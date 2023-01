Politiet frykter passkrøll

Hundretusener av norske pass utløper i 2023. Eier du et av dem, oppfordrer politiet deg til å ta grep tidlig.

Våren og sommeren 2022 ble «passkaos» et godt brukt begrep i Norge. På grunn av råvaremangel ble det store leveringsproblemer på pass og nasjonale ID-kort, og ventetiden var på opptil 10 uker.

Nå advarer politiet om at ventetiden igjen kan øke inn mot sommeren.

På egne nettsider opplyser de at det ikke kan utelukkes ustabile leveranser av pass og ID-kort også i 2023. Det var Dagbladet som først omtalte dette.

Spesielt inn mot sommerferien er det historisk sett stor pågang.

– Vi ønsker derfor at så mange som mulig søker om å fornye pass eller nasjonalt ID-kort i god tid, for å unngå at det blir køer og lengre leveringstider i høysesong, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i politiet til TV 2.

GOD TID: Seksjonssjef for ID-seksjonen i politiet, Arne Isak Tveitan, ber folk være ute i god tid med å skaffe nytt pass. Foto: Julia Marie Naglestad / Politiet

Over 300.000 pass utløper

I desember advarte Trøndelag politidistrikt om potensielt lange ventetider som følge av at hele 70.000 innbyggere i Trøndelag vil ha utgått pass i 2023.

Til TV 2 opplyser Tveitan at på landsbasis er det hele 317.000 pass med utløpsdato i 2023.

Om du er en av disse, og ønsker å fornye passet, har han en tydelig oppfordring:

– Vær tidlig ute, ikke bestill reise før du har forsikret deg om at du har et gyldig pass eller nasjonalt ID-kort til reisen din, sier Tveitan til TV 2.

REISE: Politiet ber alle som vil ha nytt pass i 2023 om å være ute i god tid før man skal reise. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Leveringstidene kan øke igjen

I tillegg til at det var leveranseproblemer i 2022, var det også stor etterspørsel etter pass.

Politiet mottok cirka 913.000 søknader om pass og cirka 460.000 søknader om nasjonalt ID-kort, ifølge Tveitan. Til sammenlikning mottok politiet cirka 736.000 søknader om pass i 2019.

Per januar 2023 er leveringstidene tilbake til normalen, med én uke forventet leveringstid, pluss postgang. Men politiet forventer stor etterspørsel også i år.

– Prognosene våre tilsier en fortsatt høy etterspørsel i 2023, og det kan derfor ikke utelukkes at leveringstidene vil øke dersom «alle» søker rett før sommeren, sier Tveitan.

– Er det slik at mange kan risikere å stå uten pass og ID-kort til sommeren?

– Vi jobber for at alle som trenger et pass og/eller nasjonalt ID-kort skal få søke om det. Det er derfor lurt å sjekke utløpsdatoen og være tidlig ute med å bestille time på pass- og ID-kontoret.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med passprodusenten Thales torsdag, foreløpig uten hell. De har tidligere beklaget leveranseproblemene i 2022.

– Thales beklager den midlertidige ulempen norske borgere møter, og er fortsatt fullt mobilisert sammen med sin kunde – politiet – for å definere og gjennomføre en tilpasset avbøtende plan. Vi jobber tett med våre kunder og leverandører for å optimalisere rettidige leveranser, uttalte selskapet til TV 2 i mai 2022.