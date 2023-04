46-åringen kalla nettovergrepa for ein mani. Etter over to år i varetekt blei plutseleg materialet hans delt på nytt på det mørke nettet.

– Det blei ein besettelse. Eg blei sjuk av å halde på med det. Ein del av meg ville ikkje gjere dette, medan ein anna del av meg fekk meg til å gjere det. Det var ein kamp.

Den 46 år gamle bergensaren som er tiltalt i den massive nettovergrepssaken i Bergen forklarte seg for tingretten tysdag.

Han er tiltalt for grove valdtekter over nettet av fire gutar i alderen 9-11 år, samt nettovergrep mot over 40 andre barn. Han har tilstått alt.

– Eg framstilte meg sjølv som ei jente. På Omegle brukte eg namnet «Monica» mest. Og så fekk eg dei til å kle av seg, sa 46-åringen i retten.



Med eigne ord forklarte han vidare korleis han lurte gutane til å gjere seksuelle handlingar med seg sjølv, at han tok opptak av det og lasta det opp på det mørke nettet.

FORKLARTE SEG: Etter over to år i varetekt, fekk 46-åringen forklare seg i Hordaland tingrett denne veka. Han angrar på det han har gjort. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Systemfreak» som kommanderte



Han gav videoane detaljerte filnavn med alder, kor gutane kom frå, korleis dei såg ut og kva dei gjorde på videoane.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen lurte på om tiltalte var ein «systemfreak».

– Eg likar å ha system på ting. Men det var egentlig mest for min egen del, hevda bergensaren.



Han sa også at han berre brukte filmane til eige bruk. Det var først «dei siste åra» før han blei tatt at han byrja å dele videoane med andre.

STILTE TILTALTE TIL VEGGS: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen (t.h.) spurte ut den tiltalte i retten tysdag. Her saman med politietterforskar Erik Sejrup. Foto: Elias Engevik / TV 2

Sjølv hevda han at han begynte med eigne opptak i 2012.

Før det, i 2006, var han allereie dømd for oppbevaring av overgrepsvideoar av barn.

Seks år seinare lærte han seg programvaren som skulle til for å produsere sjølv.

– Eg prøvde først for å sjå om eg klarte det. Det var testing og feiling. Kvifor eg begynte med dette, det veit eg ikkje. Det berre utarta seg, sa 46-åringen.

«Dritekkelt»



Programvaren gjorde at han kunne spele av video av ei ung jente, i staden for hans eige webkamera. Nokre gongar kalte han seg «Monica», andre gonger «Skyler».

I chatten dirigerte og kommanderte han gutane, som trudde dei snakka med ei jamnaldra jente. Han fekk dei til å gjere seksuelle handlingar med seg sjølv og kvarandre.

Han spurde også korleis dei tykte det var. I ein av videoane som blei vist for retten, svara éin gut at han tykte det var «dritekkelt».

Truga gutane med offentleggjering

Tiltalte innrømma i retten at han truga nokre av gutane med å offentleggjere filmane.

Det skjedde i dei tilfella enkelte av gutane mistenkte at den dei chatta med, ikkje var den unge jenta dei såg på skjermen.

– Eg truga dei kun om dei truga først med å publisere video frå chatten, sa 46-åringen.



– Det var vel ingen fare for deg, sidan du ikkje synte deg fram på webkameraet, kommenterte statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.



– Det var veldig sjeldan eg har truga gutane med det, svarte bergensaren tilbake.

Seinare omtalte han sin egen oppførsel mot gutane som «jævlig».

Blei omtalt som legende

Likefullt har han delt fleire hundre eigenproduserte overgrepsvideoar på ulike forum på det mørke nettet, samt på fildelingstenester.

Eitt av foruma hadde over 300.000 brukarar. Ein av trådane mannen oppretta for å dele overgrepsmateriale, hadde over 610.000 klikk.

– Viss politiet nokon gong hadde fått vite, hadde dei putta meg i fengsel og kasta nøkkelen, skreiv bergensaren på eitt av foruma.



Andre brukarar skraut av materialet han delte. «All time favourite» kommenterte ein brukar. Andre omtalte han som ein legende.

Han delte også villig om arbeidsmetodane sine og korleis han leita etter offer.

– Eg kunne sitte heile dagen. Men etter nokre år og tusenvis av opptak som eg tok, nådde eg ei grense. Mitt råd er å ikkje la dette ta over livet ditt, skreiv han til ein anna brukar på «dark web»-forumet.



Politiet har tidlegare i etterforskinga sagt at opp mot 1000 barn kan ha blitt offer for bergensaren.

500 MILLIONAR FORSØK: Kripos prøvde å åpne krypterte filer på fleire beslaglagde harddiskar. Sjølv med 500 millionar passordforsøk gjekk det ikkje. Namnet «Operasjon Krypt» stammar frå dei mange krypterte beslaga i saka. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dukka opp igjen på nettet

Påtalemakta meiner vidarespreiinga av overgrepsvideoane er ekstra grovt og graverande for saken.

Tysdag viste politietterforskarane at videoane framleis har eit liv på det mørke nettet, sjølv om 46-åringen er tatt og har vore varetektsfengsla i litt over to år.

For i vinter dukka fleire av videoane opp igjen på eit nytt overgrepsforum på det mørke nettet.

– Vi kjenner igjen filnavna frå dei beslaga vi har gjort i saka. Dette viser at materialet hans lever vidare på nettet, sjølv om tiltalte er tatt og fengsla, sa politietterforskar Erik Sejrup til retten.

– Dette synleggjer det store og tilsynelatande evige skadepotensialet som overgrepet har påført dei fornærma i saka. Dei risikerer at overgrepet dei blei utsette for, «held fram» i det uendelige, seier koordinerande bistandsadvokat Einar Råen til TV 2.