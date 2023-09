Politiet erkjenner: Derfor er det store «mørketall»

Det er strenge regler for når politiet kan henlegge en sak med begrunnelsen at gjerningspersonen er utilregnelig. Men det finnes en mindre tidkrevende løsning.

Det skapte overskrifter da Kvelertak-gitarist Maciek Ofstad nylig fortalte på Instagram at han ble slått ned på åpen gate.

Selv om politiet pågrep mannen som angrep ham, fikk Ofstad få dager senere beskjed om at saken var henlagt på bevisets stilling.

Politiets begrunnelse for henleggelsen var at det var «bevismessig tvil omkring de subjektive straffbarhetsvilkår, nemlig om siktede innehar den nødvendig grad av skyldevne».

– Henleggelsen for meg var et ekstra slag i trynet. Det føles urettferdig og uforståelig, sa Ofstad til VG.

Han er langt fra alene om å oppleve å få en anmeldt sak henlagt på bevisets stilling, selv om årsaken kan være at politiet mener det er tvil om gjerningsmannens psykiske tilstand.

Ble drept

TV 2 har i en serie saker kartlagt henlagte saker der det har vært tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

Anni Godager (34), John Gerhard Steen (71), Kristian Nøttveit (32) og Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) ble alle drept av personer som tidligere hadde begått lovbrudd som ble henlagt på kode 065, tvil om tilregnelighet.



I fjor henla politiet nesten 10 lovbrudd hver dag på nettopp denne koden – fordi det var tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

De siste 20 årene har bruken av koden nesten doblet seg.



Men i realiteten kan tallet på henleggelser grunnet utilregnelighet være enda høyere.



Dyrt og tidkrevende

Flere politiadvokater som TV 2 har snakket med, forteller at reglene i mange tilfeller gjør at det ikke er mulig å henlegge en sak med 065, selv om det er åpenbar grunn til å tvile på gjerningspersonens tilregnelighet.

For at politiet skal kunne henlegge en sak på kode 065, må det nemlig være «klare holdepunkter for utilregnelighet, typisk i form av en rettspsykiatrisk erklæring eller dokumentasjon fra helsevesenet», har Riksadvokaten bestemt.

Som hovedregel skal de hente inn en rettspsykiatrisk erklæring, og den skal i utgangspunktet være godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon.

Dessuten bør ikke vurderingen være mer enn et år gammel.

Å innhente en sakkyndigvurdering kan være både dyrt og tidkrevende.

Derfor blir løsningen ofte å henlegge saken med kode 058, som gjelder bevisets stilling, ifølge politiadvokatene TV 2 har snakket med.

Det er trolig dette som har skjedd i Ofstads sak.

Ikke alvorlig nok

Oslo-politiet har innhentet en legeerklæring som sår tvil om hvorvidt mannen som angrep Kvelertak-medlemmet var så syk at han uansett ikke kan straffes med fengsel.

Politiet mener imidlertid at det trengs nye undersøkelser for å slå fast dette spørsmålet.

Politiinspektør Henriette Taxt Røstadli har tidligere uttalt til TV 2 at de ikke mener at voldssaken er alvorlig nok til at de vil gjøre en full undersøkelse av gjerningsmannen.

Dermed ble den henlagt. Det betyr at politiet i utgangspunktet ikke gjøre noe mer med saken.

HENLAGT: Oslo-politiet henla saken der en mann slo ned Kvelertak-gitaristen på åpen gate. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Å henlegge en sak på bevisets stilling krever ingen helsedokumentasjon.

Juridisk vil ikke det være feil, fordi politiet da antar at de ikke kan bevise at gjerningspersonen har skyldevne, da vedkommende var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Ofstad og hans manager har ikke besvart TV 2s henvendelser. På Instagram har han opplyst at han har klaget på vedtaket om henleggelse.

Påtalesjefene bekrefter

TV 2 har spurt påtalesjefene i alle landets tolv politidistrikter om deres politiadvokater kjenner seg igjen i at kode 058 kan brukes i stedet for 065 for å spare penger.

Politidistriktenes svar er sprikende.

Flere av påtalesjefene skriver at de ikke kjenner seg igjen i at man bruker 058 fremfor 065 for å spare penger. Samtidig erkjenner de at politiadvokatene i hver sak må vurdere om det er hensiktsmessig å bruke penger på en judisiell observasjon.

I mindre alvorlige saker er dette ofte ikke hensiktsmessig, opplyser flere.

«I slike tilfeller vil saken henlegges på bevisets stilling», skriver påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt.



Den samme oppfatningen har påtalesjef Morten Reppen i Øst politidistrikt.

«Politidistriktet vil ikke bruke penger på å utrede tilregneligheten til en siktet hvor dom på særreaksjon uansett ikke vil være aktuelt da øvrige vilkår i alle tilfelle ikke vil være oppfylt, og koden 058 vil da bli benyttet», skriver Reppen.

IKKE HENSIKTSMESSIG: Påtalesjef Morten Repp i Øst politidistrikt sier det ofte ikke er hensiktsmessig å bruke penger en sakkyndigvurdering. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Påtalesjef Pål Jæger-Pedersen i Sør-Vest politidistrikt stiller seg bak dette:

«I enkelte bagatellmessige saker hvor det ikke er aktuelt å påstå særreaksjon har nok kode 058 vært brukt i stedet for 065.»



Støttes av Riksadvokaten

Riksadvokaten har, til tross for gjentatte henvendelser over flere måneder, ikke villet stille til intervju med TV 2 om 065-henleggelsene.

I en e-post skriver likevel statsadvokat Helene Bærug Hansen at det er «i samsvar med føringene» fra Riksadvokaten å henlegge på kode 058 heller enn 065 i enkelte saker.

«Når det (bare) foreligger indikasjoner på en avvikende sinnstilstand hos gjerningspersonen, men etterforskningen eller saken tilsier at det uansett ikke vil bli truffet noen positiv påtaleavgjørelse, vil det ofte ikke være formålstjenlig eller ressursmessig forsvarlig å iverksette noen utredning av siktedes psykiske helsetilstand i anledning etterforskningen», skriver hun.

«I slike tilfeller, hvor det ikke foreligger informasjon som i tilstrekkelig grad underbygger at gjerningspersonen var utilregnelig, er det dermed samsvar med føringene herfra å henlegge saken på kode 058 (bevisets stilling) og ikke 065 (tvil om tilregnelighet).»

Ikke «ressursmessig forsvarlig»

Bærug Hansen skriver at det i noen saker ikke vil være «ressursmessig forsvarlig å iverksette noen utredning av siktedes psykiske helsetilstand».

TV 2 har spurt Riksadvokaten om det er bekymringsfullt at man risikerer mørketall fordi saker der det i realiteten er tvil om gjerningspersonens tilregnelighet, henlegges på 058.

«Vi har ikke identifisert noe behov for å endre våre føringer for bruk av kode 065, selv om vi selvsagt ser at bruk av kode 065 i alle saker der en er i (større eller mindre) tvil om gjerningspersonens tilregnelighet, nødvendigvis ville kunne gjort det lettere å plukke ut disse sakene, for eksempel til statistikkformål», skriver Bærug Hansen.