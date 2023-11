Politiet knytter eksplosjonen i Drøbak til større kriminelt nettverk

Politiet har fremdeles ikke pågrepet noen etter eksplosjonen i Drøbak natt til 24. oktober. Den opprinnelige hypotesen om at eksplosjonen var knyttet til en lokal konflikt i et kriminelt miljø er nå svekket, og politiet knytter hendelsen til et større kriminelt nettverk.

– Jeg vil påstå at det var en kraftig bombe, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt.



Politiadvokaten sier bomben besto av et bilbatteri med ledning og en innretning av dynamitt. Bombens sprengkraft og plassering gjør at politiet anser hendelsen som drapsforsøk.

– Man kan si at bomben var fjernstyrt gjennom bilbatteriet.

«Svensk» bombe

Ifølge SVT ofte benyttes bilbatteri ofte i bomber laget det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, som styres av «Den kurdiske reven».

– Så langt har etterforskningen avdekket tilknytninger til norske kriminelle nettverk med forgreininger til utlandet. Vi ser at den type bombe som er brukt i Drøbak er lik som de bombene man har sett blitt brukt i Sverige, men vi understreker at vi ikke har noen holdepunkter for at nettverket Foxtrot står bak, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger.

– Er det ting med denne saken som tyder på at kultur og kompetanse på sprenging eksporteres fra Sverige til Norge?

– De store kriminelle miljøene har kontaktflater seg imellom. Det kan være naturlig at man kjøper kompetanse eller deler kompetansen innad i kriminelle miljøer.

OMFATTENDE: Eksplosjonen forårsaket store skader på boligen. Foto: Øst politidistrikt

Målrettet angrep

Eksplosjonen ga store skader på utsiden og innsiden av boligen og var ifølge politiet kraftig nok til at liv kunne ha gått tapt.



– Etterforskningen har dreid seg over på større kriminelle miljøer i Norge, som har forgreininger til utlandet, sier Finnanger.



I etterkant av eksplosjonen uttalte Per Willy-Amundsen (Frp) at Norge er på vei mot svenske tilstander. Den svenske gjengforskeren Manne Gerell avviste dette, men påpekte samtidig at svenske gjenger enkelt kan eksportere sin kompetanse knyttet til eksplosiver til Norge.



– Svenske gjenger har nå denne kompetansen og kan enkelt eksportere både bomber og kompetanse til nettverk i andre land, som i Norge. Det er avgjørende at denne kulturen ikke får fotfeste, sa Gerell til TV 2.

Politiet ønsker ikke å gå ut med konkrete motiv i saken ut over at det fremstår som en intern konflikt.

– Det har tidligere blitt sagt at det ikke er svenske tilstander i Øst politidistrikt. Kan man fremdeles med sikkerhet si dette?

– Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har holdepunkter for at kriminalitetsbildet har endret seg fra tidligere uttalelser i denne saken. Vi frykter ikke nye hendelser av denne typen og folk trenger ikke å være redde. Dette fremstår som et målrettet angrep innad i et kriminelt miljø.

Håper noen sitter på video

Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet har heller ingen mistenkte.

– Vi er i en fase der vi ser mot de større kriminelle miljøene, noe som erfaringsvis er krevende, sier Finnanger.

Politiet mangler fortsatt informasjon i saken, og ber alle som har kjennskap til hendelsen om å ta kontakt. Etterforskerne håper også at noen kan ha fått fanget deler av hendelsen på video, uten å være klar over det selv:

TIPS: Politiet ber alle som kan ha informasjon om hendelsen om å ta kontakt. Foto: Øst politidistrikt

– Vi oppfordrer alle som bor i, eller har oppholdt seg i området natt til 24. oktober å sjekke dashbordkamera på biler, dørklokkekamera eller annen videoovervåking for å se om det har fanget opp noe som kan være relevant for saken, avslutter politiadvokat Finnanger.