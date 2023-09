Politiet etter opptøyene i Bergen: – Ikke forberedt på dette

– Vi hadde forberedt oss for et annet scenario, sier stabssjef Gustav Landro i politiet til TV 2.

Lørdag ble det voldsomt bråk i Bergen sentrum, i forbindelse med at Den eritreiske forening i Hordaland ville markere 62-årsjubileet for den eritreiske selvstendighetskrigen.

Dette provoserte regimekritikere. Rundt 80-100 samlet seg for å demonstrere mot feiringen. Resultatet ble fysiske sammenstøt mellom de to leirene.

Støre: – Helt uakseptabelt

Fem personer er siktet, én av dem for vold mot politiet. Politiet er fremdeles på jakt etter den femte av dem. Det kan også bli flere siktelser, sier stabssjef Gustav Landro i politiet til TV 2.

– Det kan det bli. Vi har fem saker som er aktive og ser over bildemateriale etter hvert. Vi har også innhentet videobevis på en del folk.

OPPRØRSUTSTYR: Politiet stilte opp med store styrker og opprørsutstyr. Foto: Elias Engevik / TV 2

Politiet rykket mannskapssterkt ut med opprørsutstyr. Tre personer ble pågrepet for å nekte å følge pålegg om å forlate sentrum, mens én person ble siktet etter å ha kastet stein mot politiet. Den femte er siktet, men ikke pågrepet, for hærverk.

– Dette er helt uakseptabelt. I dag har vi sett vold og konfrontasjon i Bergen mellom eritreere på grunn av situasjonen i Eritrea. Det er helt uakseptabelt å bruke vold og gå til voldelige konfrontasjoner og angrep på politiet i Norge, kommenterte statsminister Jonas Gahr Støre overfor VG.



KONFLIKT: Regimemotstandere anklager Den eritreiske forening for å være regimevennlig og viste tydelig sin misnøye. Foto: Elias Engevik / TV 2

De første meldingene om «pågående voldshendelse» i Kong Oscars gate i Bergen kom før klokken 13 lørdag. Den omstridte feiringen starten først i 20-tiden, og først klokken 22.00 meldte politiet at demonstrantene så ut til å ha forlatt sentrumskjernen.

Betydelige summer

Dagen derpå sier stabssjef Gustav Landro i politiet til TV 2 at omfanget av denne demonstrasjonen ble langt større enn antatt.

– Vi hadde forberedt oss for et annet scenario, sier Landro.

Han vil imidlertid ikke gå med på at politiet var dårlig forberedt, med tanke på de indikasjonene og den trusselvurderingen man hadde i forkant.

– Å kalle dette dårlig forberedt, vil jeg ikke. Vi legger ikke på 30 ekstra i bemanning bare i tilfelle det blir behov. Vi må vite, vi kan ikke bare synse, før vi bruker millioner av skattekroner, sier Landro.

Hvor mye lørdagens opptøyer kostet i ekstra politiinnsats, er foreløpig ikke regnet ut.



– Det er ganske betydelige summer. Vi hadde 70-80 stykker inne, samt hjelp fra helikopter nasjonalt.

Politiet fortalte lørdag at de har dialog med Den eritreiske forening, men mangler navn å kontakte hos demonstrantene.

– Det er litt utfordrende. Vi har kontakt med Den eritreiske forening. Motparten er litt vanskeligere. Det kan nesten virke som det er en taktikk. Men vi har noen navn vi kan kontakte, sier Landro.

FOLKSOMT: Det var mange demonstranter på plass. Foto: Elias Engevik / TV 2

Aggresjon fra begge sider

Stabssjefen kan uansett garantere at politiet ikke vil være underbemannet neste gang.

– Det blir en helt annen forberedelse neste gang noen fra Eritrea skal arrangere noe som helst. Nå har vi lært noe om voldspotensialet og voldskulturen i dette miljøet, sier Landro.

Han har forståelse for at det er store gap mellom partene, med tanke på det som har foregått i Eritrea.

– Det er forståelig, men vi er i et samfunn hvor vi har en rett til å ytre seg. Vi må fokusere på at et lovlig arrangement skal få lov til å gå, men vi etterforsker selvfølgelig vold på begge sider.



– De som ville stanse arrangementet, var veldig tydelige på at de ville stanse det med alle midler, også om det skulle gå utover politiet. Det er helt klart uakseptabelt. Vi kan ikke gi etter for trusler.