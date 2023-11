Politiet fant ikke våpen – så ble Phillip (29) skutt i hodet

Det bekrefter politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt overfor TV 2.

Torsdag 13. juli i år rykket politiet ut til en leilighet i Lier. Der fant de 29 år gamle Phillip Smedsrud drept.

Etterforskningen har avdekket at han trolig hadde ligget død i omkring et døgn.

Årsaken til at politiet rykket ut, var at gjerningsmannen selv meldte seg for politiet og fortalte at han hadde skutt 29-åringen ved et uhell. Drapet skjedde i gjerningsmannens leilighet.

RYKKET UT: Politiets krimteknikere begynte å jobbe på åstedet et døgn etter at Phillip Smedsrud antas å ha blitt drept. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nå kan TV 2 fortelle at den drapssiktede 51-åringen hadde vært i kontakt med politiet kort tid før drapet.

Kniver og skytevåpen

Mandag 10. juli, altså to dager før drapet, ble siktede innlagt på psykiatrisk sykehus, får TV 2 opplyst.

Det var politiet som kjørte ham dit etter en hendelse i Drammen.

I den forbindelse reiste politiet også hjem til ham for å ransake leiligheten.

Politiet vet at han tidligere er dømt for våpenlovbrudd. I februar 2022 fant politiet blant annet en rifle og en avsagd hagle hjemme hos ham.

Hjemme hos mannen fant politiet ett skytevåpen og flere kniver, får TV 2 opplyst. Dette ble beslaglagt av politiet.

Dagen etter at mannen ble innlagt, ble han skrevet ut igjen. Så, onsdag 12. juli, skjøt han Phillip Smedsrud i hodet hjemme i leiligheten sin.

PÅ GRAVEN: Hver dag snakker Mariann Smedsrud (56) til Phillip (29), som ligger gravlagt ved Frogner kirke i Lier. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Siktede nekter straffskyld og sier det hele var et uhell.

I avhør har den siktede mannen forklart at våpenet som Phillip ble skutt med, var i leiligheten hans hele tiden.

– Han vet ikke hvorfor politiet ikke fant våpenet, sier mannens forsvarer, advokat Annette Grevstad Myrhaug, til TV 2.



Politiet: – Beklagelig

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen ønsker ikke å kommentere detaljer fra etterforskningen, men bekrefter at politiet var hjemme hos siktede i forbindelse med en annen sak.

– Hvis drapsvåpenet da befant seg i leiligheten uten at politiet fant det, så er det beklagelig, sier Svane Mathiassen til TV 2.

Politiets etterforskning av drapet nærmer seg slutten. Fremdeles venter de på en endelig obduksjonsrapport og en andre tekniske rapporter, blant annet fra våpenundersøkelser.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Ifølge politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen har politiet god kontroll på siktedes bevegelser fra skuddet ble avfyrt, til han meldte seg for politiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mannens forklaring om at skuddene gikk av ved et uhell, førte til at politiet i august gjennomførte en rekonstruksjon av hendelsen.

Politiet mener ikke at rekonstruksjonen vesentlig svekket mistanken mot mannen.

Frykter de etterlatte

Tidligere i november kunne TV 2 fortelle at den drapssiktede hadde bedt om å få sitte varetektsfengslet, til tross for at han nekter straffskyld.

– Årsaken til at han ønsker å sitte i varetekt, er sammensatt. Frykt for represalier fra de etterlatte er en av årsakene, sier forsvareren hans.



Samtidig har de etterlattes bistandsadvokat, Christian Flemmen Johansen, uttalt at siktede ikke har noen grunn til å frykte dem.

BISTÅR: Advokat Christian Flemmen Johansen representerer foreldrene til Phillip Smedsrud. Foto: Heiko Junge / NTB

Han bekrefter at familien til Phillip Smedsrud er kjent med at politiet ransaket hjemme hos siktede før drapet, uten å finne drapsvåpenet.

– Det gjør selvfølgelig at det hele oppleves enda mer unødvendig. Hadde våpenet blitt funnet, eller hadde han blitt værende på institusjonen, så hadde dette aldri skjedd, sier Flemmen Johansen.

– Det er mange rundt avdøde som synes det er vanskelig å akseptere dette, noe jeg har stor forståelse for, sier han.



«Pasienten kan nekte»

TV 2 har forelagt opplysningene i denne saken for Vestre Viken Helseforetak, som er ansvarlige for sykehuset der siktede var innlagt før drapet.

Klinikkoverlege Sondre Sperle Engebretsen skriver i en epost at de ikke vil bekrefte eller avkrefte opplysningene.

«På generell basis kan vi si at psykisk helsevern har en viktig samfunnsoppgave når det kommer til å forhindre vold begått av pasienter som er psykotiske. I slike tilfeller kan vi bruke tvang etter psykisk helsevernloven, og det ansvaret er det viktig at vi er oss bevisst», skriver han.

«Dersom pasienten imidlertid ikke er psykotisk, er det ikke anledning til å bruke psykisk helsevernloven. Det gjelder selv om pasienten skulle ha risikofaktorer for vold, som f.eks. rus eller kriminalitet. Man kan tilby frivillig behandling og andre former for hjelp, men pasienten kan nekte.»

«I slike tilfeller bør vi kommunisere med politiet, slik at de får best mulig grunnlag til å vurdere om de kan foreta seg noe», skriver klinikksjefen.