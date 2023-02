– Politiet legitimerer spekulasjon

Sian vil brenne koranen utenfor den tyrkiske ambassaden på fredag.

Politiet sier nei.

Til TV 2 sier Oslo-politiet at de ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet.

– Det blir for enkelt, sier Danby Choi, redaktør i nettidsskriftet Subjekt.

– Det er ikke politiets jobb å stanse demonstrasjoner. Det er politiets jobb å tilrettelegge for dem.

Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen, sier hun har tillit til politiets avgjørelse, men mener det er viktig at politiet nå er transparent.

– Jeg har i utgangspunktet stor tillit til politiet i nettopp spørsmål om Sians rett til å demonstrere.

Stavrum er også daglig leder i Stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier, Oslo.

TILLIT: Kjersti Løken Stavrum håper politiet vil være transparent om informasjonen de besitter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sveriges prinsippsak

At politiet nå besitter informasjon som gjør at de ikke kan garantere sikkerheten ved arrangementet, er uheldig, ifølge Stavrum. Hun peker blant annet på bakteppet med at Norges ambassadør innkalles på teppet i Tyrkia.

– Dette vil bli tatt som en seier for Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan og religiøse følelser. Og det vil også forvanske Sveriges prinsippfaste budskap i samme sak.

– Jeg håper derfor at politiet kan være åpen og tydelig i etterkant på hvilken informasjon de nå sitter på.

Men på nåværende tidspunkt er politiet tilbakeholdne om hva de vet.

ORDKNAPP: Politiinspektør Martin Strand vil ikke si hva slags informasjon politiet besitter, som nå gjør at de avlyser Sians planlagte markering på fredag. Foto: Per Haugen / TV 2

Sikkerhet

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Martin Strand sier politiet har sendt et brev til Sian om at de ikke kan gjennomføre demonstrasjonen sin.

– Ut i fra på etterretningsopplysninger, har vi vurdert at det ikke er sikkert nok å gjennomføre dette arrangementet.

Men hvilken etterretningsinformasjon politiet besitter, er Strand ordknapp om.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det handler om sikkerhetssituasjonen for de som skal være på denne demonstrasjonen, sier Strand til TV 2.

KRITISK: Subjekt-redaktør Danby Choi er kritisk til politiets avgjørelse om å avlyse Sians planlagte koranbrenning førstkommende fredag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Subjekt-redaktøren Danby Choi mener at «alt mulig» kan gjemmes bak sikkerhetsargumentet.

– Et problem med fet ubegrunnede sikkerhetsargumentet, er at politiet legitimerer spekulasjon. Jeg forstår godt at folk begynner å undre seg hva politiet driver med, når de avlyser og ikke kan gå nærmere inn på hvorfor.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er enig med redaktørkollega, Choi.

– Det er en alvorlig situasjon om det foreligger konkrete trusler mot dette arrangementet, sier han til TV 2.

REDAKTØR: Vebjørn Kroll Selbekk, norsk redaktør, journalist og debattant med et kristenkonservativt ståsted. Han er sjefredaktør i den kristne dagsavisen Dagen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han presiserer at det er viktig for politiet å være klar over hvor alvorlig inngrep i den demokratiske friheten er, når etaten innfører den typen forbud som Sian nå opplever.

– Da blir man jo gisler for de som ønsker å bruke vold og terror for å hindre lovlige ytringer i et demokratisk samfunn – og det er veldig bekymringsfullt.

Betimelig

Debatten om ytringsfrihet har den siste tiden blusset opp i Norden.

Spørsmålet ble høyaktuelt etter at danske Rasmus Paludan satt fyr på Sveriges Nato-håp, etter å ha brent muslimenes helligste bok, koranen.

En handling både Paludan, som leder det høyreradikale partiet Stram kurs, og Sian har gjort en rekke ganger tidligere.

KORAN-BRENNING: Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan brenner et eksemplar av muslimenes hellige bok, koranen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Dagen-redaktøren er klokkeklar i sin tale: i et demokrati må lovlige ytringer beskyttes, selv om man ikke liker budskapet eller måten budskapet ytres på.

– Nå er det mange som reagerer på at Tyrkias despotiske president holder Sverige som gissel og ikke tillater et vestlig demokrati å bli medlem av Nato, sier han og legger til:

– Dette demonstreres det mot, og da er det viktig at politiet tillater, og ikke forbyr denne typen demonstrasjoner. Så får man sette på de ressursene som skal til for å beskytte et lovlig arrangement.