Politiet hetses etter skuddene i Lavangen

Hets og trusler mot politiet er ikke noe nytt. Men omfanget og alvorlighetsgraden har endret seg – og det til det verre, ifølge forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Forbundet organiserer om lag 16.000 ansatte og studenter innenfor politi- og lensmannsetaten.

TV 2 kontakter Skatvold for å snakke om hets og kritikk som har kommet mot politiet i kommentarfelt og sosiale medier i etterkant av skyteepisoden i Lavangen.

Skutt av politiet

Natt til fredag 9. desember ble Hans Arne Nystad (49) skutt og drept av politiet hjemme på gården i Lavangen i Troms, etter at han skal ha kjørt inn i en politibil med en hjullaster, slik at politibilen veltet.

«Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde. Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde. Det ble avfyrt et større antall skudd», heter det i en pressemelding fra Spesialenheten for politisaker.

Etter det TV 2 har kjennskap til, skal det ha blitt avfyrt minst 15 skudd.

Preget

Mads Wallerheim fra Advokathuset Nord på Finnsnes er bistandsadvokat for de to politibetjentene.

Wallerheim sier at betjentene har det etter forholdene bra, men at de fortsatt er preget av den dramatiske hendelsen.

HJULLASTER: Bildet viser hjullasteren og politibilen som ble veltet under hendelsen i Lavangen. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Det er helt menneskelig og lett å forstå at dette er en sak som naturlig nok har gått innpå dem. Men jeg har inntrykk av at de har fått god oppfølging av arbeidsgiver, sier advokaten.

Sist han snakket med betjentene, var før jul. Status da var at de er fritatt fra polititjeneste, men ikke suspendert.

– Det betyr at de kan jobbe hvis de ønsker det, sier Wallerheim.

Mandag ble det kjent at politiet henlegger saken mot avdøde.

– I praksis betyr det at saken er lagt bort og at det ikke skjer mer med den. Henleggelsesbegrunnelsen, at siktede er død, sier ingenting om mistankens styrke. Det betyr kun at saken er lagt bort uten noen videre realitetsvurdering, sier førsteadvokat Hugo Henstein til Nordlys.

Mye hat

Runar Fagerlund er leder for Politiets fellesforbund i Troms, og har jobbet som politi i 16-17 år – blant annet som innsatsleder i Tromsø.

Fagerlund har fanget opp hetsen og kritikken som har vært rettet mot politiet i ulike kommentarfelt og på sosiale medier i etterkant av hendelsen i Lavangen.

Det verserer mange spekulasjoner og påstander om hendelsesforløpet og hvem som har ansvaret for hendelsen, her er bare noe av det TV 2 har funnet:

«(…) vi har et korrupt politi, tilsvarende stat, regjering og generelt myndighet».

«Mattilsynet er et verktøy Staten bruker flittig mot en bonde som ikke står med hua i handen. I Troms har dem bare fått politi til provosere for så å henrette ham».

«(...) Fy fan for en bandittgjeng vi har som politi i dette landet. Best å skaffe seg ISU (antagelig menes «Uzi», som er en maskinpistol , journ. anm.) med 5 fulle magasiner».

FACEBOOK: Innlegget er hentet fra Facebook. Foto: Skjermdump

– Det er mye hets og hat der ute?

– Ja, det er det. Og det er trist. Det er så mange ufattelig flinke, operative politifolk der ute som gjør en fantastisk jobb og som virkelig ønsker å hjelpe folk – ikke å ta dem, sier Fagerlund.

– Nytter ikke å se «Nattpatruljen»

Den erfarne politimannen forstår at det kan være grunner til å være sint på politiet, for eksempel hvis man har fått en straffereaksjon man mener er uriktig.

– Men det blir feil å rette kritikken mot dem som bare gjør jobben sin, sier Fagerlund, som lar seg berøre av ting han leser i kommentarfeltene.

– Jeg blir lei meg og skikkelig sint, for jeg vet hva de står i, sier han.

Han mener at folk som ikke har jobbet operativt i politiet, ikke aner hva jobben går ut på.

– Det nytter ikke å se «Nattpatruljen» på TV, den skildrer bare en brøkdel av det man må gjøre, mener Fagerlund.

– Tredobling

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund ønsker ikke å kommentere hendelsen i Lavangen, men bekrefter at hets og hat mot politiet har økt betydelig i omfang og alvorlighetsgrad,

LEDER: Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det var nok mye hat før også, men da kom det mer fra kjellerdypet. Nå får og tar kommentatorene mye mer plass, på grunn av internett. Vi ser det i kommentarfeltene og i sosiale medier. Hvem som helst kan opprette egne nettsider og «ekkokamre», sier forbundslederen.

Nylig var hun i Brüssel på vegne av EuroCOP for å møte EU-politikere. Her sto den stadig økende graden av vold mot politiet på agendaen.

– Dette er en tendens som er gjeldende over hele Europa, sa Skatvold på fellesforbundets nettside etter møtet.

– Fra Norge kunne vi rapportere om en tredobling i antall tilfeller av vold mot politiet siden 2004. Ti prosent av norsk politi har opplevd vold på jobben det siste året. 18 prosent har opplevd trusler. Dette er en utvikling vi må jobbe for å motvirke, sier forbundslederen.

Frykt

Hun sier hun får vondt i magen ved tanken på politiansatte som frykter for sin egen og familienes sikkerhet.

– Når det er mørkt om kvelden, drar de for gardinene for å unngå å bli sett. De unngår sosiale medier. En ansatt opplevde å bli stirret i senk på et kjøpesenter av noen hun hadde etterforsket, mens hun sto med sin lille datter på armen, sier Skatvold.

HETS: Hetsen og hatet rettes også mot en kontrollør som var på besøk på avdøde Hans Arne Nystads gård omlag to uker før 9. desember. Foto: Skjermdump fra Facebook.

Forbundslederen minner om at politiet er politi, og ikke privatpersoner, når de er på jobb.

– Derfor jobber vi ganske aktivt med å få til en lovendring som kan gjøre det mulig å skjerme de ansattes navn i rettsprosessene. Det er politiet som tar ut en tiltale – ikke den enkelte.

Skatvold ønsker å understreke at tilliten til politiet i Norge er høy, ifølge innbygger- og omdømmeundersøkelser som gjøres jevnlig på oppdrag fra politiet.

– Der er vi i verdensklasse. Det store flertallet har tillit til politiet og synes de gjør en god jobb. Imidlertid har vi sett en liten nedgang i de siste undersøkelsene som går på tillit. Dette knytter vi blant annet til politireformen, som ikke har lyktes på alle områder, sier hun.

– Politiet må få tid

Bistandsadvokat Wallerheim forteller at han også har fanget opp kommentarer som ligger langt utenfor «det som er greit».

Advokat Mads Wallerheim fra Advokathuset Nord. Foto: Marius Fiskum

– I tillegg til mine to klienter, har vi også de etterlatte etter avdøde som jeg antar også får med seg det som skrives i media. Uansett hvordan man ser på saken, så er det en tragisk hendelse med døden til følge, sier Wallerheim.

– Media har hatt en bred dekning av saken, og det er mange som kommenterer og spekulerer i hva som skjedde. Jeg forstår at mange har behov for informasjon. Men nå må politiet og spesialenheten få tid til å gjøre etterforskningen, så får vi forhåpentligvis svar, sier han.