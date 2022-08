Politiet er på Reddit: «Som når man får venneforespørsel fra mor»

«Politiet er på Reddit!» var tittelen på et nytt innlegg i forumet r/norge på Reddit torsdag. I innlegget forteller brukeren u/PolitiKripos1 at de jobber i politiet og kommer til å være synlig på plattformen fremover.

FUNNET: En av brukerne spøker med at politiet har funnet dem og at de vil flytte over til plattformen Telegram.

Kjersti Rønholt er leder for seksjon for tilstedeværelse på internett i NC3, Kripos. Hun forteller at politiet skal være der befolkningen er. Det gjelder både på gata og på internett, og inkluderer nå Reddit.

TILGJENGELIG: Kjersti Rønholt forteller at politiet er på ulike plattformer for at det skal bli lettere å kontakte politiet.

– Det er mange nordmenn der, så vi ønsker å ha en tilstedeværelse. Vi synes det er veldig moro å se responsen og hvordan vi kan være en del av det lokalsamfunnet, sier hun til TV 2.

TILSTÅR: En av brukerne har kommentert på politiets tråd at de har drukket øl på offentlig plass.

Politiets første innlegg har fått blandet mottakelse. Noen ønsker dem velkommen, mens andre er mer skeptiske. «Litt samme vibb som når man får venneforespørsel fra mor på Face», skriver en.

– Ikke noe «meme-politi»

– Er politiet på Reddit for å se etter ulovlige ytringer eller ulovlige handlinger?

– Vi får mange spørsmål om vi skal se etter om folk som «røyker en tjall», eller om de har meninger som utfordrer, og det skal vi ikke, svarer Rønholt.

VELKOMMEN: Selv om flere tuller med politiet i tråden og noen er skeptiske, synes Rønholt at de har fått en fin velkomst.

Hovedtanken er å være tilgjengelig for folk som ikke ville tatt kontakt med politiet ellers, forklarer hun.

– Vi skal ikke være noe «meme-politi». Vi har ytringsfrihet i Norge, og den står sterkt.

Vil ta tak i ulovlig bildedeling

Det er likevel én type kriminalitet politiet vil ta tak i på plattformen.

Ifølge Rønholt blir det delt lenker til servere med nakenbilder av mindreårige eller bilder som er tatt uten samtykke på Reddit.

– Hovedgrunnen til vår tilstedeværelse er å være tilgjengelig, men vi vil også se spesielt på deling av nakenbilder.



Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad beskriver Reddit som et diskusjonsforum, hvor man kan ta opp ting og utveksle meninger.

– Man lenker til saker og temaer, og deler videoer og bilder. Det kan være alle slags temaer egentlig som for eksempel gaming og memes. Man har brukere og følger hverandre, så det er et slags sosialt medium.

Lindblad er positiv til at politiet er på plattformen.

– Jeg vil anta at de er der for å spre informasjon og å være tilgjengelig, heller enn å skulle ta folk på plattformen.

POPULÆRT I USA: Reddit startet i 2005 og er ifølge Ståle Lindblad mye mer brukt i USA enn i Norge.

– Aldri helt anonym

– Burde man tenke seg ekstra om før man skriver noe på Reddit nå?

– Jeg tenker at man skal ha samme tankegang når man snakker med folk «face to face» som når man er på internett. Så det styrer man godt selv, svarer Rønholt fra Kripos.

– Mange er anonyme på plattformen, men kan dere finne ut hvem som står bak brukernavnene?

– Man er aldri helt anonym på internett, så vi kan gjøre etterforskningsskritt for å lokalisere og identifisere brukere. Men det er hvis det er snakk om straffesaker, sier hun.

«HAHA!»: Politiet har fått blandede tilbakemeldinger på Reddit.

Some-ekspert Lindblad tror ikke politiets tilstedeværelse vil påvirke hvordan unge opptrer på plattformen.

– Ikke med mindre politiet er veldig synlige. Skal veldig mye til å treffe politiet hvis du ikke ser etter de. Med mindre det blir noe konkrete episoder ut av det, tror jeg ikke det vil påvirke hvordan folk skriver der.