Politiet erkjenner: Begrenset evne til å håndtere dronetrusler

Manglende anti-dronetiltak har blitt påpekt i en årrekke. Ekspertene er bekymret for at myndighetene ikke har klart å henge med på utviklingen.

Utstyr og teknologi for å detektere og stoppe droner finnes, men det har norsk politi i liten grad tatt i bruk.

I en trusselrapport våren 2017, kom den første klare advarselen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

«Den økte tilgangen på billige, velfungerende droner fører til spørsmål om droner kan bli brukt til ondsinnede handlinger.»

De siste ukene har droner vært observert over hele landet i tilknytning til kritisk infrastruktur som flyplasser og gass- og oljeanlegg, samt ved installasjoner offshore.

I dag erkjenner politiet overfor TV 2 at politiets evne til å detektere og stanse droner er «noe begrenset».

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. DETEKTERE: Det finnes flere muligheter til å detektere droner i luftrommet. De fleste droner benytter radiosignaler mellom drone og operatør for å manøvrere og overføre video- og kommunikasjonssignaler. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Advarte om trusler

NSM er fagmyndighet for forebyggende nasjonal sikkerhet. Advarslene i den nevnte rapporten i 2017, kunne ikke vært tydeligere:

«Nye former for trusler innen spionasje og terrorisme gir nye utfordringer også innen fysiske sikringstiltak.

En risikovurdering bør også inneholde en vurdering av hvilke sårbarheter man står overfor eksempelvis når det gjelder droner.

Dette betyr at man med stor sannsynlighet må se på supplerende tiltak for å motvirke slike trusler.»

I dag kommenterer NSM det løpende nyhetsbildet slik:

– NSM ser at bruk av droner har fått økt oppmerksomhet, og det er bra at politi, andre myndigheter og folk generelt er årvåkne, sier rådgiver Herman Hatløy Ringstad ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM ønsker ikke å kommentere konkrete enkelthendelser den siste tiden eller hvordan man ser på politiets prioriteringer og arbeid for å sikre drone-mottiltak.

DETEKTOR OG MOTTILTAK: Dette er en kjøretøymontert enhet som gjør 360 graders droneovervåkning. Det har også innebygget mottiltak i form av en såkalt jammer. Foto: Siphon Norway

– Komplekst område

I flere år har norsk politi forsøkt å bestemme seg for hvordan man skal bruke droner. Samtidig har man også diskutert og sett behov for anti-droneutstyr.

– Det er et komplekst område. Vi ser at det er en hurtig utvikling av de teknologiske systemene. Det er komplekse systemer og ikke et system som løser alt, forklarer seksjonssjef Elisabeth Riise i Politidirektoratet.

ANTI-DRONE: Avanserte akustiske sensorer kan avsløre droner og det finnes avanserte videokamera som kan avsløre hvilke dronetype det er snakk om. Foto: Siphon Norway

Hun har hatt ansvaret for et pilotprosjekt som blant skulle se på hvordan politiet skal møte trusselen som droner utgjør.

Sluttrapporten som omtaler arbeidet er hemmeligstemplet.

Tema er sensitivt, men en rekke kilder sier til TV 2 at politiet har fokusert mest på egen bruk av droner, men i alt for liten grad på mottiltak.

– Kan gjøre mer

– Har dere gjort nok rundt det som handler om mottiltak?

– Det vil alltid være rom for å bli bedre og gjøre mer, men vi er kommet et stykke på vei. Vi har bygget opp kapasitet og kompetanse, sier Riise.

På spørsmål om norsk politi har blitt hengende for langt etter utviklingen, peker Riise på en hurtig teknologisk utvikling som er utfordrende når politiet skal velge mottiltak.

– Det er ikke gjort over natten å bygge opp kompetansen, vi har brukt en del tid på det.

– Men har dette vært prioritert godt nok?

– Det mange ting vi skal prioritere. Vi må løse alle oppgaver og oppdrag som kommer innenfor våre ansvarsoppgaver og så er det trusselbilde som sier hva vi skal prioritere, sier Riise, som sier at det nå er Oslo politidistrikt som har ansvar for å drive videreutvikling.

– Politiets evne begrenset

TV 2 har bedt Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) ved Oslo politidistrikt svare på påstandene om at Politi-Norge ikke har hengt godt nok med på utviklingen når det gjelder anti-dronetiltak.

– Vi har for lite og dette er vi åpne på, opplyser Johnny Lian.

Han er leder for politifaglig stab ved Nasjonale bistandsressurser, og svarer på e-post via politiets pressetjeneste.

Håndteringen av ulovlig dronebruk deles for politiet inn i det som kalles deteksjon og mottiltak. Ett mottiltak kan være å sette en drone ut av spill.

– Politiets evne til å håndtere slike situasjoner er per i dag noe begrenset, erkjenner Lian.

Han tilføyer at politiet nå er i en prosess for å øke kapasiteten både med materiell og personell.

På spørsmål om ressurser og kapasitet når det gjelder anti-dronekapasitet, får TV 2 som svar at dette er noe Politidirektoratet må svare på.

– Samfunnsutviklingen har vist at mottiltak mot droner er en kapasitet politiet trenger, skriver Lian.

– Ikke helt moden

– Jeg vet ikke om tankegangen rundt sikkerhet har vært helt moden. Land rundt oss kommer med tiltak mot droner, så det er underlig at vi ikke har gjort mer rundt dette, sier daglig leder i selskapet Siphon, Per Anders Friise.

Siphon leverer ulike typer droner og droneutstyr til forsvar og politi i flere land.

– Hvordan er kunnskapen om dette i offentlig og i privat sektor?

– Gjennom årene vi har jobbet med mulig trusler fra og med droner, er det vår erfaring at kunnskapen har vært svært mangelfull, at den gradvis har blitt bedre i senere tid, men det er begrenset til enkelte fagmiljøer når ulike hendelser har skjedd i utlandet.

De siste måneders hendelser i Europa har gjort at flere nå ser på droner som en sikkerhetsutfordring.

– Vi tror nå at myndigheter og samfunnet på alvor skjønner denne utfordringen.

RADAR: Dersom en drone ikke avgir noe radiokommunikasjon eller er forhåndsprogrammert til å fly, er radar avgjørende for å detektere og spore en drone. Foto: Siphon Norway

– Har kjent til risikoen

– Vi har lenge delt synspunktene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Man har kjent til risikoen og akseptert at den er der, men uten å bygge opp et system for å håndtere denne trusselen, mener Anders Martinsen, daglig leder i Norsk forening for ubemannede luftfartøy (UAS Norway).

UAS Norway er en norsk interesseorganisasjon for private og offentlige bedrifter og organisasjoner som jobber med droner.

Martinsen har i flere år samarbeidet med ulike norske etater og vært en markant aktør på dette feltet.

DRONESENSOR: «Walkie Talkien» er en mobil dronesensor som bæres av personell og detekterer droner i området. Krever ikke noe installasjon og kan benyttes for sikring av områder umiddelbart dersom faste dronesensorer ikke er tilgjengelig. Foto: Siphon Norway

– Er man bakpå i Norge, slik mange hevder?

– Man har bygget nok kompetanse, men man har unnlatt å ta dette ut i politidistriktene. Man har kjent til at droner internasjonalt er blitt misbrukt, men antatt og forventet at dette ikke vil skje i Norge, sier Martinsen.

Han mener norsk politi og norske myndigheter ikke har en god nok strategi på dette området.

– I dag er det ikke avklart når man skal bruke deteksjon og mottiltak, hvor det skal tas i bruk eller hvordan dette skal organiseres.

Sensorer

De fleste droner kan være vanskelig å oppdage både visuelt og med hørsel. Det finnes sensorer som kan detektere og bekrefte at en drone finnes i området og hvor den beveger seg.

Ulike systemer kan også lokalisere operatørene.

– Sensorer kan registrere kommunikasjons- og datatrafikk fra droner. Det finnes radarer som klarer å skille en drone fra en fugl, samt lokalisere hvilken posisjon den har og hvilken høyde og lydsignatur ved hjelp av akustikk-sensor som kan lokalisere retning. Det finnes også spesialkamera som kan se i alt slags vær, sier Friise.

DRONEGUN: En såkalt Dronegun stopper en drone i luften ved å forstyrre (jamme) kommunikasjon, styringssignaler og alternativt også satelittsignaler. Kun retningen det pekes i vil bli påvirket. Foto: Siphon Norway

– Hvordan skyter man ned droner?

– Det kan gjøres enten ved å lamme styringssignalene til dronen eller ved å skyte dem ned med andre våpen.

Dette er det kun forsvaret eller politiet som har mulighet til å gjøre.

– Noen mener utstyret er kostbart og at den teknologiske utviklingen går fort, og at det kan være årsak til at man venter med å ta i bruk utstyr?

– Slikt utstyr er i dag kostbart fordi det kreves profesjonelle og høyteknologiske løsninger for å gi de dataene som trengs for å kunne detektere droner og gi korrekte automatiserte alarmer, sier Friis.

Falske alarmer kan medføre større kostnader ved driftsavbrudd og nedstengte flyplasser, ifølge ham.

Ingen beskyttelse

Det er mye hemmelighold rundt samfunnskritiske institusjoner og anlegg. Men mange har i dag ingen beskyttelse eller systemer som kan detektere og passivisere droner.

– Vi har sett at mange myndigheters tilnærming er at man hele tiden venter på det siste og beste, men med en slik tilnærming så ender vi opp der vi er i dag hvor man ikke har noen form for kapasiteter når slike hendelser inntreffer, sier Friis.

Det samme gjelder privat sektor, mener han.

– Politi har dessverre ikke har annet enn tips og visuell mulighet for bekreftelse. Dette fører også til at det tar lang tid å bekrefte/avkrefte om det er en vennlig eller farlig drone i luftrommet, samt viktig tid kan gå tapt hvis og når en kommende hendelse vil inntreffe, og man trenger tid for tiltak og eventuell evakuering, påpeker Friise.

DRONER I KRIG: Mobil dronesensor benyttes både sivilt og militært. Foto: Siphon Norway

Gamlemåten

– Vi har fått mange meldinger om ulovlige luftfartshendelser knyttet til kritisk infrastruktur, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt.

Han bekrefter at politiet savner tilgjengelig anti-drone utstyr.

– Vi har noe i verktøy i kassen, men ikke så tilgjengelig som vi skulle ønske det var.

ETTERLYSER FREMDRIFT: Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt etterlyser fremdrift når det gjelder valg av anti-drone utstyr. Foto: Elias Engevik/TV 2

Vest politidistrikt har i dag ikke noe lokalt plassert deteksjonssystem.

– Vi er avhengig av observasjoner og gjør det på gamlemåten, sier Landro.

I likhet med flere andre politidistrikt venter også Vest politidistrikt på viktige avklaringer.

– Vi er avhengig av at man på nasjonalt nivå bestemmer seg for hvilket utstyr man skal ta i bruk og hvor man skal ha det.

– Er vi litt bakpå?

– Ja, vi er kanskje litt bakpå i forhold til dagens situasjon, antageligvis litt av naturlige grunner, sier Landro og peker på at den teknologiske utviklingen går fort.

Hemmelig testing

Avinor driver de 44 største flyplassene i landet og har ansvar for flyplassområdet og luftrommet i en radius på fem kilometer rundt flyplassen.

I 2018 engasjerte de advokatfirmaet Hjort for å avklare en del spørsmål rundt ansvaret for sikkerheten.

Etter det TV 2 kjenner til, mente Avinor at det gikk for sent med å få avklart spørsmål rundt ansvar og anti-dronetiltak.

– Hvis ulovlig droneaktivitet er i konflikt med lufttrafikk eller om vi er i tvil om luftrommet er trygt, så stenger vi luftrommet, sier sikkerhets- og beredskapsdirektør Tarald Johansen i Avinor.

De har satt fart i arbeidet med å finne gode anti-dronetiltak.

– Vi ønsker ikke å gå detalj når det gjelder vår kapasitet på dette området, sier Johansen.

INTERPOL: Avinor har jobbet for å finne systemer som kan tas i bruk ved norske flyplasser. Flere systemer er testet ut ved flyplassen på Gardermoen. På øvelsen IDEX2021 - Interpol Drone Excursion - deltok også Interpol. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Jobber med mer utstyr

Avinor har tatt i bruk et deteksjonssystem på Oslo lufthavn og har drevet med hemmelig testing av antidrone-utstyr. Selskapet jobber nå med å få utstyr på flere norske flyplasser.

– Mange mener norske myndigheter, spesielt politiet, har vært litt «bakpå» når det gjelder å ta i bruk antidroneutstyr?

– Vi er veldig utålmodige og skulle ønsker vi var lengre fremme, men forstår at man må gjøre grundige vurderinger og ta sine prioriteringer basert å trusselvurderinger, sier Johansen.