det er mellom de to.

– Det er ingen holdepunkter for at det er flere involvert i denne saken, sier Garder.

Politiet skriver i en pressemelding at de fortsatt er tidlig i etterforskningen, og at det derfor er begrenset med informasjon politiet kan gå ut med.



– Videre vil vi foreta oss avhør av pårørende, andre personer i kretsen til de to og selvfølgelig lete etter hun som er siktet i saken, sier Garder.

– Ubehagelig

Ordfører Birgitte Gulla Løken i Larvik sier de foreløpig har lite informasjon om saken.

– Dette er ubehagelig, og vi kommer selvfølgelig til å stille opp med det som trengs fremover, hvis det blir aktuelt, sier hun til TV 2.

– Vi vet veldig lite, men vi er klare til å opprette kriseteam hvis det blir nødvendig. Det er fremdeles veldig tidlig, så vi får bare la politiet gjøre jobben sin