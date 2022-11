Politiet kjenner til drapsmistenkt nordmann fra før

Vest politidistrikt opplyser til TV 2 at de har kjennskap til mannen som er mistenkt for drapet på en kvinne i Polen.

I helgen pågrep dansk politi en nordmann som er mistenkt for drap og kidnapping i Polen. Politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt sier at de har kjennskap til mannen fra tidligere.

– Høsten 2019 og våren 2020 hadde han to henvendelser til politiet om at hans datter var forsvunnet. Han ga i den forbindelse uttrykk for at moren hadde tatt henne med til Polen, sier han.

Da politiet så nærmere på saken ble det klargjort at mor og barn var i Polen og politiet avsluttet saken. Fjellstad opplyser at han ikke kjenner detaljene i saken, men ser at det er blitt slått fast at datter og mor har det bra.

Det har også kommet en henvendelse til politiet tidligere, som et tips, angående barnet og bekymring til det, opplyser politiadvokaten til TV 2.

Fjellstad vil ikke gi noen kommentar om tidligere krimhistorikk.

FUNNET DØD: Kvinnen (26) ble lørdag ettermiddag funnet død av sin far i byen Oświęcim i Polen. (På norsk og tysk kjent som Auschwitz). Foto: TVN News & Services Agency

Vil utlevere

En norsk statsborger er mistenkt for drap og kidnapping etter at en kvinne ble funnet død i den polske byen ved 17-tiden lørdag. Deres felles barn var borte fra adressen da kvinnen ble funnet. Det ble sendt ut en etterlysning, og mannen ble stanset i bil i Danmark sent lørdag kveld. I bilen var også barnet.

TV 2 har vært i kontakt med dansk politi, som sier de er forberedt å utlevere nordmannen til Polen, slik polske myndigheter har begjæret i helgen.

– Københavns politi har vært i kontakt med polsk politi og forventer å motta en europeisk arrestordre slik at den anholdte mannen kan bli utlevert til Polen, opplyser de til TV 2.

Dersom mannen blir utlevert fra Danmark, vil han bli stilt for retten i Polen. Mannen risikerer 25 års fengsel dersom han skulle bli funnet skyldig.

Ifølge polske medier skal angivelig barnet tilbake til Polen allerede i dag. Det skriver polske RMF24.

Mest sannsynlig vil jenta og bestefaren i ettermiddag returnere til Polen , informerte Małgorzata Jurecka, pressevakten til distriktspolitisjefen i Oświęcim til RMF24