Politiet frykter mer aktivitet fra svenske kriminelle nettverk

– Aktiviteten fra svenske kriminelle aktører i Norge vil øke i det kommende året, primært innen narkotikavirksomhet, står det i trusselvurderingen, som politiet publiserte i dag.

En av grunnene til dette er at Norge er et attraktivt marked for narkotikasalg fordi høyere gatesalgspris gir muligheter for større profitt. I tillegg er det allerede etablerte relasjoner i Norge, står det videre.

Svensk politi har økt innsatsen

Kripos-sjef Kristin Kvigne peker på at politiet i Sverige har økt innsatsen mot kriminelle nettverk, som kan føre til at de vil se mot Norge.

– Vi tenker at det er aktuelt at de vil se seg om etter andre markeder for sin kriminalitet, og at Norge som naboland vil være utsatt i så måte, sier Kvigne til TV 2.

BEDRE OVERSIKT: Kripos har fått en bedre oversikt over de kriminelle nettverkene som opererer i Norge, ifølge Kripos-sjef Kristin Kvigne. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Kripos har fått en bedre oversikt over nettverkene som opererer i Norge de siste årene, ifølge Kvigne.

– Vi har en betydelig bedre oversikt nå enn for bare noen år siden. Det har vi fått gjennom utstrakt internasjonalt samarbeid, gjennom etterforskningene våre, og måten man har satt sammen etterretningsprodukter mellom oss og andre europeiske land, sier Kvigne.

Knytter flere hendelser til Sverige

I samtlige politidistrikt ble det i fjor registrert aktivitet knyttet til svenske kriminelle aktører.

– Aktiviteten handler i all hovedsak om narkotikavirksomhet og innpass på det norske narkotikamarkedet, skriver politiet i rapporten.

TRUSSELVURDERING: Økokrim-sjef Pål Lønseth, Kripos-sjef Kristin Kvigne og politidirektør Benedicte Bjørnland presenterte politiet sin trusselvurdering tirsdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Aktiviteten varierer. Noen steder holder kriminelle nettverk eller aktører fra Sverige på å etablere seg. I andre distrikter er det kun ett enkelt narkotikabeslag som knyttes til kjente svenske kriminelle nettverk.

Flere voldshendelser i Norge i fjor var knyttet til svenske kriminelle nettverk.



En av hendelsene som knyttes til Sverige er skyteepisoden i Moss i slutten av november. Tre svenske statsborgere ble pågrepet etter at en svensk mann i 30-årene ble skutt utenfor Mossehallen.

De tre er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Mannen som ble skutt, fikk alvorlige, men ikke livstruende skader.

Kan bli mer vold

– Det har vært flere tilfeller der svenske kriminelle aktører har utøvet vold i Norge, både på bestilling fra norske kriminelle og som ledd i egen virksomhet, skriver politiet.

Videre sier politiet i rapporten at økt aktivitet i Norge kan føre til konflikt med eksisterende kriminelle nettverk i Norge, eller en forlengelse av eksisterende konfliktlinjer i Sverige.

I Sverige har nettverkene bevisst rekruttert ungdommer under kriminell lavalder til å begå drap og andre voldshandlinger. En slik utvikling har politiet ikke sett i Norge.

– Samtidig gjør den tilsynelatende økende normaliseringen av vold og rus, sammen med tilgjengelighet via sosiale medier, at ungdom kan være mer sårbare for slik rekruttering, skriver politiet.

Bestilt fra politiet

Det er Politidirektoratet som har bestilt trusselvurderingen fra politiet. Trusselvurderingen bygger på etterretning fra politidistrikt og særorganer, i tillegg til rapporter fra nasjonale og internasjonale aktører i og utenfor politiet.



Politidirektør Benedicte Bjørnland trekker særlig frem trusselen fra organisert kriminalitet, når hun skal oppsummere trusselvurderingen.

– Og særlig kriminalitet som har sitt utgangspunkt i innførsel, distribusjon og salg av narkotika. Man ser også avledet kriminalitet som vold, trusler, frihetsberøvelse og vilje og evne til hvitvasking av utbytte etterpå, sier Bjørnland til TV 2.

Årets trusselvurdering er annerledes fra tidligere rapporter, fordi den hovedsakelig fokuserer på trusler mot samfunnet som helhet.



I trusselvurderingen i år har politiet vektlagt kriminalitet som truer: