Politiet har fått fleire tips etter TV 2-dokumentar

LEITAR ENNO: Seksjonsleiar Tore Salvesen i Vest politidistrikt har leita etter Dung Tran Larsen i over 16 år. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Politiet skal vurdere om tipsa i den over 16 år gamle forsvinningsgåta bør utløyse nye etterforskingsskritt.

Sommaren 2007 forsvann norsk-vietnamesiske Dung Tran Larsen (22) i Bergen. 16 år seinare er ho framleis ikkje funnen.

Forsvinninga er ei av dei største krimgåtene i Noreg på 2000-talet.

Hovudteorien til politiet er framleis at tobarnsmora vart utsett for ei kriminell handling.

Historia om 22-åringen som forsvann kort tid etter at ho fødde sitt andre barn, har blitt til ein fire episodar lang dokumentar på TV 2 Play.

SAKNA: Tobarnsmora Dung Tran Larsen forsvann i Bergen sommaren 2007. Politiet trur ho vart utsett for noko kriminelt.

Vil finne Dung

Politiet fortalde til TV 2 at hovudårsaka til at dei deltek i dokumentaren er for å få fleire tips i saka.

– Slik at vi får den siste puslespel-biten som gjer at vi kan finne Dung, sa seksjonsleiar Tore Salvesen i Vest politidistrikt før premieren.

Sjå første episode av «Ung mor savnet» på TV 2 Play:

Har fått tips

Litt over ei veke etter at serien vart publisert, fortel Salvesen at dei har fått inn eit tosifra tal tips om forsvinninga.

– Totalt er det komne inn 10 tips frå publikum i forbindelse med dokumentarserien. Eg er glad for alle som har tatt kontakt med oss, seier Salvesen.

Det er fleire år sidan sist det er gjort etterforskingsgrep i forsvinningssaka. Kripos si Cold Case-gruppe har tidlegare vore inne og sett på saka.

Dei kom med konkrete forslag til etterforskingsgrep.

– Noko av det sette vi i verk, andre ting har vi bestemt oss for å vente med, seier Salvesen.

Ber folk halde fram å ta kontakt

Å løyse saka utan å finne Dung Tran Larsen blir veldig vanskeleg. TV 2 har spurt politiet kva som skal til for at dei opnar etterforskinga igjen.

– Tipsa må vera ganske konkrete, svara Salvesen då.

Politiet vil ikkje gå nærare inn på kva dei 10 tipsa som er komne inn no, handlar om.

Desse tipsa vil etter kvart bli gjennomgått av ein politifagleg og ein påtalefagleg etterforskingsleiar.

Dei skal vurdere om opplysningane er av ein slik karakter at etterforskinga må opnast att.

– Eg vil vidare oppfordre folk til å halde fram med å ta kontakt om dei har opplysningar saka, seier Salvesen.



Har du tips til politiet om denne saka? Då kan du ringe Vest politidistrikt på 47 69 60 60.