Politiet jaktet spor på andre siden av jorden

Da Silje ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim høsten 1994, fikk tre gutter på fire, fem og seks år skylden.

Barna hadde lekt med Silje før hun ble funnet død.

Gjennom NRK ble det i 2021 satt et kritisk søkelys på etterforskningen som ledet frem til politiets konklusjoner.

I kjølvannet av dette bestemte Riksadvokaten at saken skulle etterforskes på nytt.

SORG: Slik så det ut i nabolaget på Tiller etter at Silje (5) ble funnet død høsten 1994. Foto: TV 2

Å finne nye spor i en snart 30 år gammel sak er vanskelig, men ikke umulig.

Nå kan TV 2 gi et unikt innblikk i politiets jakt på det som kan være nøkkelsporet i saken, og hva de har funnet ut.

Oppdaget spor

Silje ble funnet delvis avkledd i snøen. Hun hadde synlige skader, blant annet på overkroppen, men ingen av disse var så alvorlige at de var dødelige.

Hun døde trolig som følge av nedkjøling.

Da politiet i fjor gjennomgikk bildene i saken, oppdaget de mulige spor fra sko på Siljes kropp.

Et av de store spørsmålene etterforskerne har stilt seg, er om de kan finne ut hvilken type sko som avsatte merkene.

I 1994 beslagla politiet skoene til de tre barna som ble anklaget for å ha forårsaket Siljes død, men skoene ble levert tilbake etter noe tid.

Dermed har dagens etterforskere vært begrenset til å forsøke å finne de rette skoene ved å sammenligne bilder.

Måtte se til Asia

Den eldste av guttene hadde på seg et par gummistøvler av merket Panther da han lekte med Silje.

Politiet tok aldri bilder av sålen, og de leverte støvlene tilbake til guttens mor etter 13 dagers etterforskning i 1994, ifølge TV 2s opplysninger.

I dag er støvlene kastet.

Etter det TV 2 forstår, har politiet kontaktet eksperter hos skoprodusenten Viking fottøy. De mener at støvlene 6-åringen brukte, ligner på Viking-modellen ved navn «Full klaff».

Disse støvlene ble frem til 1995 produsert ved fabrikken Harvik Rubber i Malaysia.

Fant likheter

Via en norsk politikontakt i Asia har politiet i Trøndelag fått tak i en ansatt ved Harvik Rubber. Svaret derfra var at støvelen er ute av produksjon.

Politiet har også vært i kontakt med butikkjeden Coop, men de har ikke solgt skotypen på mange år.

Konklusjonen av politiets undersøkelser er at Panther-støvelen som 6-åringen brukte, ser ut som Vikings «Full Klaff»-støvel, at de har samme mønstertype i fremre del, og at hælene har samme utforming.

HAR FÅTT KRITIKK: Etterforskningen av Silje-saken har blitt kritisert. På bakgrunn av dette har Riksadvokaten besluttet ny etterforskningen av saken. Foto: TV 2

Politiet mente at skoene var såpass like at de var verdt å sammenligne med sporene funnet på Silje.

Kontaktet agent

Skoene til den nest eldste gutten, femåringen, er heller ikke tatt vare på, men politiet har blant annet kontaktet en italiensk skoagent for å få tak i skoen av typen Galmod.

Det har de ikke lyktes med fordi Galmod er ute av produksjon, men politiet har ved hjelp av agenten kommet funnet frem til en modell av typen Bears Watcher. De mener at denne ligner mye på Galmod.

Politiet har ikke lykkes med å finne en sko som tilsvarer modellen som den yngste av guttene, fireåringen, brukte.

Laboratoriet på Kripos har derfor analysert skotyper som politiet tror kan være forenlige med de støvlene fem- og seksåringen brukte da de lekte med Silje før hun døde.

FUNNSTEDET: Silje ble funnet død i akebakken i sitt eget nabolag. Dødsårsaken var trolig nedkjøling. Foto: TV 2

Konklusjonen til ekspertene på laboratoriet er at det kan finnes visse likheter mellom den ene skotypen og sporene funnet på avdøde, men at det er flere svakheter og usikkerhetsmomenter.

Vil ikke svare

Blant annet er kvaliteten på avtrykket i fotografiene ikke optimale, samt at linjalen som skal måle avstander, ikke er plan.

Dessuten er avtrykkene avsatt på hud, noe som påvirker hvor detaljert avtrykket er avsatt.

Etterforskerne klarer heller ikke å differensiere mellom ulike sålestørrelser.

Politiet ønsker ikke å kommentere undersøkelsene de har gjort.

«Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene i saken, all den tid saken er oversendt til statsadvokaten som skal vurdere etterforskningen som er gjort, og håndtere saken videre», skriver påtaleleder Eli Aasland i Trøndelag politidistrikt i en e-post til TV 2.

Håper på svar

Saken er sendt til statsadvokaten, og det er trolig ikke lenge før de konkluderer i saken.

DREPT: Nesten 30 år etter at hun ble drept, jakter politiet fremdeles svar på hva som skjedde med Silje Marie Redergård (5). Foto: Privat

Silje Marie Redergårds mor ønsker ikke å kommentere saken, opplyser hennes bistandsadvokat Sigrun Dybvad.

Forsvareren til seksåringen, Sigurd Klomsæt, vil ikke kommentere saken. TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra fireåringens forsvarer, Tore Angen.

Femåringens forsvarer, Johannes Wegner Mæland, sier at hans klient er glad for at saken er under ny etterforskning, og han håper og tror det kan bidra til at han blir renvasket.

– Det er vanskelig å få nye svar så mange år etterpå, men i flere saker har vi sett eksempler på at det har vært mulig, sier han.