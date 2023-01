Politiet jakter «den kurdiske reven» – kobles til skytinger

Den utpekte gjenglederen er hyppig omtalt i svensk presse.

Kallenavnet sitt fikk han da fransk politi i 2020 lyktes med å knekke den krypterte chattetjenesten Encrochat.

Etter å ha hacket systemet, kunne fransk politi følge med på samtalene til over 30.000 brukere – flere av dem svenske og norske.

Materialet ble etter hvert delt med politimyndighetene i andre land.

Internasjonalt etterlyst

I samtalene så svensk politi tydelig at en person med brukernavnet «Foxkurdish» var en lederskikkelse.

Basert på ting som ble skrevet, klarte de å koble brukeren til den 36 år gamle svensken fra Uppsala, som også tidligere har sonet åtte og et halvt år i fengsel for grov narkotikakriminalitet.

For 36-åringen ble Encrochat-avsløringen bare nok et problem i rekken. På dette tidspunktet var han allerede siktet for mange ulike lovbrudd.

SYNLIGE SPOR: Fredag ble en mann drept i Solna like utenfor Stockholm. Drapet er foreløpig det siste av mange i den pågående voldsbølgen i Sverige. Foto: Simen Askjer / TV 2

Politiet har likevel ikke lykkes med å straffeforfølge ham for noen av dem. Siden 2019 har han nemlig vært registrert som utvandret fra Sverige, ifølge Expressen.

Derfor har han levd på rømmen fra politiet med status som internasjonalt etterlyst.

Falsk identitet

For et snaut år siden øynet politiet en mulighet da tyrkisk politi varslet om at 36-åringen var pågrepet.

Pågripelsen fikk mye oppmerksomhet i svensk presse. Blant annet publiserte SVT bilder av mannen i håndjern sammen med tyrkisk sivilpoliti.

Flere medier skriver at «den kurdiske reven» levde med falsk identitet og nøt tilværelsen på en luksusresort sørvest i Tyrkia da han en dag glemte igjen en veske med omkring 120.000 svenske kroner i kontanter.

Vesken ble levert til politiet, som fant 36-åringens falske identitetspapirer. Da han kom for å hente vesken, fattet politiet mistanke.

MANGE UTRYKNINGER: I fjor ble 62 personer drept med skytevåpen i Sverige. På dette åstedet i Vällingby ble ingen drept, men tre ble skadd. Foto: Fredrik Persson / TT via NTB

Gjennom søk i ulike databaser fant de den internasjonale etterlysningen og pågrep ham, ifølge Expressen.

Tyrkisk statsborger

I forbindelse med pågripelsen uttalte Henrik Söderman fra den svenske påtalemyndigheten at «den kurdiske reven» hadde totalt 47 saker mot seg.

Det var derfor en tung nyhet for svensk politi da 36-åringen plutselig var løslatt igjen.

SVT reiste for å finne mannen og fikk til slutt tak i ham på telefon. Da fortalte han at han var løslatt fordi han har investert i Tyrkia og dermed blitt tyrkisk statsborger.

– Han er en grovt kriminell person som vi vet sitter i Tyrkia og har fått tyrkisk statsborgerskap. Akkurat hvordan han har fått det, vet vi ikke. Uansett sitter han der og styrer med kriminalitet på ulike måter, sier politiinspektør Gunnar Appelgren i Stockholm-politiet til TV 2.

GJENGEKSPERT: Politiinspektør Gunnar Appelgren puster godt inn og rister på hodet når TV 2 spør ham om «den kurdiske reven». Foto: Simen Askjer / TV 2

I over 30 år har Appelgren jobbet med organisert kriminalitet i Sverige. Svenske medier omtaler ham konsekvent som politiets gjengekspert.

– Kan være smidig

Appelgren ønsker ikke konkret å kommentere om politiet mistenker 36-åringen for å være innblandet i de pågående konfliktene i Sverige, men flere svenske medier, deriblant Aftonbladet og SVT, oppgir å ha kilder på dette.

Blant annet skriver Aftonbladet at en kraftig eksplosjon fant sted utenfor leiligheten til en mann som har en nær relasjon til 36-åringen.

Ifølge mediene anser politiet en konflikt om narkotikamarkedet i Sundsvall som en mulig hovedårsak til den pågående konflikten.

Dette skal være et narkotikamarked 36-åringen lenge har vært involvert i.

DAG OG NATT: Skytinger og eksplosjoner har skjedd til alle døgnets tider i Sverige den siste tiden. Bildet er tatt på et åsted i Malmö i fjor. Foto: Johan Nilsson / TT

Appelgren sier på generelt grunnlag at det slett ikke er uvanlig at kriminelle miljøer i Sverige styres fra andre land.

– Typisk reiser de fordi at de er siktet for noe i Sverige eller fordi de flykter fra en voldelig konflikt. Mange av gjengmiljøene har internasjonale koblinger, og da kan det være smidig å sitte for eksempel i Tyrkia og holde i de kontaktene, sier han.

Sammenligner med fotball

Generelt får politiet store utfordringer når kriminelle personer med innflytelse over miljøene forsvinner utenlands, erkjenner Appelgren.

På spørsmål om de aktive gjengene i Sverige er strukturert med utpekte ledere, svarer Appelgren at strukturen varierer, men at kriminelle miljøer i dag ikke ligner på for eksempel MC-klubbene som herjet på 1990-tallet.

GULLREVEN: Et brukernavn på chattetjenesten Encrochat ga 36-åringen kallenavnet «den kurdiske reven». Siden er han avbildet med en gullrev. Foto: Polisen

Han sammenligner gjengstrukturene med et seriesystem i fotball.

– Én kamp kan være oversiktlig, for det er kun to lag mot hverandre. Men gjengkriminaliteten er som en liga med 14 lag, der alle skal spille mot alle og flere bytter lag midt i sesongen. Det som kjennetegner de gjengkriminelle i dag, er at de har en flytende lojalitet, sier han.