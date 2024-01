Politiet: – Drapet skjedde i heimen medan barna var der

Ein 33 år gamal mann har tilstått drapet på ei jamaldra kvinne i Øygarden, vest for Bergen. Dei to er tidlegare sambuarar og har to barn i skulealder saman.

Levningane av kvinna vart funnen i ein utbrend bil på ei industritomt på Blomøy, søndag morgon.

Politiet har tidlegare sagt at drapet skjedde same morgon. Og at dei to barna var heime hjå mor den natta.

No bekreftar politiet også at dei meiner drapet på tobarnsmora skjedde i bustaden hennar.

– Og barna var heime då drapet skjedde, seier politiadvokat Eli Valheim.

Kjenner ikkje til at det var vitne

Barna har vore i tilrettelagde avhøyr på Barnehuset i Bergen. Som TV 2 skreiv tysdag kveld, ønskjer politiet å gjere fleire avhøyr av barna.

Forklaringane deira er viktige for politiet, sjølv om mannen har tilstått drapet og forklart seg om drapet. Politiet ønskjer å få belyst alt som skjedde i bustaden før kvinna vart død i bilen.

TV 2 har tidlegare spurt politiet om det var vitne til drapet.

– Ikkje som eg kjenner til, svara Valheim måndag kveld.

Nye avhøyr av barna er planlagd neste veke. Valheim vil ikkje gå i detalj på kva dei har fortald så langt i avhøyr. Barna blir tekne vare på av familie, barnevern og kriseteam.

Dette skjedde då mannen vart pågripen

Drapssaka starta opphavleg med ei melding om bilbrann søndag morgon 7. januar:

Klokka 08.45: Operasjonssentralen får melding om at ein bil står i full fyr på ei industritomt på Blomøy. Brannvesenet er først på staden og sløkkjer brannen fort, ifølge politiet. Bilen er heilt utbrend.

BILBRANN: Politiet etterforsker bilbrann som drap i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Mellom 09.30 – 10.00: Mannskap frå naudetatane oppdagar leivningar bak i bilen. Då startar drapsetterforskinga.

– På det tidspunktet visste vi ikkje kven sin bil det var. Men vi fekk inn vitneskildringar om ein mann som var observert gåande vekk frå bilen, fortel Valheim.

Klokka 11.40: Ein mann som passar vitneskildringa blir observert ved Ulvsundet bru. Han blir pågripen og køyrd til politihuset i Bergen. Då er han sikta for drap.

– Han seier ikkje umiddelbart at han har begått drapet ved pågripinga, seier Valheim.

12.00-tida: Barna blir henta i leilegheita til mora av politi og barnevernsvakt.

Politiet vil ikkje seie når dei meiner drapet skjedde søndag morgon. Dei vil heller ikkje kommentere når mannen har forklart at han kom til kvinna sin bustad.

– Ikkje planlagd

TV 2 er kjend med at politiet etter kvart vurderer å utvide siktinga mot mannen.

Forsvarar Jørgen Riple har tidlegare sagt til TV 2 at mannen tilstod drapet nærast umiddelbart i det første avhøyret søndag kveld.

Sidan då har han vore i eitt avhøyr til. Politiet vil avdekke om drapet var planlagd eller ikkje, men det avviser sikta.

– Han er tydeleg på at dette var ingen planlagd handling. Det var ein situasjon som kom ut av kontroll, sa Riple til TV 2 måndag kveld.

KRIMTEKNISK PÅ PLASS: Politiet undersøker om boligen til kvinnen er drapsåstedet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hadde valdsalarm

Drapssaka har vekka oppsikt i nærmiljøet. Naboar fortel om eit nabolag der det er roleg og stilt.

Men kvinna hadde valdsalarm grunna ein politimelding mot mannen sommaren 2023. Då hadde han også besøksforbod mot ekssambuaren. Saka vart lagt vekk i oktober i fjor.

Også tidlegare har politiet etterforska anmeldelsar frå kvinna mot mannen. Valdsalarmen vart ikkje utløyst under drapet. Den har ikkje vore aktiv sidan i fjor sommar.

Det var Bergens Tidende som først meldte om at politiet meiner drapet skjedde i kvinna sin bustad.