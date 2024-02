Politiet har fått foreløpig gjesteliste

– Dersom det kommer gjester som skal delta i bryllupet som har krav på beskyttelse, blir vår rolle å sikre og beskytte arrangementet slik at gjestene får en trygg og god opplevelse, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.



Han bekrefter at politiet er godt i gang med planleggingen av sommerens store kjendisbryllup i Geiranger.



– Vi har fått en foreløpig gjesteliste, men det er fortsatt en god del usikkerhet knyttet til arrangementet, sier Sætre – uten å utdype hvilke gjester det er snakk om.



Politiressurser

Det var i september nyheten sprakk om at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har lagt bryllupet sitt til Hotel Union i den berømte turistbygda Geiranger.



IDYLL: Hotel Union i Geiranger blir sentral i feiringen av bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sa paret i en felles uttalelse.



Hotel Union drives av ekteparet Sindre og Monja Mjelva, og har vært i familiens eie i fire generasjoner.

– Vi synes det er veldig hyggelig og en stor ære at de har valgt Geiranger og Hotell Union, sa Monja Mjelva til NTB da nyheten ble kjent.

VERTSKAP: Monja Mjelva og ektemannen Sindre driver Hotel Union i Geiranger og blir vertskap for sommerens store kjendisbryllup. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Stabssjef Sætre bekrefter at bryllupet vil kreve en del politiressurser, men det er for tidlig å si noe nærmere om omfanget.

– For vår del vil det handle om både objektsikring og kortesjekjøring. Dette er et oppdrag som politiet i Møre og Romsdal løser fint. Det er foreløpig ikke vært vurdert å hente inn ressurser fra andre distrikt eller andre nasjonale bistandsressurser, sier Kenneth Sætre.

TURISTBYGD: På bryllupsdagen til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil luksuscruisskipet Silver Dawn ankre opp ute på Geirangerfjorden. Foto: Arne Rovick / TV 2

Restriksjoner

Stabssjefen viser til at bryllupet er privat, og at det foreløpig er mange detaljer i planleggingen som ikke er landet.



– Dette er et privat arrangement og brudeparet eier all informasjon knyttet til hva som skal foregå i Geiranger. Så skal vi bidra til at dette blir en bra dag for alle, sier Sætre.



– På hvilken måte vil lokalbefolkningen, turister og andre tilreisende legge merke til bryllupet?



– En må regne med noen restriksjoner i Geiranger, men det er for tidlig å si hvor omfattende det blir, svarer Sætre.



– Dette er jo et privat bryllup. Hvem skal betale for politioppbud og vakthold?



– Så lenge det kommer gjester hit som vi har et samfunnsoppdrag å passe på, så tar politiet det ansvaret, svarer stabssjefen.

POLITISJEF: Kennth Sætre er stabssjef i Møre og Romsdal politidistrikt og planlegger nå politiets innsats i forbindelse med kjendisbryllupet i Geiranger. Foto: Politiet.

– Vil bryllupet by på spesielle utfordringer for politiet?



– Det deler vi i så fall ikke med TV 2 og offentligheten. Vårt mål er at dette skal gå smidig for seg. Det er ikke et komplisert oppdrag. Vi skal for politiets del løse dette på en fin måte.



Politiet i Møre og Romsdal bekrefter at de har jevnlige møter om arrangementet. Men han ønsker ikke å opplyse om hvem de forholder seg til i planleggingen – ut over at den kongelige eskorten er en god sparringpartner.

– Har dere fått beskjed om at kongeparet kommer?



– Det spørsmålet må kongehuset svare på, sier Kenneth Sætre.



Statsforvalteren i Møre og Romsdal er ikke involvert i planleggingen.

– Jeg har fått bekreftet fra Slottet i dag at det ikke er planlagt at Statsforvalteren skal være involvert i arrangementet, opplyser seniorrådgiver Lena Skattum Sandvik til TV 2.