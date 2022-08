Politiet ferdig med å etterforske Birgitte Tengs-saken

Politiet har ferdigstilt etterforskningen av saken, der en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy 6. mai 1995.

Selve innstillingen ble oversendt til statsadvokaten før helgen.



Når de er ferdig med å vurdere bevisene, sendes saken til Riksadvokaten for endelig påtaleavgjørelse.

– Statsadvokaten har mottatt innstillingen og vil nå behandle denne. Det er for tidlig å si noe om når vi sender vår innstilling til Riksadvokaten, men målet er at dette skal skje i god tid før den forhåndberammede rettsaken, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth.

MOTTATT: Thale Thomset er statsadvokaten som sammen med Nina Grande holder i Birgitte Tengs-saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fem avhør

Den siktede mannen ble pågrepet 1. september i fjor og har siden sittet i varetekt. Han har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

– Siktede har blitt avhørt fem ganger, hvorav to avhør pågikk over to dager. Siste avhør av ham ble gjennomført 29. og 30. juni i år. Vi har hele tiden hatt en god prosess med hans forsvarer, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

LEDER AN: Politiinspektør Unni Byberg Malmin har vært ansvarlig for etterforskningen av Birgitte Tengs-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

I løpet av etterforskningen er det avhørt drøyt 300 vitner.

DNA står sentralt

Det viktigste beviset til politiet er funn av et Y-kromosom på Tengs' strømpebukse. Politiet mener at dette knytter siktede til drapshandlingen.

Forsvarerne har vært opptatt av å påpeke at det tekniske sporet kan ha blitt avsatt enten før eller etter drapshandlingen.

– Det var varslet at en innstilling ville gå til statsadvokaten rundt nå, så dette er som forventet. Vi avventer hva Riksadvokaten vil foreta seg videre, sier forsvarer Stian Trones Bråstein.

Politiet mottok analysesvar våren 2019, og har senest i 2021 gjennomført ytterligere DNA-undersøkelser.

Rettssaken er allerede forhåndsberammet til 31. oktober.