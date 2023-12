Politiet har funnet våpen i skogen etter bussdrapet i Bærum

ÅSTED: Drapet skjedde inne på en rutebuss like ved Bærum sykehus to dager før julaften. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet kan ha funnet drapsvåpenet etter at en mann ble stukket ned av en 14-åring på en buss i Bærum. Andre juledag skal den siktede gutten avhøres.

Politiet jobber for fullt med å finne ut hva som skjedde da en ung mann ble drept på en buss i Bærum sent om kvelden på fredag.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet funnet et stikkvåpen i et skogholt i nærheten av åstedet. Slik TV 2 forstår det, mener politiet at dette kan være drapsvåpenet.

Den siktede 14-åringen skal ha løpt fra stedet etter hendelsen, og en teori er at han kan ha kastet fra seg kniven på veien.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Polieiinspektør Knut Lutro i Oslo politidistrikt. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Politiet vil ikke bekrefte TV 2s opplysninger.

– Vi har gjort sentrale beslag i saken. Det gjelder både gjenstander og videomateriale, sier politiinspektør Knut Lutro.

Dette vil politiet vite

Han sier at politiet har et «ganske klart bilde av hendelsesforløpet på bussen». Det skal ha oppstått en krangel like før avdøde ble stukket.

Lutro vil ikke svare på om selve drapshandlingen er filmet.

Andre juledag skal den siktede 14-åringen avhøres.

Mandag kveld skal guttens forsvarer, advokat Thor Bache-Wiig, treffe klienten sin og forberede avhøret.

– Nå handler det om å forklare han hva som skal skje, og at han på den måten opplever at det er trygge rammer i avhøret, sier advokaten.

Sandvika 20150914. Advokat Thor Bache-Wiig før rettssaken mot Gjermund Cappelen og sju andre om besittelse og salg av store hasjpartier i Asker og Bærum tingrett mandag formiddag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Ifølge Bache-Wiig hadde ikke 14-åringen til hensikt å drepe.

Ifølge politiinspektør Lutro er politiet blant annet opptatt av å få svar på hva som ledet til drapet og hva som var relasjonen mellom siktede og avdøde.

Ikke funnet konflikt

Forsvarer Bache-Wiig har tidligere uttalt at det hadde pågått en konflikt mellom siktede og avdøde før drapet.

Dette har familien til den avdøde mannen reagert på, ifølge bistandsadvokat Maral Houshamand. De vil nå avvente politiets etterforskning.

Ifølge Knut Lutro har ikke politiet funnet noen «åpne konfliktlinjer» mellom dem hittil i etterforskningen. Han sier imidlertid at de ikke kan utelukke at dette finnes.



Politiet har så langt ikke fått obduksjonsrapporten som vil gi inngående beskrivelser av avdødes skader.