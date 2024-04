Politiet henlegger Mahad-saken etter seks år

DØDSATTEST: Advokat Arild Humlen og franske myndigheter legger blant annet en dødsattest til grunn for at Mahad Mahamud ikke er den djiboutiske borgeren norsk politi har påstått at han er. Foto: Aage Aune / TV 2

Politiet siktet i 2018 den utviste bioingeniøren Mahad Mahamud for falsk forklaring. Men etter at franske myndigheter har gitt ham opphold, har statsadvokaten henlagt Mahad-saken.

– Jeg er fornøyd med at straffesaken er ute av verden. Det skulle bare mangle, sier Mahamuds advokat Arild Humlen til TV 2.

Humlen ser henleggelsen av Mahad-saken som et viktig skritt i sine bestrebelser med å få renvasket Mahamud, slik at han får tilbake norsk statsborgerskap.

Advokaten krevde tirsdag forrige uke at politiet la til rette for at Mahamud kunne avhøres i Oslo etter at det ble kjent at han har fått oppholdstillatelse i Frankrike.

Mahamud ønsket selv å stille til avhørt i Oslo for å få opphevet siktelsen mot ham om falsk forklaring.

Mahamud mistet sitt norske statsborgerskap og ble utvist etter påstander om at han hadde løyet seg til opphold i Norge ved å oppgi Somalia som sitt hjemland, mens norske myndigheter påstår at han er fra nabolandet Djibouti.

Statsadvokaten avgjorde

Franske myndigheter mener, i motsetning til de norske, at Mahamud har snakket sant om at han er fra Somalia, og har gitt ham oppholdstillatelse og flyktningstatus fordi de mener han risikerer å bli forfulgt i hjemlandet.

– Det blir mer og mer tullete av norske myndigheter å opprettholde at han er fra Djibouti og at han har forklart seg usant, kommenterer Humlen.

Og seks år etter at Oslo politidistrikt startet etterforskning og siktet Mahamud for falskt forklaring, får TV 2 opplyst at statsadvokaten nå har besluttet å henlegge saken.

– Straffesaken er henlagt av Statsadvokaten i Oslo på grunnlag av foreldelse, skriver kommunikasjonsavdelingen ved Oslo politidistrikt i en epost.

Politiets etterforskning i Mahad-saken Oslo politidistrikt startet etterforskning av Mahad Mahamud i 2013 etter tips om at han er fra Djibouti og ikke Somalia, slik han selv oppga da han kom til Norge i 2000. Tipset viste seg senere å være falskt. Politiet henla først saken, men Utlendingsdirektoratet (UNE) startet egne undersøkelser. UNE tilbakekalte Mahamuds norske statsborgerskap i 2016 og han ble varig utvist fra Norge. Mahamud gikk i 2017 til sak mot Staten for å få statsborgerskapet tilbake, men tapte. Borgarting lagmannsrett konkluderte i november 2018 at Mahamud hadde løyet om sitt hjemland og at han egentlig er fra Djibouti.

Politiet tok ut siktelse mot Mahamud 31. august 2018 for å ha avgitt falsk forklaring om at han er fra Somalia. Mahamud søker tilflukt i Frankrike i 2019 og søker asyl.

Politiet ber om at han blir utlevert til Norge for å få avhørt ham i straffesaken, men får avslag fra en fransk domstol. Advokat Arild Humlen får i april 2021 en dødsattest fra Djibouti som viser at borgeren som er påstått å være Mahamud døde i 2016.

Statsadvokaten i Oslo legger kort tid etter straffesaken på is.

UDI stryker Mahamud fra sitt register i januar 2022, og oppfører ham som den djiboutiske borgeren Houssein-Mawli Abdi Mohamed. Den djiboutiske folkeregisteret bekrefter i januar 2022 at denne mannen er død, og Humlen ber politiet og UNE gjøre undersøkelser for å få verifisert dødsattesten. Franske myndigheter får offisielle bekreftelser fra Djibouti om at den djiboutiske borgeren er død, og bekreftelse fra Somalia på at Mahamud er deres borger. I Det franske vedtaket om flyktningstatus blir identiteten fastslått til Mahad Abib Mahamud. Norge blir i vedtaket som ble kjent rett før påske anklaget for grov urettferdig behandling av Mahamud. Vedtaket blir kjent rett før påsken. Oslo politidistrikt opplyser 5. april at statsadvokaten har henlagt saken.

Humlen reagerer på begrunnelsen, og sier foreldelsesfrist opphører når det tas ut siktelse.

– Det bærer preg av at de ikke ønsker å finne ut hva som er sant og usant, og henlegger saken uten å gjøre noe. Men det er bra at den henlegges, sier Humlen.



TV 2 får ikke svar på spørsmål om påtalemyndigheten anerkjenner det franske vedtaket om at Mahamud er fra Somalia, slik han har forklart helt siden han kom i 2000, og om det er begått grov urett mot Mahamud, slik franske myndigheter har kritisert Norge for.



Ville ikke ta DNA-test

Nå jobber Mahamuds advokat med å få Utlendingsnemnda (UNE) til å omgjøre vedtaket om tilbakekall av norsk statsborgerskap, utvisning og varig innreisetillatelse.

– Dette kan avklares enkelt og greit av forvaltningen i stedet for å tvinge Mahad til å gå den tunge veien om rettssystemet på nytt, sier Humlen.

TAPTE I RETTEN: Mahad Mahamud gikk til sak mot Utlendingsnemnda (UNE), men tapte i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB

UNE fikk medhold i en rettskraftig dom i Borgarting lagmannsrett i 2018 om at Mahamud er fra Djibouti. UNE har opprettholdt påstanden om at han er broren til en djiboutisk forretningsmann, som Mahamud har oppgitt som venn.

En dødsattest, offisielt bekreftet av djiboutiske myndigheter og regjering, viser imidlertid at den påståtte broren skal ha avgått med døden på et sykehus i Djibouti i 2016.

– Vi har gitt dem tre muligheter: Ta DNA-test, det var det første vi sa, men det ville de ikke. Sjekk dødsattesten, men nei, det vil de ikke. Jeg har sagt at da går vi til rettssak, og da er svaret at da får vi bare gjøre det, sier Humlen.



Det har så langt ikke vært mulig for TV 2 å få kommentar fra UNE etter statsadvokatens henleggelse.

Falskt tips

Mahad Mahamud mistet norsk statsborgerskap, hus og hjem 17 år etter at han kom til Norge alene som flyktning.

Han har kjæreste og barn i Norge, og håper han snart kan vende tilbake og leve sammen med familien.

– Jeg ser fram til å komme til Norge, jobbe og være en god borger. Jeg ser fram til å se barna mine vokse opp rundt meg, sa Mahamud etter at han fikk opphold i Frankrike.

OPTIMIST: Mahad Mahamud har han fått tro på at han kan leve et vanlig familieliv i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er optimist med tanke på å få opphevet UNEs vedtak.

– Jeg er alltid «optimist» – det pleide Jahn Teigen å si – å være optimist er det viktigste. Du kan nå fram.



Mahamud tok utdanning, fikk jobb som bioingeniør ved Ullevål sykehus og var godt integrert da utlendingsmyndighetene startet sak mot ham på bakgrunn av et tips om at han egentlig var fra Djibouti.

Dette tipset viste seg å være falskt, og er ikke tatt med i den rettslige behandlingen av saken.